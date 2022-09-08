Атака ВСУ в Балаклее. О чем кричит российская пропаганда 8 сентября, 16:46

Продолжаю обзор резких изменений в российской пропаганде

Российское прокремлевское издание Readovka с миллионом подписчиков в телеграме, которое активно пропагандирует агрессию против Украины, опубликовало карту наступательной операции ВСУ и показывает, что украинские войска 6 сентября нанесли одновременно четыре удара.

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Еще два дня назад все российские пропагандисты репостили «Никакой паники нет».

А тут на третий день резкая смена повестки, и если российские военные доверяют своим медиа, то они уже не спали, и должны собирать вещи и спасаться. Я не знаю, может это у них такая спецоперация по запугиванию самих себя, может башни Кремля друг с другом воюют с помощью ИПСО, ведь «спецоперация идет по плану». Сообщать какие-либо данные с украинской стороны, конечно, мы не будем, да и трудно поверить в такие панические новости от нашего противника. Но судя по таким картам, у Путина и главных сил Западного военного округа ВС РФ, сосредоточенных в районе Изюма, очень плохой план.

Удар № 1. Исходным районом сосредоточения украинских войск россияне нарисовали село Пришиб. Украинские войска, судя по карте, прорвали оборону российской армии в районе Пришиба, освободили важный узел дорог Волохов Яр, освободили Семеновку и спустя два дня подошли к селу Шевченково. Это очень высокие темпы прорыва, тем более учитывая, что этот путь войска должны были проделать в развернутых боевых порядках, вступая в бой с обороняющимся противником, по пересеченной местности, не имея возможности идти напрямую.

Если мерять напрямую — прорвались более чем на 30 километров, а судя по рельефу и необходимости петлять по дорогам, наступающим на Шевченково частям пришлось преодолеть свыше 45 км. Удивительно такое признание видеть от россиян. Неужели это может быть правдой? Темпы блицкрига. Украинское командование, полагает противник, нанесло удар не напрямую по кратчайшему пути, а глубоко в обход. Получается, рисует противник, что украинцы, вначале создали угрозу Балаклее, что вызвало панику в российских медиа и соцсетях, и пока противник спасал полуокруженную группировку, главные силы ВСУ продвигались на Шевченково.

Еще два дня назад все российские пропагандисты репостили « Никакой паники нет»

Судя по карте, Шевченково — это точка связности всех действий ВС РФ в районе Изюма. Ключевой узел коммуникаций, контроль которого обеспечивает контроль всех операций в данном районе. Выход на Купянск будет означать полное окружение российской группировки под Изюмом, но освобождение Шевченково будет означать разгром изюмской группировки, оперативное окружение, и российские дивизии будут вынуждены быстро бежать.

Для предупреждения контратаки российских войск из района Изюма, украинские войска, судя по российским данным, вышли в район села Бригадировка. Этот удар угрожает более глубоким охватом группировке в Балаклее, поскольку от Бригадировки удобная трасса идет прямо на село Веселое, что означает быструю возможность освобождения украинцами Изюма.

Удар № 2. Лобовая атака из района Чкаловский на Шевченково. Удар вспомогательный, который сковал оборону Шевченково и не позволил врагу организованно отступить к самому городу.

Удар № 3. Удар из района Пришиба севернее Балаклеи. Удар выполнил две задачи — создал угрозу захвата Балаклеи, ввел в заблуждение российское командование относительно настоящей цели прорыва, и одновременно прикрывает фланг ударной группировки, которая атакует Шевченково.

По данным противника, украинские войска ударом севернее Балаклеи освободили Вербовку, Яковлевку и заняли северную окраину Балаклеи, где расположен бывший арсенал ВСУ. Там большое количество надежных бункеров, которые могут укрыть значительное число войск от обстрелов. Если это так, то значит, как пишут многие российские источники, это по сути означает оперативное окружение Балаклеи, и угрожает полным окружением города.

Удар № 4. Удар из района Байрак и Гусаровка на Новую Гусаровку и южную окраину Балаклеи.

Судя по российским данным, наши войска вышли к трассе Балаклея-Савинцы, а это означает, что как минимум появляется возможность огневого контроля единственной магистрали снабжения российских войск.

Если данная российская карта, которая тиражируется по всем российским медиа, отображает реальную обстановку, то наши воины показали потрясающую выносливость и боеспособность, поскольку силами нашей пехоты прорвана оборона врага, который во много раз превосходит в танках, артиллерии, авиации, боеприпасах.

В результате внезапного глубокого прорыва ВСУ россияне несут огромные потери. Только на фото и видео, попавшим в интернет за 7 сентября, уже зафиксировано более 40 российских военных, которые были полностью деморализованы и сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Обращает внимание, что украинцы ведут себя с пленными вежливо, всех снимают на видео, обещают сохранить жизнь и обменять.

Вместе с тем, пока нет оснований для чрезмерных восторгов. Мы не знаем, правдива ли эта карта, или россияне сами по какой-то причине преувеличивают масштабы своего поражения, возможно — чтобы как-то оправдать свое желание совершить очередной «жест доброй воли».

В районе Изюма Западный военный округ сосредоточил целую общевойсковую армию, россияне спешно перебрасывают резервы из-под Харькова, с Донбасса, поскольку ситуация для российской армии сложилась по-настоящему критическая. В скором времени посмотрим, насколько карта Readovka достоверна. Если судить по тому, что нарисовала сама российская пропаганда, российскую армию под Изюмом ожидает разгром.

Напомню, украинский Генштаб никак не комментирует обстановку, и достоверность указанных данных из РФ ничем не подтверждена, реальность может быть иной.

Текст опубликован с разрешения автора

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