Давос, Меркель и уроки истории

«Поколение, родившееся после второй мировой войны, должно доказать, что они извлекли уроки истории», — специальное послание Ангелы Меркель на Всемирном форуме в Давосе.

Канцлер Германии не приезжала в Давос два года подряд. Это были единственные два форума в Давосе, которые она пропустила за все годы пребывания в должности канцлера. Официальных причин не называли, но очевидно это было связано с Brexit и избранием Дональда Трампа президентом США. Теперь вот приняла участие и выступила со специальным, десятым посланием на ВЭФ. Впрочем, сейчас у Меркель тоже не самые лучшие времена: она все еще ведет переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами, но результата пока нет.

Как отметил основатель и бессменный президент ВЭФ Калус Шваб, «обсуждение Европы без вас было бы невозможным». Это не просто констатация факта и даже не лесть. Сейчас это признание лидерства Меркель в ЕС. Между тем, через два часа на этой же трибуне ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Многие ожидают, что канцлер Германии даст ответ на предложения Макрона начать глубокое реформирование Европейского Союза. В частных дискуссиях все признают, что сейчас между Меркель и Макроном разворачивается тихая война за лидерство в ЕС. В публичном выступлении Меркель не упомянула предложения Макрона. Возможно, дискуссия состоится в закрытом режиме. Между тем, сегодня в Давосе, помимо Меркель и Макрона, также пребывают премьер-министр Италии Паоло Гентилиони и испанский король Фелипе VI.

Между Меркель и Макроном разворачивается тихая война за лидерство в ЕС

Что интересно, Меркель покинет Давос накануне приезда Дональда Трампа. Они не встретятся. Канцлера Германии считают главным идеологическим оппонентом Дональда Трампа на Европейском континенте. Президент США собирается выступить в Давосе через два дня. Но в знак протеста против его визита на улицы Цюрихе уже вышли тысячи людей.

В своем выступление канцлер сделала отдельный акцент на «разрушительные изменения технологий», которые «сотрясают общество и тревожат людей». Она также упомянула о поляризации общества, которое наблюдается в Германии впервые за последние десятилетия в результате кризиса в еврозоне и проблемы с миграцией.

«Мы всегда гордились свободой передвижения, но никогда не думали о защите наших внешних границ. Теперь мы работаем над этой системой входа и выхода... Но надо понимать, что простая изоляция не поможет нам защитить границы. Нам нужны хорошие соглашения с соседями».

«К сожалению, сейчас Европа не так активна в своей внешней политике, как хотелось бы. Нам нужно взять на себя большую ответственность. Мы должны взять нашу судьбу в свои руки».

Ангела Меркель напомнила, что в этом году исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. «Мы должны спросить себя, выучили ли мы уроки истории. Думаю, что нет...Поколение, родившееся после второй мировой войны, должно доказать, что они извлекли уроки истории. Это означает, что мы продолжаем оставаться сторонниками мультилатерализма».

Текст опубликован с разрешения автора

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