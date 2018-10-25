Наталия Пронге

Решение Трампа разорвать с Россией договор о ликвидации ракет не принесет никаких особенных последствий. Это более мелкое событие, чем вчерашний указ Путина
Чтобы поменять школу, важно поменять отношения внутри. Прежде всего, между родителями и администрацией
Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
Наиболее громкая и одновременно жуткая история произошла в саудовском консульстве в крупнейшем городе Турции – Стамбуле. Речь о жестоком убийстве журналиста, способном привести к серьезным геополитическим изменениям во всем мире
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
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