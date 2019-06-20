Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше? Вчера, 22:05 Цей матеріал також доступний українською

Трое из них — граждане России, но страна сознательно избегает правосудия

Четырем подозреваемым — трем гражданам России и одному гражданину Украины — предъявлено обвинение в причастности к уничтожению самолета малайзийских авиалиний, в результате которого погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерландская сторона начнет уголовный процесс в Гааге 9 марта 2020 года. Однако обвиняемые находятся вне юрисдикции этого суда, поэтому, скорее всего, будут судимы in absentia. Это значит, что обвиняемые не будут физически присутствовать в зале суда.

Сторона обвинения полагает, что именно эти четверо несут ответственность за получение ЗРК БУК (российского зенитно-ракетного комплекса для ракет класса «земля-воздух) в городе Курске и запуск ракеты с территории Украины. Утверждается, что они ответственны за катастрофу, поскольку намеревались сбить самолет и получили БУК именно для этой цели.

В непосредственном запуске ракеты обвинения пока не выдвигаются. Следователи полагают, что в будущем удастся точнее определить, кто конкретно несет за это ответственность.

Министерство иностранных дел РФ отрицает обвинения

Для жертв и их близких текущий судебный процесс — лучший шанс на юридическое признание трагедии.

Катастрофа МН-17

17 июля 2014 года рейс МН-17 вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Украиной.

Международная следственная группа (МСГ), возглавляемая нидерландским правительством, в состав которой входят следователи из Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, заключила в 2016 году, что самолет был сбит ракетой российского БУКа.

МСГ определили, что запуск произошел с поля на востоке Украины, на территории, которая в то время была подконтрольна пророссийским силовикам.

Страны, возглавляющие это следствие — включая Австралию, потерявшую в этой катастрофе 38 граждан — и семьи жертв рассмотрели целый спектр юридических стратегий, чтобы найти виновных в этой атаке.

Далее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выдвинула предложение создать международный трибунал по расследованию аварии, но в Совете безопасности ООН Россия наложила на него вето.

Кроме того, поступали гражданские иски со стороны семей погибших в Европейский суд по правам человека.

Слушания проходят и в Международном суде ООН, где Украина стремится возбудить дело против России. Киев рассматривает трагедию МН17 в контексте широкой агрессии России и проявления неуважения к украинскому суверенитету и независимости.

Ответ России

Министерство иностранных дел России отрицает обвинения. Впрочем, позиция Москвы неизменна. Заявление звучит так: «Вновь прозвучали абсолютно беспочвенные обвинения против России, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международного сообщества».

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал крушение «ужасной трагедией», отметив при этом, что Россия не несет за нее никакой ответственности.

Российские официальные лица заявляли, что готовы помочь следствию, но их так к нему не допустили.

Кто обвиняемые?

Трое из четырех обвиняемых — граждане России, которые предположительно проживают на её территории.

Игорь Гиркин, бывший полковник Службы безопасности России. Во время катастрофы, Гиркин был министром обороны так называемой Донецкой народной республики, пророссийского сепаратистского региона Украины.

Двое других — Сергей Дубинский и Олег Пулатов — бывшие агенты военной разведки России, работающие под командованием Гиркина.

Леонид Харченко — единственный обвиненный украинец. Следователи не уверены в его местоположении. Во время катастрофы Харченко вел сепаратистское боевое подразделение.

Конкретными обвинениями в отношении этих четырех подозреваемых будут:

1. Уничтожение рейса MH17, повлекшее за собой гибель всех находящихся на борту людей, наказуемо в соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса Нидерландов

2. Убийство 298 человек на борту рейса МН17 наказуемо в соответствии со статьей 289 нидерландского криминального кодекса.

Расследование продолжается.

Каковы перспективы суда?

Следователи получат ордер на арест четырех обвиняемых и объявят их в международный розыск. Но при этом не смогут запросить их экстрадицию, поскольку в соответствии с украинской и российской конституцией выдача граждан невозможна.

Кажется невозможным, что суд Нидерландов сможет свершить правосудие над россиянами. Потенциально, если украинские власти задержат Харченко, его будут судить по видеосвязи.

Нидерланды заключили с Украиной договор, который разрешит — в случае, если Харченко будет задержан — заключить его в тюрьму на её территории.

Обвинения и любые санкции исходят скорее из нидерландского, чем из международного криминального законодательства. Сроком за убийство или умышленное уничтожение самолета может стать пожизненное заключение.

Справедливо сомневаться в ценности обвинения, когда подсудимые находятся вне юрисдикции суда. Однако единственный ответ на эти сомнения заключается в том, что такое судебное разбирательство позволит представить и рассмотреть все доказательства.

И чем больше проходит времени, тем меньше шансов на успех судебного преследования. В то же время, заинтересованные страны и семьи жертв продолжают требовать расследования катастрофы.

Так же законны вопросы о том, может ли суд обеспечить справедливое судебное разбирательство, если обвиняемые не присутствуют на нем.

Несмотря на то, что это не запрещено международным правом в области прав человека, отсутствие защиты и, по-видимому, любого законного представителя в зале суда означает, что обвиняемые не услышат доказательств против них и не смогут предоставить защиту.

Учитывая, что четверо обвиняемых находятся за пределами фактической юрисдикции нидерландских судов, можно утверждать, что они (как в случае с Россией, их родной страной) сознательно избегают правосудия. Это может, для многих наблюдателей, быть достаточной причиной для того, чтобы судить обвиняемых заочно.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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