Эта битва войдет в историю. Как ВСУ освобождали Андреевку под Бахмутом 18 сентября, 13:13

15 сентября войдет в историю как блестящая победа украинских войск и разгром россиян в битве за село Андреевка под Бахмутом, которая началась в мае этого года

Підтверджені втрати росіян тільки за останній місяць, які згодом будуть продемонстровані — командир 85-ї мотострілецької бригади, начальник розвідки 72-і мотострілецької бригади, три командири батальйонів 72-ї бригади, сотні солдат та офіцерів. Ворог чинив шалений спротив — ціла російська бригада обороняла одне село з двох вулиць та півсотні будинків, кожного дня росіяни з Андріївки виносили 200-х та 300-х, присилали поповнення, направляли штурмові групи для контратак. Фланги 72-ї бригади прикривали 85-та та 57-ма мотострілецькі та 31-ша десантно-штурмові бригади. У складі російського угруповання в районі Андріївки діяли окремі підрозділи — кадирівська гвардія «Ахмат», 10-та бригада спецназ ЗС РФ, окремий розвідувальний батальйон ВДВ «Еспаньола», озброєний великою кількістю FPV дронів. Росіян підтримували значні сили авіації.

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Але 3-тя штурмова бригада ЗСУ під командуванням полковника Андрія Білецького продемонструвала перевагу над росіянами в боєздатності, організації, управлінні. Це стало перемогою саме якості над кількістю. Перемога була б неможлива без ефективних дій приданих 3-й штурмовій підрозділів — частин 92-і механізованої бригади, прикордонників, стрілецького батальйону, кількох підрозділів ударних дронів, артилерійської підтримки сусідніх бригад та артилерії ОТУ.

Втрати росіян в рази вищі. Чому?

Ось так досягається прорив та знищення вузлів ешелонованої оборони ЗС РФ — треба уважно вивчити принципи організації та застосування військ 3-й штурмової бригади у битві за Андріївку.

У цих боях загинуло, на жаль, багато справжніх героїв і патріотів України. Ворог був потужний та не поступався ні у кількості військ ні у кількості боєприпасів. Але втрати росіян в рази вищі. Чому? 3-тя штурмова не проводила «м‘ясні штурми», а навпаки, створювала перевагу у маневрі вогнем, постійно покращувала ситуаційну обізнаність, ретельно будувала взаємодію та злагодженість, перегравала противника у тактиці та швидкості ухвалення рішень. Головним принципом було уникнути значних жертв особового складу та зберігати високий темп втрат противника.

Вітаю із цим справжнім успіхом воїнів, які взяли участь у жорстоких боях за Андріївку — уся ваша важка праця дала результат.

Вічна слава усім героям, хто наближав цю перемогу ціною свого життя.

Текст опубліковано з дозволу автора

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