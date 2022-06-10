Станок Нацбанка перегревается 10 июня, 10:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Теперь стало ясно, почему так отчаянно Нацбанк поднял ставку неделей ранее

Рынки продолжает лихорадить. Утро пятницы индекс S&P500 встречает более чем на 150 пунктов ниже, чем был неделей ранее — на отметке 4017 пунктов. Проблемы у рынков все те же — инфляция и Путин, в которую иногда врывается вирус в Китае, где коммунисты борются с ним по методу хунвейбинов, которые когда то помогали сельскому хозяйству, истребляя воробьев. И если из Китая начала выходить уже более оптимистическая статистика, то с ценами и Путиным все по-прежнему плохо. Как плохо с Путиным можно проследить по его публичным выступлениям, где он уже сравнивает себя с Петром I, раскрывая истинные мотивы войны. К сожалению, анализы взять у Путина приличным врачам не получается, тем более, как стало известно, во все поездки с ним ездит специально обученный человек, собирающий продукты жизнедеятельности Путина. Как называется эта должность, история умалчивает, но деятельность его весьма показательна. Зато теперь раскрыт секрет черного чемоданчика Путина и становится понятно, почему его применение так пугает многих в мире, особенно европейцев. Кто знает, может риск использования фекалий Путина и заставляет Макрона и Шольца звонить в Кремль.

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А по инфляции, и значит и по ставкам, новый импульс распродажам придал ЕЦБ, частично нивелировав предыдущие попытки американского регулятора успокоить инвесторов и спекулянтов. Вернее, ЕЦБ прокоммуницировав с рынками в четверг, придал новый импульс росту ставок, а те уже привели к распродажам. Европейский Центробанк на фоне войны Путина пересмотрел как прогнозы по росту экономики Европейского Союза (вниз), так и прогнозы инфляции в Еврозоне (вверх).

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