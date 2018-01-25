Франция возвращается. О чем говорил Макрон в Давосе

«У меня для вас только одно сообщение – Франция возвращается».

Президент Франции приехал в Давос в приподнятом настроении – сразу после встречи с руководством крупных транснациональных корпораций, таких как, например, Facebook и Google, пообещавших Франции крупные инвестиции. Его встречали бурными овациями, а в кулуарах называли новой надеждой Европы. Впрочем, многие при этом скептически добавляют, что Макрон – это больше форма, чем суть.

Президент Франции говорил куда эмоциональнее канцлера Германии. Свою речь он начал на английском, рассказал о своем видении будущего Европы, а когда дело дошло до внутренних реформ во Франции, перешел на французский. Если Меркель большую часть своего выступления посвятила кризису, Макрон больше уделил внимания новому видению глобализации. Если Меркель говорила об угрозах, Макрон – о возможностях.

Все выступление Макрона говорило о том, что времена, когда пользуясь отсутствием лидерства во Франции, Ангела Меркель могла единолично диктовать Евросоюзу свою волю, заканчиваются. При этом в своём выступлении он не побоялся вспомнить канцлера Германии, отметив, что «она рассказала о своем видении, и мы очень тесно работаем в этом направлении.» Тут же добавив, что основная задача – исправить некоторые краткосрочные меры и пересмотреть стратегию Европы, предложив в конце этого года новое видение.

«Европа вынуждена играть роль партнера с Китаем и США. Если мы хотим избежать фрагментации мира, нам нужна более сильная Европа. Нам нужна десятилетняя стратегия, чтобы сделать Европу зеленой, научной и политической властью. Мы должны питать больше амбиций об объединенной Европе. Я не наивный, мы не будем строить что-то амбициозное в 27. Но мы должны изменить нашу методологию, а не ждать, когда все вокруг вырвутся вперед. Те, кто не хочет двигаться вперед, не должны мешать амбициозному большинству».

Кстати говоря, конкуренцией между Меркель и Макроном, судя по всему, решил воспользоваться Дональд Трамп. Предполагается, что президент США воспользуется встречей с Макроном в Давосе, чтобы пригласить его в Вашингтон.

Цитаты Макрона:

«Мы привержены борьбе с терроризмом… Иногда мы думали, что если избавимся от тирана, которого не любим, мы получим то, что мы хотим. Но мы должны победить в войне с терроризмом и создать условия для прочного мира... Для этого нам нужно разработать политику в области развития и образования».

«Несколько месяцев назад мне пришлось сражаться с националистической партией, поскольку в моей стране не было понимания о глобализации… . Некоторые предлагали в качестве решения кризиса отказаться из глобализации. Мы приняли меры, чтобы этого не случилось, но давайте не будем наивными. Глобализация переживает сложные времена. Я пришел сюда, чтобы призвать к действию, всех и каждого из нас. Я несу ответственность за создание процветающей и открытой Франции, как и за тех, кто отстает от нас».

Макрон рассказал о пяти столпах реформ во Франции, которые, по его мнению, вернут Франции лидерство в ЕС.

Человеческий капитал

«Нам нужно меньше оружия и больше мозгов. Люди должны обучаться более эффективно. Мы начали реформировать нашу систему образования, нам нужен лучший доступ к высшему образованию». Инвестиции и капитал

«Нам нужно больше средств для финансирования рисков и больших инноваций. Мы прошли реформы, чтобы перераспределить наши сбережения в этом направлении, уменьшая корпоративные налоги». Увеличение темпов и гибкость

«Нам нужны более гибкие структуры и правила, чтобы помочь различным компаниям менять бизнес-модель. Правила, гораздо более адаптированные к бизнес-среде, это большие изменения, и это делает нас намного более конкурентоспособными». Борьба с изменением климата

«Мы хотим, чтобы Франция стала примером борьбы с изменением климата. Это огромное преимущество с точки зрения привлекательности и конкурентоспособности. Талант придет туда, где хорошо жить. Мы можем создать много рабочих мест с такой стратегией. Мы прошли реформы для этой зеленой стратегии – к 2021 году мы запустим замкнутые угольные электростанции». Изменение внутренней «культуры» Франции

«Мы предпочитаем простоту сложности. Мы упрощаем и оптимизируем процессы и упрощаем бюрократию. В течение последних шести месяцев мы сокращали количество безумных правил. Мы должны гарантировать стабильность для людей. Мы приняли все эти меры, проголосовали за эту пятилетнюю стратегию по налогам».

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени