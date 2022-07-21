НБУ повысил официальный курс доллара до 36,6. Почему это произошло 21 июля, 11:25

Нацбанк перестроил валютный курс. Новый официальный фиксированный валютный курс теперь 36,6. Как нам всем и желали во время пандемии

Почему Нацбанк пошел на этот шаг? Потому что у него на самом деле не осталось выбора. Держать курс на зафиксированном в начале войны уровне уже не было возможности. Резервы слишком быстро уходили на поддержание этой валютной стабильности. А разница между официальным курсом и курсом черного рынка достигла 25%, болезненно влияя на экспортеров и некоторых ФЛП, особенно с IT-сектора.

Видео дня

Почему резервы быстро заканчивались? Большой дефицит бюджета — это первый вопрос. Сейчас, кстати, за счет девальвации западная помощь в гривнях будет больше, что должно уменьшить давление на бюджет. Этот дефицит бюджета в том числе финансировался за счет печатного станка. В условиях ограниченного спроса со стороны населения (потому что денег нет в результате) оно не влияло напрямую на инфляцию, однако значительная часть этих средств шла на валютный рынок, вымывая резервы НБУ.

Второе — торговый дефицит. Экспорт ограничен в своем росте из-за заблокированных портов, в то время как импорт очень резко рос. А низкий курс делал импорт конкурентным. Сейчас резкое увеличение курса должно повлиять на импорт, ограничив его, и это должно помочь валютной стабильности. В то же время экспортеры получают стимул заводить деньги в страну, продавать здесь большую часть валютной выручки.

Ну и третья история — схемы. Условный «карточный туризм» и прочее. Поэтому не случайно Нацбанк, переставив курс, также задействовал ряд механизмов, которые должны ограничить эти схемы. Они отдельно перечислены в решении регулятора:

Каков негатив от этого решения НБУ? Инфляция

• граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

• уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

• установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Это ограничение не ощутит подавляющее большинство граждан, находящихся за границей;

Еще одна проблема — это значительное укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам. На фоне зафиксированного курса доллара официальный курс гривни укреплялся по отношению к валютам наших основных торговых партнеров, например, Польши. Что не очень логично в текущих условиях.

Каков негатив от этого решения НБУ? Инфляция. Хотя большинство импортеров мысленно и ориентировались на рыночный, кэшевый курс, однако все же продукция заводилась в страну по курсу 29,5. Например — бензин. Сейчас он должен подорожать. Что повлияет на все цены. Но вопрос о том, что Нацбанк действует в ситуации, когда у вас нет хорошего решения. Есть только плохое и очень плохое. И так будет до конца войны.

Ключевой вопрос сейчас — это ожидание. Главная задача всех ветвей власти так скоординировать свои усилия, чтобы у рыночных игроков не появилось ожиданий, что Нацбанк, переставив курс один раз, будет делать это еще раз и еще раз. Если вдруг поверят в это, то курс будет ощущать постоянные спекулятивные атаки.

Почему курс заморожен, а не отпущен? Ответ один — война. Слишком много неопределенности и слишком тонкая психологическая ситуация, чтобы отпускать курс в свободное плавание.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.