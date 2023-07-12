Почему США совершили большую ошибку относительно будущего Украины в НАТО 12 июля, 17:03

Четких критериев, временных рамок, да и сигнала большего, чем был в Бухаресте в 2008 году, — не прозвучало

Мы не ждали прорывов на саммите. Отказ НАТО от ПДЧ был известным и достаточно предсказуемым почти максимумом, на который могли согласиться все члены Альянса. То, что планка Украины была выше и амбициознее, было правильным — и оно могло дать результат.

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Основания для таких надежд были даже перед саммитом. Почему? Потому что это решение на тысячу процентов политическое. В этом нет никаких технических или бюрократических элементов. Это — чистая политика. И политически США (это главное, хотя они были не единственные) не готовы были к стратегическому и вполне логичному решению. Это — большая ошибка, которую, впрочем, в Вашингтоне скорее всего воспринимают как осторожность и рациональный подход (война, эскалация с РФ, торги или переговоры, Вашингтонский саммит 2024 и т. д. ).

Хорошо, что закрепили отказ от ПДЧ. Хорошо, что не стали формулировать о членстве в НАТО, когда «война завершится». И не только потому, что тогда это успех России и продолжение войны бесконечно долго, а в большей степени потому, что «НАТО после войны» — это спутник корейского сценария для Украины. Заморозьте линию разграничения в обмен на членство «остальной территории» в НАТО — формула не новая, так что хорошо, что завершение войны условием все-таки не называли.

Хорошо, что завершение войны условием не назвали

Но плохо, что четких критериев, временных рамок, да и сигнала большего, чем был в Бухаресте, — не прозвучало.

И Годичная национальная программа вместо ПДЧ, и «когда все союзники будут согласны и все условия выполнены» — это расплывчатая формула, которая может обернуться финско-шведским сценарием, то есть быстро и без преград, а может остаться Бухарестом на очень долго. Потому что, опять же — все будет зависеть от политического решения.

Тень России и формирование политики в отношении Украины с оглядкой на Россию — все еще присутствует в принятии решений наших союзников. Хотя то, что Россия — угроза, звучит чуть ли не в каждом абзаце итогового документа. И вот с этой близорукостью нам до сих пор приходится бороться.

Текст публикуется с разрешения автора

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