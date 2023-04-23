Начало украинского наступления. Что и как изменит ход войны в Украине 23 апреля, 22:00 NV Премиум Основные усилия по-прежнему сосредоточены на Бахмуте, битве, начавшейся почти год назад (Фото:REUTERS/GG)

Весеннее наступление Украины обсуждается все последние несколько месяцев — со смесью ожидания и опасения

Конечно же, украинцам не терпится продолжить дело по изгнанию россиян из своей страны. Но теперь, когда наступила весна, есть сомнения, действительно ли они готовы к большому рывку против русских оккупантов.

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Эта война показала, что наступательные операции тяжелы, особенно против укрепившегося и решительно обороняющегося врага. Если это наступление потерпит неудачу, то, возможно, будет сложно организовать еще одну операцию с сопоставимыми возможностями, и утомившиеся международные союзники, которым нечего больше вкладывать в борьбу Украины, могут начать настаивать на неудовлетворительном для украинцев компромиссе.

Сообщения из Киева неоднозначны. Одни настаивают на неизбежности наступления, другие предупреждают, что оно может быть отложено, и, возможно, превратится в летнее наступление.

Утечки Пентагона

Многочисленные слайды с брифингов Пентагона, обнаруженные в геймерском чате, добавили ещё больше неопределенности. Этот эпизод унизителен для Пентагона. Он говорит о том, что слишком много людей (в данном случае 21-летний резервист ВВС) имеют доступ к конфиденциальной информации, которую им на самом деле не нужно знать, чтобы выполнять свою работу, но которая им нужна просто, чтобы похвастаться перед своими друзьями. В отличие от других стран, США не одобряют разделения в оценках разведки. Это должно помочь аналитикам соединить точки, которые в противном случае могли быть упущены. К сожалению, это также означает, что когда люди решают слить материалы, в их доступности будет много материала.

Подобные утечки всегда заставляют дружественные страны опасаться делиться своими секретами с американцами, хотя другой вывод может состоять в том, что американские шпионские агентства настолько эффективны, что они все равно все узнают. В этом отношении русские должны быть особенно обеспокоены степенью понимания их рассуждений американцами. Утечки могут побудить их улучшить свои процессы безопасности, но также продемонстрировать, как много знают американцы и насколько детально они об этом знают.