Враг едва не устроил Европе новый Чернобыль 5 марта, 00:40 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 4 марта 2022 года

● НАТО не поможет Украине отбить ракеты и авианалеты. Введение бесполетной зоны (территория, над которой запрещен полет каких-либо воздушных суден — их над ней сбивают) над Украиной могло бы привести к полномасштабной войне в Европе и вовлечь в нее еще больше стран, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

● «Мы понимаем отчаяние. Но мы также считаем: если это сделать, мы придем к полномасштабной войне в Европе, вовлечению намного большего количества стран, что приведет к намного большему человеческому страданию, — заявил генсек НАТО. — Это причина, по которой мы принимаем болезненное решение — ввести сильные санкции, предоставлять значительную поддержку, увеличивать поддержку, но в то же время не вовлекать войска НАТО напрямую в конфликт в Украине ни на земле, ни в воздушном пространстве».

● Ранее Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, заявил, что эскалацию войны России против Украины остановит только закрытое небо. «Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны», — написал он в своем Twitter. И добавил, что логика этой войны — наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению.

● Ночь, которая могла прервать историю Европы. Войска захватчиков атаковали Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе. Танки страны-агрессора обстреляли ее, из-за чего там начался пожар. «Прямой наводкой — по станции. Этот террор невиданного уровня», — рассказал по этому поводу президент Владимир Зеленский в своем специальном видеообращении.

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● Глава государства всю ночь контактировал со своими европейскими коллегами, которых шокировала атака на станцию. Великобритания по этому поводу созывает Совбез ООН, а МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режим круглосуточного реагирования. «Необходимо срочное усиление санкций против государства — ядерного террориста», — призвал Зеленский.

● Оккупанты захватили АЭС. Агрессор в итоге захватил территорию Запорожской АЭС. Под контролем оккупантов — админкорпус и проходная на станцию. Об этом сообщили в Энергоатоме.

● Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме. Трое украинских военных — защитников АЭС — погибли, двое получили ранения.

● Попытки минимизировать ущерб. Каждый из 6 реакторов Запорожской АЭС имеет полную загрузку ядерным топливом. «Приреакторные бассейны выдержки тоже имеют отработанное топливо. Они загружены. Также на ЗАЭС есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива, в котором стоит 150 контейнеров. Попадание туда любого снаряда приведет к ядерной катастрофе», — заявил и. о. главы Энергоатома Петр Котин.

● Поэтому, как только начались обстрелы, работники станции и Энергоатома начали переводить энергоблоки в безопасное состояние. По состоянию на сейчас остался работать один энергоблок.

● «Если оккупанты дадут гарантии безопасности. Если международное сообщество вмешается в процесс, и будет понятно, что мы имеем контроль над радиационной и ядерной безопасностью нашего объекта. Тогда мы будем принимать решение как дальше работать с остающимся в работе блоком», — уточнил Котин.

● 24 февраля 2022 года российские войска захватили все объекты госспецпредприятия Чернобыльская АЭС, расположенные в Зоне отчуждения. С этого момента его работники фактически находятся в заложниках, причем, бессменно, поскольку оккупанты не дают возможности ротировать персонал. Они работают в условиях повышенной опасности, испытывают эмоциональное давление, а это, несмотря на их высокий профессионализм, грозит ошибками. Их последствия могут быть катастрофическими для Украины и всей Европы.

● К слову, Украина может присоединиться к европейской энергосети ENTSO-E к 14 марта. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев преследует цель интегрироваться в электрическую систему Евросоюза в этом месяце.

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● Мариуполь в кольце. На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Для восполнения потерь в Донецкой области российские кураторы начали завоз военнослужащих ВС РФ на станцию Иловайск.

● Российские оккупанты захватили школу в городе Баштанка в Николаевской области и расстреляли ее директора. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

● С начала широкомасштабного вторжения России в Харькове и области погибли 57 украинских защитников: бойцов ВСУ, терроборонцев, полицейских, пограничников, нацгвардейцев.

● Враг меняет тактику. По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты изменили тактику действий в Украине. А именно:

● Не выполнив задачи военного блицкрига, РФ переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий в Украине;

● Увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов как штурмовых подразделений;

● Участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные препятствия;

● Российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска;

● В ближайшее время следует ожидать комплексного и масштабного распространения врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информсредств.

● Три покушения на Зеленского. На президента Украины Владимира Зеленского совершили по меньшей мере три покушения с начала объявления Москвой войны. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники. Однако, отмечает издание, эти планы сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны.

● Как говорится в материале, в Украину для убийства Зеленского отправили две группировки: наемников ЧВК Вагнера и кадыровских спецназовцев. Близкий к вагнеровцам собеседник сообщил изданию, что они понесли потери во время покушений на Зеленского. И назвал «невероятным» уровень осведомленности службы безопасности президента об операциях.

● Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству Зеленского. Но вся их элитная группа была уничтожена.

● Разбитое Москвой детство. С начала вторжения РФ в Украине погибли уже 28 детей, еще 64 получили ранения.

● Об этом сообщила Дарья Герасимчук, советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации: «Уничтожены роддома, детские садики, школы. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих обстрелами и находящимися в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи».

● Срочно нужны гуманитарные коридоры. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из городов, страдающих от обстрелов российских оккупантов. «ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны», — отметили в ОП.

● ООН займется военными преступлениями РФ. Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию фактов военных преступлений РФ в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter: «Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны».

● Жертвы бомбардировки Чернигова. По уточненной информации, в результате вчерашней бомбардировки Чернигова российскими оккупантами погибли 47 человек, еще 18 были спасены. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской ОГА.

● На восьмой день полномасштабного вторжения оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Рядом с ним нет военных объектов, но есть больницы, несколько школ, детсадов и многоэтажки.

● Кара для крылатого оккупанта. В небе над Волновахой Донецкой области подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили двухместный российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил, уточнив: «Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру».

● На обнародованном штабом фото видны обломки самолета, а также указана дата и время съемки: 04.03.2022 10:19.

● В Одесской области — под курортной Затокой — подразделение нашей ПВО сбило самолет российских оккупантов. Пилот успел катапультироваться. Сейчас его разыскивают.

● Почти 40 сбитых самолетов врага. Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинцы сбили очередной российский военный самолет. «Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Всего за время открытой войны сбито 37 самолетов и 37 вертолетов противника», — уточнил он.

● Угроза с юга. Агрессор продолжает подготовку к высадке морского десанта в районе Затоки и Черноморска в Одесской области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, это происходит под прикрытием отряда кораблей огневой поддержки оккупантов и ракетной катерной ударной группы РФ.

● «Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие снабжали истребителями Су-30СМ», — добавили в Генштабе.

● Серьезный трофей. В Николаевской области украинские бойцы захватили у ВС РФ новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1. Об этом сообщил в ФБ журналист Юрий Бутусов. По его слова, трофейный ЗРПК находится в абсолютно исправном состоянии.

● «Это уже второй такой комплекс, захваченный в Украине. Но первый сожгли. А этот надо, конечно, сохранить и изучить. А желательно и применить. Также украинские воины захватили и зенитно-ракетный комплекс Тор-2М», — рассказал журналист.

● ВМС Украины затопили фрегат Гетьман Сагайдачный, который находился на ремонте, — чтобы не достался врагу.

И немного новостей из стана оккупантов:

● Генерал РФ получил бесплатный билет на концерт Кобзона. Министр обороны Алексей Резников сообщил об уничтожении украинскими военнослужащими российского генерала. «По итогам восьми суток потери русской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери», — написал министр.

● По данным оккупантов, украинские военные ликвидировали заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майора Андрея Суховецкого.

● Яндекс готовится к дефолту. Российский техногигант Яндекс предупредил акционеров о риске невыполнения финансовых обязательств после приостановки торгов бумагами компании из-за войны в Украине. Речь идет о бондах компании на сумму $1,25 млрд под 0,25% с погашением в 2025 году.

● 28 февраля NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги бумагами Яндекса и ряда других российских компаний из-за санкций.

● Стране-агрессору прогнозируют крах. Агентство S&P понизило рейтинг России до «мусорной территории» после нападения российской армии на Украину. «Понижение рейтинга последовало за введением мер, которые, по нашему мнению, существенно увеличат риск дефолта», — отметили в агентстве.

● В S&P отмечают, что новые ограничения со стороны стран G7 и меры контроля за движением капитала, введенные российским правительством для защиты рубля, могут ограничить способность страны погасить свой долг.

● Резервация без чипов. Компании AMD и Intel прекратили поставлять чипы в РФ и Беларусь из-за наложенных на страну санкция за нападение на Украину. Под ограничения попали пользовательские, серверные и графические процессоры.

● И еще: российские чипы таких компаний, как Байкал, МЦСТ, Yadro и STC Module производятся тайваньской компанией TSMC, которая также согласилась приостановить продажи стране-агрессору.

● Microsoft прекращает работу в РФ. Крупный разработчик программного обеспечения Microsoft приостанавливает продажи и оказание услуг в России. Об этом заявил президента компании Брэд Смит. Причина — вторжение россиян в Украину. «Мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России», — пояснили в компании.

Для финала:

● Европа открылась для украинских беженцев. Беженцы из Украины получили право жить и работать в Евросоюзе три года, сообщает пресс-служба МВД.

«ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медпомощь, жилье и образование на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года», — пояснили в МВД.

● Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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