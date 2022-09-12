«План G» в действии. Как выглядит наступление ВСУ с точки зрения Путина 12 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ Тимоти Эш: Путин все время сокращал свои военные планы, постепенно переориентируясь на Донецкую область (Фото:REUTERS)

У Путина все еще есть перспективы рано или поздно объявить победу. И это все, что имеет для него значение

Не хочу портить вечеринку, но думаю, что пришло время для серьезного анализа ситуации в Украине. Я также думаю, что нам нужно попытаться понять ситуацию с точки зрения Путина. На самом деле, да, сугубо с его точки зрения.

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А почему, спросите вы. Ну, напомню, эту войну против Украины начал Путин, исключительно в своих, путинских целях. И самой первой из них является желание остаться никому неподотчетным. Неподотчетным никому, особенно в России.

Если вернуться в прошлое и ограничить его деятельность в этом отношении только этим годом, то «план А» заключался в том, чтобы свергнуть правительство в Киеве и заменить его на «кого-то дружественного». Это не удалось. «План Б» заключался в том, чтобы захватить всю Украину к востоку от Днепра, а также Херсон. Это не удалось. «План С» заключался в том, чтобы завершить завоевание не только Луганска и Донецка, но и Херсона и Запорожья. Но когда у Путина закончились войска, удалось реализовать план «только» в отношении Луганска и Херсона. Планы D, E и F были немного уменьшенными вариантами плана C, в первую очередь касающимися Донецка: таким образом, Путин все время сокращал свои военные планы, постепенно переориентируясь на Донецкую область.

Тем временем у него есть «план G»: захватить Херсон, Луганск и оставить хоть что-то в Запорожье — и в конце концов получить всю Донецкую область.

Для этого у него попросту не хватило войск. Да, он ввёл под фанфары этот III армейский корпус. Он собирается добавить еще один, к концу этого месяца. Но ни у одного из них не было ни «30 000», ни «90 000» войск, как широко утверждалось. В III Армейском корпусе в лучшем случае около 10 000−12 000 человек. Таким образом, этого все еще недостаточно для реализации плана G — а Путин очень хочет его реализовать, как видно из непрерывных (действительно, все более сильных) штурмов Бахмута и Пески в последние несколько дней.

Путину плевать на потери, но его волнуют неудачи

Таким образом, ему пришлось «найти дополнительные войска».

С другой стороны, вопреки всем обещаниям местных сочувствующих, Харьков оказал путинским дирлевангерам что угодно, только не радушный прием. Так зачем же тогда разбазаривать III армейский корпус в Харькове? Для чего?

Попробуйте «думать как Путин»: что может быть лучше, чем «наказать лжецов, экономя тем временем войска»?

Не беспокойтесь: я не покупаюсь на официальную позицию Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны России — НВ) по поводу очередной «реорганизации» и тому подобного.

Но нельзя отрицать, что Путин ничего не сделал, чтобы остановить освобождение восточного Харькова в последние дни, при этом все время отдавая приказы о дополнительных штурмах Бахмута и Песков. И его дирлевангеры в Херсоне тоже крепко держатся до сих пор.

Итак, теперь обзор того, что было достигнуто:

— да, восточная часть Харьковской области до реки Оскол находится в процессе освобождения Украиной;

— да, ВС РФ и вспомогательные силы потеряли до 8 000−10 000 военнослужащих и большие запасы боеприпасов и других припасов.

Но Путина это не волнует. Наоборот: это те самые ВС РФ, которые (с точки зрения Путина) с треском провалили штурм Славянска из района Изюма, не сумев взять его за три месяца (не говоря уже обо всех предыдущих неудачах; см. 41-ю САА в Чернигове, см. 1-ю ГТА в Харькове и Сумах, потом опять в Попасной и так далее).

Путину плевать на потери, но его волнуют неудачи. Для него ВС РФ — самый большой провал этой войны (просто посмотрите на лица Шойгу и Герасимова во время их последних совместных выступлений с Путиным, и вы поймете, о чем я).

Наоборот, ВДВ, кажется, избежали этого в Харьковской области ценой «всего» двух слабых БТГ. С аналогичными потерями ушли «любимые» путинские ЧВК. СОБР и ОМОН действительно пострадали. Все вместе «неудачно, но терпимо» — с точки зрения Путина. Даже сепаратистам удалось убежать. Больше всего пострадали ВС РФ.

И никому в России нет дела до ВС РФ: это расходный материал.

В свою очередь, сегодня ВСУ оказываются настолько заняты единственно обеспечением безопасности территории от Балаклеи до Волчанска, Белого Колодезя, Великого Бурлука и Двуречной (а это огромная территория), что у них нет ни времени, ни сил продолжать продвигаться через Оскол на Сватово.

Сообщается, что город оставлен российскими войсками уже два дня, но украинских войск там, похоже, тоже нет: в лучшем случае только партизаны и ССО.

Остается только надеяться, что у ВСУ достаточно войск для продолжения наступления в направлении Пески-Радковского, Боровой, Сватово и Северодонецка. Я знаю, отход русских из Студенок в направлении района Песков мониторится, например, но я не вижу ничего об «использовании возможностей» там: возможно, войска просто не могут поспевать за российским темпом?

Прежде всего, на протяжении всего этого времени:

— россияне (все еще) ожесточенно сопротивляются любому продвижению украинцев в Херсон, и

— тем временем ожесточенно — днем и ночью — штурмуют Бахмут и северо-западнее Песков.

Итак, у меня пока такое впечатление: «конечно, полно ошибок, но все же»: происходит большой «размен территории на войска». Что-то вроде, «избавиться от бесполезных неудачников, некомпетентных военных и лжецов в восточном Харькове во имя реализации плана G».

Путин не стал информировать местных командиров ВС РФ и не «приглашал» украинцев атаковать. Но, как только они это сделали, «его это вполне устроило».

Судя по тому, как события развиваются сейчас, его войска собираются установить новую линию фронта по реке Оскол; в Херсоне они продолжают сопротивляться, тем самым обещая хоть какие-то перспективы для завершения полного захвата Донецка. Наступление украинцев будет стоить времени ВСУ, отнимет войска, необходимые для усиления Бахмута и Песков, и закончится тем, что им придется перебрасывать дополнительные подразделения вдоль границы с Россией — вместо того, чтобы размещать их на передовой.

Т.е. реализация «плана G» пока выглядит как минимум возможной. У Путина все еще есть перспективы рано или поздно объявить победу. И это все, что имеет для него значение.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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