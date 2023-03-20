Украина ничего не должна. Что нужно понимать о контрнаступлении ВСУ 20 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Читая различные комментарии последние недели и дни, вижу, что появилось много людей с кучей свободного времени, которые все лучше всех знают

Вместо того чтобы пытаться выяснить, что происходит, слишком много говорят о том, кто и что делает не так. А особенно — когда и где будет происходить украинское контрнаступление и на что оно будет похоже.

Видео дня

Да, есть персонажи, которые выдают безумства, типа «Не имеет значения, держится ли Бахмут, если Мелитополь все еще под русскими». Есть люди, жалующиеся на то, что офицера ВСУ понизили за публичное осуждение своего начальства. Но, лучше всего, когда суперумные советники США жалуются (публично, даже если обиняками) на то, как ВСУ расходуют боеприпасы в районе Бахмута, потому что — и это сверхболезненно — это истощение запасов, необходимых для контрнаступления. И, конечно, все повторяют старую песню о том, что «Бахмут пожирает силы, необходимые для контрнаступления Украины» как некую мантру.

Однако мы видели, насколько суперумны американские советники — последние 20 с лишним лет в Афганистане и Ираке.

И снова-таки в Украине в феврале 2022 года. Хотелось бы мне взглянуть, как американские войска сдерживают расходы на боеприпасы в любом огневом контакте. Но при этом они толкают ВСУ к контрнаступлению. Мол, оно должно вот-вот произойти. Почему оккупированные районы должны быть освобождены завтра, а еще лучше … сегодня. И в самом дело, почему уже не сегодня?!

Отчасти такие идеи напоминают мне русских и их представления о том, что «Украина должна быть завоевана, должна пасть, украинцы должны подчиниться, Запад должен поклониться, все и вся должны…». И отчасти они напоминают мне Иран конца 1980 — начала 1981 года. Тогда Иран должен был «контратаковать, Иран должен был освободить Хузестан», «либо Иран контратакует сейчас, либо никогда ему не контратаковать», и конечно: «Иран победит, потому что он лучше, чем иракцы…», а потом эта коронная фраза «Вот увидите!». В этом отношении некоторые американцы и некоторые украинцы очень напоминают мне иранцев: столько всезнаек развелось, которые знают все лучше, и уверены, что они могут сделать все лучше, чем кто-либо другой. Результат?

Такие войны выигрываются не хвастовством и не болтливостью, а терпением

Иранская общественность толкнула свою собственную армию в контрнаступление, к которому последняя была просто не готова. В январе 1981 года иранская армия начала крупное контрнаступление: вывела бронетанковую дивизию с тремя бригадами ОБТ (основно боевой танк) Чифтен на хорошо подготовленные иракские позиции. В неподходящее время, в середине сезона дождей. Потеряли половину танков — те увязли в грязи, и еще одну треть выбили иракские Т-72…

Спасибо вам, политики, кабинетные генералы и военкоры: погибло много людей. Ничего достичь не удалось. А до конца войны иранская бронетехника уже не играла важной роли. Ирану понадобилось еще 1,5 года подготовки, пока армия действительно не была готова, а ее командиры действительно не собрались с духом. Только тогда они разгромили иракскую армию в Хузестане и сразу освободили всю провинцию.

Я не знаю никого, кто подсчитывал бы все иранские потери от этого процесса «извлечения уроков», и ни один из политиков, кабинетных генералов или военкоров, которые в конце 1980-х адски давили, так и не взял на себя ответственность за все потери Ирана в январе 1981 года.

Сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что ВКС РФ удалось подавить украинскую ПВО в районе Авдеевки не только для нанесения ударов по местным украинским укреплениям управляемыми бомбами калибром 1500 кг с недосягаемой дистанции, но даже своим средними бомбардировщиками Ту-22М-3с бомбить свободнопадающими ФАБ-3000. Да и Су-34 другими свободнопадающими бомбами также.

Для тех, кому нужно подробно все объяснять: Воздушные силы Украины настолько задействованы в защите всех украинских городов и энергосистемы от атак российских баллистических и крылатых ракет, что у них не хватает систем ПВО и недостаточно ракет класса «земля-воздух», чтобы должным образом защитить свои войска на протяжении всей 1000 с лишним километров линии фронта. Они не могут прикрыть свою артиллерию, дислоцированную в районе Авдеевки, что, в свою очередь, означает, что эта артиллерия не может выбить российскую артиллерию, что, в свою очередь, означает, что российская артиллерия, как и российская авиация, имеет возможность свободно поддерживать продвижение своих сухопутных войск.

Но вы же хотите в таких условиях перейти в контрнаступление, не так ли?

Народ, смиритесь и примите: мы все «должны» только платить налоги и должны умереть. Это единственное, в чем может быть уверено человечество.

Итак: нет, Украина «не должна». Нет, ВСУ не должны переходить в наступление. Особенно, если они не готовы. А сейчас они не готовы. Им не хватает боеприпасов, не хватает мини-БПЛА, не хватает приборов ночного видения, не хватает боеприпасов, не хватает систем ПВО, не хватает опытных и хорошо обученных войск, не хватает опытных командиров. И там, где всего этого не хватает, у них растут проблемы с войсками, которые просто устали перемалывать атакующих россиян. Если вам трудно понять, каково это —идите и записывайтесь в добровольцы. Все свои воскресенья вы будете убивать сто с лишним человек в день. Посмотрим потом, что с вами станется.

Не хотите? Тогда сидите ровно и терпеливо ждите. Это вам не видеоигра, это не то место, где у вас бесконечные запасы боеприпасов и войск. Это большая, массовая, кровопролитная, грязная война. Такие войны выигрываются не хвастовством и не болтливостью, а терпением, тщательной разведкой, большим количеством тренировок, путем запасания достаточного количества боеприпасов и припасов, истощением противника (в то время как другая часть войск проходит обучение) и тщательного выбора времени и места. Это не ваше дело и не мое, и не дело всех остальных возможных кабинетных генералов и военкоров в соцсетях: это дело тех самых генералов ВСУ, которых вы материте при любой удобной возможности.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV