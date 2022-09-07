Прорвались дальше. Как действуют ВСУ в Херсонской области 7 сентября, 11:03 Эксклюзив НВ

Сегодня речь пойдет о боевых действиях в Херсонской области

Было тяжело, очень тяжело сдерживаться и вообще ничего не сообщать или, по крайней мере, почти ничего последние два дня. Итак, позвольте мне перейти прямо к делу.

Прежде чем я продолжу, я думаю, что должен обратиться к разуму конкретных персонажей, которые будут читать это. Количество попыток троллинга в «реакциях читателей» значительно увеличилось за последние несколько дней. Все тролли блокируются без дальнейших обсуждений. Если вы хотите обсудить «войну», так и делайте: поясните свою точку зрения, предъявите свои доказательства. Если нет, то я не заставляю вас ни читать, ни даже думать о том, что я публикую.

Видео дня

Сегодняшнее резюме будет (очень) несправедливым: речь пойдет о боевых действиях в Херсонской области, только о них и еще раз о них. Таким образом, это будет несправедливо по отношению к тем, кто сражается в других местах. Извините, но новостей слишком много, а времени слишком мало.

Как обычно, нижеследующее будет представлять собой смесь подтвержденной и неподтвержденной информации, немного народной разведки, немного слухов — в основном — никогда официально не подтвержденных (или если, то «через несколько недель»). Поэтому некоторые могут счесть дерзким и противоречивым то, что я «смею» публиковать контент такого рода. Имейте в виду, что получение идеального перекрестного подтверждения все равно занимает не менее 5−10 дней, а события на поле боя развиваются очень быстро. Таким образом, если кто-то решит относиться к нижеследующему с целой бочкой (а не просто каплей) сомнений, я восприму нормально. Серьезные, конструктивные исправления всегда приветствуются, но однострочные подчеркивания «вы не правы» меня не впечатляют.

Херсон

Север

Как сообщалось ранее, утром 4 сентября игра была окончена для последнего подразделения ВДВ, которое еще держалось на юге Высокополья. После того, как батальонная тактическая группа 126-й бригады береговой обороны не смогла отбить Потемкино и Ольгино у 60-й украинской бригады и, таким образом, обеспечить с ними безопасную наземную связь, помощь в их эвакуации была оказана БТГ ЧВК Вагнера.

«Вагнеровцы» сообщили, что им удалось «разблокировать» роту и вывести ее, но украинцы все же показали несколько фотографий захваченных там российских военнослужащих и как минимум несколько подбитых ОБТ (основной боевой танк) и БМП.

Сейчас смешно тем, кто настаивает на том, что « российское оружие лучше»

К этому времени русские операции в Ольгино, Высокополье и Потемкино служили цели удержания позиций, поскольку они уже были в процессе потери всех своих опорных пунктов восточнее, включая Нововознесенское, Миролюбовку, Петровку и Крещеновку, — и отхода на новый рубеж, протянувшийся — примерно — от Староселья до Черешневого, Нововоскресенского, Беляевки, Украинки, до Шевченковки. Только Архангельское еще держалось: внутри были (и есть) украинцы, но, видимо, еще не контролирующие это место.

Пока что все было «по-прежнему под контролем» — если бы не новая проблема на востоке. «Разбитая/уничтоженная» (на ваш выбор) украинская 128-я горно-штурмовая бригада уже была в процессе штурма Крещеновки и Шевченковки. Вероятно, во взаимодействии с другим подразделением ВСУ (украинцы не атакуют, если не могут провести двустороннюю атаку) она растерзала БТГ 83-й гвардейскую ВДВ и обошла ее оставшиеся позиции, где-то между Золотой Балкой и Михайловкой. По данным народной разведки, по состоянию на утро 5 сентября украинцы действительно достигли района между Украинкой и Новоалександровкой, не оставив штабу XX армейского корпуса другого выбора, кроме как эвакуировать то, что осталось от 83-го, через реку Днепр.

Возможно, в качестве «подтверждения» этому позже, в течение 5 сентября, появились слухи о том, что Южная ОСК поспешила направить две БТГ в сторону Новой Каховки: одну из Нижних Серогоз (южное Запорожье), другую из оккупированного Крыма через Преображенку.

Центр

Я понятия не имею, почему ВСУ все еще инвестирует в эту область: для меня это не имеет смысла. Однако у меня нет никакого ключа к пониманию соображений ОК Юг, его ходу мыслей и планированию — и я не знаю никого, кто бы тут что-то понимал. Можно только догадываться, что, учитывая происходящее на других участках этого поля боя, украинцы «счастливы», что держат русских одержимыми Ингулецким плацдармом и провоцируют их на очередные контратаки. Видите, тут работает принцип «держи за нос, пни в…».

И действительно, по крайней мере, по данным Keystone cops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ), это единственный участок линии фронта в Херсонской области, заслуживающий внимания. Возможно, это потому, что «Вагнер» сообщает о полном отсутствии воздушной и артиллерийской поддержки северного участка?

По крайней мере, тем временем в российской реакции на происходящее там есть четкая закономерность: они теряют еще одно место, не говоря уже об этом, но потом подчеркивают, что они «контратакуют и уничтожают», с большой помпой. И что все в порядке — потому что они могут показать некоторые визуальные доказательства уничтоженных или захваченных украинских БМП. Ведь, по словам некоторых российских ораторов в соцсетях, они уже трижды «уничтожили» весь плацдарм…

Сообщается, что в отличие от сектора «Север» ВКС очень активны. 4 и 5 сентября сообщалось об атаках по принципу «пли и молись» из Сухого Ставка и Белой Криницы.

Тем временем украинцы не только освободили Благодатовку, но и прорвались на юго-восток и освободили Костромку, еще больше расширив плацдарм. Конечно, русские контратакуют, и все «прекрасно».

Юг

Ситуация на юге между тем напоминает морской бой, в котором одна сторона ограничивается удержанием «островов», а другая — «маневрированием своего флота между этими островами». Чтобы лучше понять это, ознакомьтесь с моими объяснениями, опубликованными несколько дней назад. Эти «острова» — села, укрепленные русскими: они «окружены» украинцами, маневрирующими им во фланг и в тыл. Что удерживает российскую «линию фронта», так это артиллерия ВС РФ — ее действия часто сковывают или вынуждают украинцев отступать — или наступать — чтобы избежать огня.

Имейте в виду, что российская военная доктрина делает акцент на нападении/инициативе до такой степени, что можно сказать: «Нападение — это все, что ВС РФ действительно может сделать». Даже российская оборонительная тактика состоит из контратак или хотя бы мер, направленных на быструю контратаку и возвращение инициативы (поэтому не только Keystone cops в Москве, но и все их ораторы так одержимы тем, чтобы объявить украинское наступление «провалившимся» и заявить о «контратаках»).

Тем не менее, они также хороши в строительстве обширных укреплений. Прежде всего, они не из тех, кто собирается сдаться и убежать при нападении, независимо от того, насколько «низок» их боевой дух: масса их войск достаточно фаталистична, чтобы выполнять приказы независимо от того, что происходит слева или справа от них. Так что бывают приказы о контратаках на руинах очередного села, потерянного и возвращённого раза три-четыре до этого. Неудивительно, что есть много сообщений о глубоких проникновениях ВСУ, много сообщений о том, что места несколько раз переходили из рук в руки, но мало вещественных доказательств фактического освобождения того или иного населенного пункта.

Из обрывков, сообщаемых самыми разными инстанциями, можно вывести примерно следующее (как всегда, с севера на юг):

Благодатное: украинское

Киселевка (та, что на Ингульце): российское

Вавилово и Центральное: русские

Шмидтово: украинское (было центром 2-й линии обороны России)

Новокиевка: российское

Любомировка: украинское

Терновые Поды: украинское

Зеленый Гай: украинское

Барвинок: украинское

Крутой Яр: оспаривается

Киселевка (та, что возле М14): оспаривается (и при этом ожесточенно)

Солдатское: Украинское

Правдино: украинское

Парышево: украинское

Александровка (та, что на берегу): украинское.

На фоне сообщений о том, что русские вернули Томину Балку 4 сентября (что «подтверждено» тем, что украинцы тогда обстреляли местный склад боеприпасов, который все еще горел в воскресенье утром), «наиболее впечатляющим» было сообщение Руминта (народной разведки) о том, что с утра 5 сентября Белозерка находится под контролем Украины.

Прежде чем вы разразитесь возмущённым: «Том, теперь ты совсем спятил»: учитывая то, что я описал выше, я не сомневаюсь, что у украинцев есть «свобода» управлять теми или иными подразделениями «между» местными русскими опорными пунктами, достаточно глубоко: не могу сказать, действительно ли они освободили это место, потому что нет никаких доказательств того, что они это сделали.

Но если они это сделали, то глубоко «въехали» в южный фланг российского «форта Чернобаевка» (который включает Херсонский международный аэропорт).

Тыл

К настоящему времени бесспорно, что русские отказались от идеи строительства баржевого моста рядом с Антоновским автомобильным мостом. Последний находится под таким смертоносным огнем украинской артиллерии, что они полностью сосредоточились на поддержании своих паромов поблизости в рабочем состоянии. Это имеет решающее значение для снабжения их войск в Херсоне. Ну, никто не говорил, что жизнь русского военного инженера легка — или чего-то стоит.

Примечание в конце этого обзора

Те, кто достаточно серьезно следит за этой войной, возможно, также захотят понять уровень зависимости России от западных высоких технологий. В ответ на все подобные вопросы не могу не порекомендовать проверить эту твиттер-ветку.

Это неоспоримое подтверждение того, что западные ИТ используются в крылатых ракетах 3М14 «Калибр» и Х-101, вертолетах Ка-52, даже в таких «старых» высокоточных боеприпасах, как Х-59 (признаться, «даже я» удивлен, что такая старая, советская технология до сих пор нуждается в западных высоких технологиях для работы).

Лучше всего то, что русские используют одни и те же компоненты во всех этих системах вооружения.

Наверное, сейчас смешно всем тем, кто до сих пор настаивает на том, что «российское оружие лучше» — и до сих пор его покупает: на самом деле, они до сих пор покупают западный хайтек… Жаль, потенциальным читателям в большинстве таких стран закрыт доступ к Medium.com.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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