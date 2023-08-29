Украинцы перехитрили. Россиянам грозит отступление и прорыв фронта 29 августа, 20:13 NV Премиум

Российской армии будет очень тяжело дать отпор возможному новому восстанию, поскольку ситуация для российской армии на фронте становится все хуже и хуже

Вот британские разведслужбы сообщают, что Украина окончательно перешла от обороны к наступлению и ведет себя максимально активно в акватории Черного моря, выдавливая российское присутствие из этой самой акватории.

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Во-первых, на минувшей неделе был уничтожен суперважный для Российской Федерации для контроля над воздушным пространством над акваторией Черного моря комплекс С-400, стоявший на мысе Тарханкут на западе Крыма. Уничтожив этот комплекс, Украина лишила Россию способности дальнего обзора неба в западной части Черного моря. Кроме того, буквально вчера и сегодня пришло сразу несколько сообщений о том, что на берегу Черного моря, где-то в районе Железного Порта, было уничтожено две станции радиоэлектронного наблюдения за горизонтом, какие-то суперновейшие российские комплексы 2021 года выпуска. Они были доставлены туда в режиме строгой секретности, нашпигованы новейшей электроникой, стоимость каждого комплекса по $200 млн.

Таким образом Россию просто оставили без глаз ее в этом регионе. То есть регион — буквально такой треугольник, если можно провести, от Одессы до Крыма и от Крыма до дельты Днепра и от дельты Днепра до Одессы. Вот этот весь треугольник просматривался и простреливался россиянами, а сейчас, видимо, по крайней мере с просматриванием будут очень существенные проблемы.

Ну и самое интересное, там же начинается сейчас сражение за вышки Бойко.