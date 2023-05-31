Время «Ч» утверждено. Когда и как начнется наступление ВСУ 31 мая, 17:56 NV Премиум

Идет обратный отсчет до начала времени «Ч»

Для начала хочу прояснить вопрос о связи наступления ВСУ и передачи нам самолетов F16. Если нам точно подтвердят передачу хотя бы одной бригады — это около 40 самолетов либо двух бригад, то они нужны будут для того чтобы успешно продвигаться по высотам на Донбассе и в горном Крыму. То есть как раз Донбасс и горный Крым лучше оставить до прихода самолетов. Почему? Потому что нашим войскам, двигаясь снизу вверх, будет очень тяжело без дальних средств мощного поражения.

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Поэтому в ближайшее время будем двигаться, не дожидаясь самолетов, по горизонтальным поверхностям. Это могут быть приазовские степи и север Крыма.