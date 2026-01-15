Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

Народный депутат партии «Голос», глава комитета по вопросам свободы слова

Временное правительство постоянно воюющей страны

15 января, 08:17
NV Премиум
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Такое впечатление, что на Банковой просто не знают, где брать людей. Кадровый голод — катастрофический. Последние полгода Кабмин невероятно трясет

Кадровые ротации последних дней оставляют очень много вопросов. На некоторых позициях мы действительно усиливаемся — под продолжение войны и переговорный трек, а где-то решения президента Владимира Зеленского крайне удивляют. Ведь вместо профессиональных выбирают лояльных. В критическое для страны время.

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Если попытаться отбросить эмоции и посмотреть на сухой остаток, картинка вырисовывается довольно специфическая.

Где логика? Начнем с того, что можно как-то объяснить. Изменения в руководстве Минобороны, похоже, продиктованы желанием повысить технологичность ведомства. В войне дронов и РЭБов это выглядит как оправданный шаг.

Теги:   Кадровые перестановки Владимир Зеленский правительство Денис Шмыгаль Василий Малюк

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