Пора дать отпор наглецу с ядерным оружием. Всего одна вещь, которую стоит сделать НАТО 18 марта, 15:05 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Любому, кто не хочет войны, стоит помнить о вечному уроке Холодной войны: стороны будут воздерживаться от боевых действий, если они заранее знают, что всё потеряют

Текст написан в соавторстве с директором Стокгольмского института переходной экономики (SITE) Торбьорном Беккером

Сегодня, когда президент России Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие, если Запад попытается осуществить военное вмешательство в Украину, альянс НАТО обязан возродить доктрину взаимного гарантированного уничтожения (сокращённо ВГУ).

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Логика ВГУ была крайне мрачной, но не безумной. И СССР, и США (и все страны НАТО) знали, что, если один нападёт на другого, в ответ он будет уничтожен. Главным в этом равновесии была гарантия уничтожения агрессора в случае, если он начнёт атаку.

Эта гарантия полномасштабного ответного возмездия принимала различные формы — от ядерной триады до жёсткой позиции военного командования, например, бывшего генерала ВВС США Кёртиса Лемея. В результате ни одна из сверхдержав не хотела атаковать первой, а Холодная война оставалась холодной.

Доктрина ВГУ могла выглядеть устаревшей после развала СССР в 1991 году, однако новейшие ядерные угрозы со стороны Путина вызывают тревожные вопросы, которые эта доктрина помогает решить. Например, нанесёт ли Запад ответный удар, если Россия применит ядерное оружие против Украины, а радиоактивное облако накроет Европу? Что будет, если российская армия взорвёт одну из украинских АЭС? Где именно надо провести черту?

Общей темой Запада в таких сценариях должна стать гарантия неизбежных последствий для России. Это означает, что Запад должен обязаться нанести ответный удар и проинформировать Россию, что даже «небольшая» ядерная атака или инцидент станет поводом для ответа с колоссальными разрушениями. Потенциально размытые границы того, что именно представляет собой атака (например, российская ракета может поразить базу НАТО или конвой), помогают расширить спектр таких поводов. В 1950-е годы госсекретарь США Джон Фостер Даллес заявлял, что любая атака — обычными или ядерными силами — станет поводом для уничтожения агрессора.

Что будет, если армия РФ взорвёт одну из украинских АЭС? Где надо провести черту?

Кроме того, согласно логике доктрины ВГУ, можно добиться деэскалации с помощью эскалации. Если Россия выбирает агрессивную позицию и приводит свои межконтинентальные баллистические ядерные ракеты в состояние повышенной боеготовности, НАТО обязан ответить тем же, сигнализируя, что блок готов отреагировать. Отказ от этого варианта действий может быть проинтерпретирован как отсутствие решительности, поощряя, тем самым, Россию вести себя ещё более агрессивно.

Во время Карибского кризиса 1962 года стратегия ВГУ была применена в реальной жизни. Разместив ядерные ракеты на Кубе, советский лидер Никита Хрущёв хотел напугать США и, тем самым, добиться уступок от президента Джона Кеннеди, которого Хрущёв считал слишком «мягким». Если бы администрация Кеннеди уступила, ядерный шантаж Хрущёва терроризировал бы США ещё много лет.

Понимая логику ВГУ, Кеннеди отреагировал на это переводом стратегических сил США в режим DEFCON 2 (готовы к применению и атаке менее чем через шесть часов). И тогда Хрущёв, столкнувшись с перспективой спровоцировать ядерную войну (DEFCON 1) и гарантировать взаимное уничтожение, отступил, острый кризис миновал, а СССР больше никогда не рисковал ядерной конфронтацией с НАТО. Американо-советское противостояние на контрольно-пропускном пункте «Чарли» в Берлине в 1961 году стало аналогичным примером эскалации, которая привела к долгосрочной деэскалации: советский блок никогда больше не ставил под сомнение статус Западного Берлина.

К сожалению, мир, похоже, забыл о важности отпора хамоватому наглецу с ядерным оружием. Стоить напомнить, что смысл ВГУ в том, чтобы служить балансом террору: если исчезнет баланс, останется один террор. Сегодня НАТО обязан сбалансировать российскую угрозу применить ядерные бомбы обязательством осуществить аналогичное возмездие, а на эскалацию Путина ответить собственной эскалацией. В этом мире взаимного гарантированного уничтожения уступка ядерному запугиванию — это признак слабости, что повышает вероятность начала войны.

Более того, в случае любой агрессии ответом должна стать тотальная война. Парадокс Нарвы помогает понять эти расчёты. Предположим, российская армия захватила Нарву, небольшой эстонский город на границе с Россией. Если НАТО не ответит на такое нападение на страну, входящую в блок, тогда альянс будет мёртв, а все страны, не имеющие ядерного оружия и убедительного механизма сдерживания для защиты от ядерного удара, превратятся в очевидные цели будущей агрессии.

Ограниченный ответ НАТО будет означать, что агрессор может и дальше продавливать границы и наращивать требования. Именно так поступал Гитлер, повышая свои требования во имя мира. Из этого следует неизбежный вывод, что ответ должен быть дан «всеми силами», и не важно, насколько малы масштабы российской агрессии. Это также означает, что НАТО обязан избегать заявлений о том, что он не собирается делать в ответ на агрессию. Наоборот, альянс обязан убедительно сигнализировать, что рассматривает все варианты.

Перспектива ядерной войны ужасает. Однако не менее (а может быть, даже более) ужасающей выглядит перспектива, когда сидящий в Кремле безумец с ядерным оружием может силой подчинять целые страны или континенты, грозя пустить в ход свой арсенал против любого, кто помешает реализации его амбиций.

Сегодня целью маниакальных амбиций Путина стала Украина, и некоторые американские политики могут задаваться вопросом, а почему, собственно, блок НАТО должен рисковать ядерной конфронтацией из-за страны, которая даже в него не входит. Потом Путин может начать грозить странам Евросоюза — Финляндии или Швеции. Но опять же, согласно этой логике, раз эти страны не входят в НАТО, зачем рисковать Армагеддоном? А послезавтра целью могут стать Польша или Германия — но так это ведь не Америка.

Вторая мировая война — это мрачное напоминание о том, что «ссора в далекой стране между людьми, о которых нам ничего не известно» (так Невилл Чемберлен описывал Судетский кризис), может быстро перерасти в мировой пожар. Впрочем, столь опасное развитие событий не является неизбежным.

Если у Украины есть смелость бороться с российской агрессией в труднейших условиях, то и Запад должен найти в себе силы противостоять ядерному шантажу Путина ради сохранения мира на Земле. Россия демонстрирует готовность убивать невинных украинцев, но она не готова к суициду. Именно здесь лежит ключ к предотвращению новых неописуемых трагедий.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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