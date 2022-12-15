Залужный: РФ может вновь напасть на Киев 15 декабря, 22:00

Чем жила страна 15 декабря 2022 года

● Залужный: РФ может вновь напасть на Киев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. В интервью The Economist он сказал: это может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

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● Российские оккупанты пытаются добиться в Украине паузы и не дать украинским защитникам нанести новый удар, а сами в это время готовят новые ресурсы, пояснил Залужный.

● ВСУ готовят новую операцию. ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе», рассказал The Economist главнокомандующий Валерий Залужный. Он напомнил, что украинская армия уже провела ряд операций и поняла: главное не бояться российских оккупантов, с которыми надо бороться «здесь и сейчас, ни в коем случае не откладывая». Однако, по его словам, для этого нужны ресурсы.

● Комментируя возможность новой волны мобилизациии, Залужный заявил: «Мы уже проводим ее в том виде, в котором она есть. У нас достаточно людей, и я ясно вижу, что у меня есть. Мне хватит. Мне не нужны сотни тысяч».

● «С начала войны я уволил десять из генералов, потому что им было не до этого. Еще один застрелился», — сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью для The Economist. Он подчеркнул, что доверяет своим генералам и отдельно выделил командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского (руководил обороной Киева и провел контрнаступление на Харьковщине).

● Невидимое соревнование. Зима и консолидация страны-агрессора РФ вдоль оборонительных рубежей замедлили продвижение обеих сторон, но боевые действия не снизилась. А ход войны зависит от того, кто первым получит больше ракет и снарядов, написало Bloomberg. По словам трех человек, близких к Кремлю и минобороны РФ, Россию этой зимой больше всего беспокоит возможное отступление во время контрнаступления ВСУ.

Bloomberg пишет, что то, какая из сторон иссякнет первой, в результате может решить, кто получит весной стратегическую инициативу, чтобы закончить войну на своих условиях.

● Прекращение огня в Украине — к примеру, под Новый год, — возможно только в случае, если страна-агрессор выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

● Зеленский призывает ЕС к сближению. Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС. По его словам, несмотря на войну, Украина не останавливает «институциональную трансформацию в стране». Украинский лидер напомнил, что за текущую неделю Верховная Рада одобрила три евроинтеграционных закона, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

● Зеленский просит о помощи. Украина нуждается в 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро, заявил президент Владимир Зеленский, выступая 15 декабря на Совете Евросоюза. «В частности, нуждаемся в поддержке для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать ущерб от российских ударов по другим видам генерации. Речь идет о двух миллиардах кубометров газа», — сказал он.

● НАТО и ЕС готовят беспрецедентный призыв к Путину. Евросоюз и НАТО подготовили общий призыв к России немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины. Декларация готовилась более года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, написало авторитетное американское издание Politico. Официально обнародовать этот документ планируют в ближайшее время.

«Хотя текст в большинстве своем ничем не примечателен, предоставление ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые пошли на его подготовку», — отмечает издание. Текст декларации согласовывался в основном между офисом главы Евросовета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО.

По информации Politico, в почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию «немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины», а также подтверждают свою «непреклонную и постоянную поддержку ее независимости».

Издание пишет, что в декларации они также согласились «полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственной судьбы», и отмечают, что «жестокая война России» «обострила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру».

● Швеция назвала свои главные приоритеты председательства в Евросоюзе в 2023 году: в центре внимания остается война России против Украины и ее последствия.

● № 2 богатейших россиян получит от США санкции. Главный акционер Норникеля Владимир Потанин (состояние в $27 млрд, № 2 в РФ среди богатейших после до сих пор неподсанкционного Алексея Мордашова, у которого $29,1 млрд) вскоре попадет под санкции США. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Норникель является одним из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля, а также источником значительной части личного состояния Потанина. По словам собеседников WSJ, сама компания при этом не будет включена в санкционные списки.

Отмечается, что западные страны откладывали введение санкций против ряда российских олигархов и их компаний из-за опасений вызвать нежелательные экономические последствия. Например — колебания цен на сырьевых рынках или нарушения цепочек поставок.

● Кроме Потанина под новые санкции США попадут также несколько членов российского правительства.

● В Конгрессе предлагают изгнать РФ из Совбеза ООН. Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН, написало Foreign Policy со ссылкой на текст документа, который есть в распоряжении редакции. Ее подали два американских законодателя — демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Они возглавляют независимую правительственную комиссию по правам человека.

Украина также выступает за исключение РФ из состава Совбеза ООН, но эксперты скептичны в отношении того, даст ли это результат. Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена Совбеза. И хотя страны могут быть полностью исключены из ООН, для этого необходимо большинство в две трети голосов в Генассамблее, включая единогласное согласие самого Совбеза ООН.

Отмечается, что резолюции Палаты представителей не являются обязательными к исполнению, но укрепляет позиции администрации Байдена и Конгресса США. Одна из идей, которую преследует документ, направлена на то, чтобы оспорить статус России как наследницы места СССР в Совбезе ООН. Осуществимость такого плана остается предметом дискуссий.

● В конце сентября сообщалось, что Конгресс США будет добиваться исключения РФ из Совбеза ООН.

● ЕС не смогло согласовать новый пакет санкций. Страны Евросоюза не смогли договориться о девятом пакете санкций против РФ во время вчерашних переговоров перед последним в текущем году саммитом лидеров ЕС в Брюсселе. Об этом написало Reuters со ссылкой на дипломатов. Страны уже были в шаге к достижению консенсуса, однако появились разногласия по поводу того, должен ли ЕС облегчить прохождение российского экспорта удобрений через европейские порты даже в том случае, если компании по производству удобрений принадлежат олигархам из черного списка. Представители одних стран считают, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран. Другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам уклоняться от санкций ЕС.

Один из дипломатов уточнил, что Польша и страны Балтии призывают другие государства не обманываться мыслями о том, что ослабление ограничений на российские удобрения не будет использовано как лазейка для олигархов.

● 7 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против РФ. В него должны войти ограничения доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юрлиц.

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● Неожиданная угроза для помощи Украине. Правительство Польши заблокировало пакетное соглашение Евросоюза, предусматривающее, кроме прочего, предоставление Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в 18 млрд. евро. Об этом написало Politico со ссылкой на сразу четырех европейских дипломатов. Причиной отказа называют один из его пунктов, который устанавливает минимальную ставку налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%. Решить вопрос на уровне послов не удалось, поэтому, как ожидается, его вынесут на саммит лидеров ЕС 15−16 декабря. В случае ветирования хотя бы одного пункта соглашения его принятие становится невозможным.

Ранее указанный пакет блокировала Венгрия, однако в итоге ее вето удалось преодолеть.

● Польский Сейм принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

● Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. За проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.

● Немцы построят полезный для ВСУ завод. После двух отказов Швейцарии в реэкспорте боеприпасов в Украину — в ответ на запрос Берлина — немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил, по данным Deutsche Welle, построить в Германии собственный крупный завод по их производству. Главной его целью будет автономное снабжение бундесвера, но в то же время это сможет помочь наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

● Путин испугался. Кремлевский диктатор лично отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Решение было принято буквально в последнюю минуту, написало издание The Moscow Times. Источники рассказали, что изначально в правительстве и администрации Путина готовились к прямой линии. Правительственные чиновники пришли к выводу, что единственная тема, которую стоило бы обсуждать, это война. Но в Кремле боятся новых диверсий со стороны Украины перед выступлением диктатора. «Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может», — сказал один из источников.

Еще один источник сообщил, что у Путина и его команды нет ответов на многие вопросы, которые могли бы задать на пресс-конференции. «А о чем говорить? Вопросов все больше, а ответов все меньше. Причем, у самих участников процесса принятия решений», — сказал он.

● 12 декабря впервые за 10 лет Кремль объявил об отмене традиционной большой пресс-конференции Путина.

● Минус люди и дроны. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 96 590 своих военных, за минувшие сутки — 590. Такие данные на утро 15 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2975 (+5 за сутки), боевые бронированные машины — 5946 (+9), артсистемы — 1943 (+12), реактивные системы залпового огня — 406 (+2), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1644 (+27) и многое другое.

● Лукашенко просто нагнетает. Признаков того, что Беларусь создает возле украинской границы ударную группировку, нет, заявил Андрей Демченко, представитель Госпогранслужбы. По его словам, своими военными маневрами Минск и Москва пока лишь нагнетают обстановку.

● Белорусская 38-я десантно-штурмовая бригада, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности перебрасывали в сторону границы с Украиной, возвращается на свою базу в Брест.

И для финала:

● Мы сможем. 97% украинцев уверены в том, что страна сможет отразить нападение России. Таковы результаты соцопроса группы Рейтинг (20−21 ноября, 1 тыс. респондентов). Наряду с верой в победу Украины две трети опрошенных также считают, что следующий год будет лучше нынешнего.

При этом у 29% украинцев материальное положение за последний год значительно ухудшилось, для 34% - скорее ухудшилось, у 32% - не изменилось, а у 4% улучшилось и значительно улучшилось.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.