Назад из Польши. Вернутся ли украинцы? Сегодня, 21:03 Цей матеріал також доступний українською

Что может сделать государство? Хоть немного укротить теневой сектор экономики

Первое и главное — должен быть соизмеримый с соседями уровень оплаты труда. Пока у нас зарплата в разы меньше, чем в Польше, ничего сделать нельзя. И люди будут ехать, потому что их с радостью встречают в Польше: там ведь тоже не хватает рабочих рук, выехавших в Нидерланды, Великобританию или Германию.

Как это может сделать государство? Хоть немного укротить теневой сектор экономики. Можно делать это стимулированием, можно наказанием, а можно и тем и другим. В любом случае необходимо что‑то делать, потому что уровень тенизации в Украине просто зашкаливает. Раньше хотя бы на крупных предприятиях большинству платили официальную зарплату, а теперь уже и там никто ничего и никого не боится. Это первое. Если это удастся сделать, увеличатся доходы бюджета, и тогда появится возможность что‑то сделать.

Второе, что нужно делать — я не говорю сегодня, но нужно — не на 2−5 %, а по крайней мере вдвое повысить минимальную заработную плату, так как за минимальной тянется средняя. И третье — важно отремонтировать дороги.

Дороги непосредственно влияют на возможности

Дороги непосредственно влияют на возможности повысить заработную плату в бюджетной сфере. Если у нас будут нормальные дороги, нам не нужна будет такая огромная сеть учреждений здравоохранения. Поскольку расходы идут сегодня не на зарплаты, а на содержание зданий. Сегодня закрыть лишние больницы мы не можем, потому что пациента не довезем к врачу, либо врача к пациенту.

Но если сделать дороги, на сэкономленные средства можно реально поднять заработные платы тем же медикам. Сегодня предложение по зарплате врача или медсестры в Украине в десять раз ниже, чем в Польше. Нам важно достигнуть хотя бы размера зарплаты специалистов в 75 % от польского уровня, только тогда возможно приостановить миграцию профессионалов, но не перекрыть.

Понимает ли проблему новая власть? Пока я, как и большинство украинцев, сужу о новой власти по новостям. В чем могу быть уверена, так это в том, что нынешний президентский офис стремится доказать свою революционность и с этой целью может пойти на какие‑то критические меры. В том числе и в той сфере, о которой мы с вами говорим.

Полное интервью со Эллой Либановой опубликовано в журнале НВ за 6 июня 2019 года