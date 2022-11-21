НАТО готовит Путину новый Нюрнберг 21 ноября, 20:02

Чем жила страна 21 ноября 2022 года

● НАТО мягко готовит Путину новый Нюрнберг. Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал. Об этом сообщил Егор Чернев, депутат фракции Слуга народа и глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО. «Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации», — уточнил он.

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Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ. Чернев добавил, что кроме того, в резолюции были учтены и другие пожелания Украины: увеличение поставок вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Президент Украины сегодня выступил перед ассамблеей НАТО:

● Это оружие массового поражения. Удары россиян по объектам энергетической инфраструктуры Украины равнозначными применению оружия массового поражения. Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО. «Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой — это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление», — отметил он.

● В ходе своего выступления Зеленский еще и призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

● Выступавший там же Йенс Столтенберг, генсек Альянса, сказал: «Путин думал, что сможет победить Украину за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Совсем недавно — Херсон».

● ВСУ могут устроить русским горячую зиму. Украинская армия более подготовлена к ведению военных действий в условиях зимы, чем россияне. Об этом Ллойд Остин, министр обороны США, заявил во время своей поездки в Индонезию, отвечая на соответствующий вопрос журналистов: «Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к сражениям зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев».

Остин не стал строить предположений касательно перспектив дальнейшего освобождения ВСУ временно оккупированных РФ территорий. «Трудно предсказать, как будут развиваться события, и в какие сроки, но мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заверил глава Пентагона.

● Те, на кого обращает внимание Путин. На фоне множества провалов армии РФ в Украине российский диктатор Путин вынужден оглядываться на мнение сообщества российских «военкоров», ставших отдельным от госпропаганды голосом, несмотря на усиление внутренних репрессий и цензуры в РФ. Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны (ISW).

«Военкоры» не являются полностью независимыми от российских властей. Российский портал The Bell выяснил, что создателем одного из самых влиятельных российских Telegram-каналов Рыбарь является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России. Другие «военкоры» являются корреспондентами российских госСМИ.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: в ГУР Минобороны Украины полагают, что российские спецслужбы планируют совершить атаки «под ложным флагом» на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить Минск вступить в войну против Украины. При этом в Генштабе ВСУ не наблюдают формирования каких-либо белорусских штурмовых групп. ISW продолжает считать, что такое вторжение маловероятно; российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях вдоль линии Сватово-Кременная. Россияне отметили, что ухудшающиеся погодные условия влияют на боевые действия; по данным украинской стороны, ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области с начала контрнаступления.

● Почти 85 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 84 600 своих военных, за минувшие сутки — 390. Такие данные на утро 21 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились около 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2892 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 5822 (+5), артсистемы — 1870 (+2), реактивные системы залпового огня — 393 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1537 (+0) и многое другое.

● За 270 дней полномасштабной войны российская армия выпустила по Украине более 4700 ракет. Об этом накануне заявил президент Владимир Зеленский.

● Ударят, когда смогут. Новых массированных ракетных ударов со стороны России можно ожидать, когда угодно, поскольку оккупанты не оставили намерений сделать Украине блэкаут. Такого мнения придерживается Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил.

● А еще Игнат заявил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов у нас мало. «Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T — с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 км участка фронта. Есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою — это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага», — пояснил он.

● Даже когда нефти еще не сказали «нет». До вступления в силу эмбарго ЕС (5 декабря) осталось всего две недели, а РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, которые ранее были основой поставок с балтийских и арктических терминалов. Об этом написало агентство Bloomberg.

По данным агентства, за 4 недели до 18 ноября Россия отгружала всего 95 тыс. баррелей в день в Роттердам. Это единственное оставшееся европейское направление морских перевозок за пределами Средиземноморско-Черноморского бассейна. В то же время в начале февраля в порты региона отгружались более 1,2 млн баррелей в день.

И для финала:

● День достоинства и свободы. Сегодня в стране отметили День достоинства и свободы, приуроченный к очередной годовщине начала Революции Достоинства. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. В своей эмоциональной речи Зеленский вспомнил события последних девяти месяцев, в ходе которых украинцы проявили несокрушимость и волю, борясь за свое право на самоопределение.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.