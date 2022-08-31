Наступление в Херсонской области. Что происходит на южном направлении 31 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Ну, кажется, наконец-то выдались не «спокойные» дни. Очень много сообщений о наступлении украинцев в Херсонской области

Теперь, прежде чем я продолжу, подумайте над двумя вещами:

а) Я не собираюсь «раскрывать» ничего того, чего еще не знают Генштаб Украины, ОК «Юг» и Минобороны РФ.

б) Я не знаю, является ли это «большим» наступлением, «средним» наступлением или чем-то вроде «просто отвлекающего маневра». И если бы я знал (а тут большое «если»), то все равно бы не сказал. Так что спрашивать меня бессмысленно.

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«Все началось» с многодневных артподготовок украинской артиллерии по избранным целям, в частности, в районе Новой Каховки (где только 29 августа были подбиты как минимум два склада боеприпасов), а также в Херсоне (в городе — например, «Винзавод»). Интенсивность обстрелов усилилась на порядок (как минимум) за последнюю ночь, а артиллерийские удары повторялись по множеству объектов в более глубоком тылу в течение дня. В первую очередь это были склады боеприпасов и базы снабжения, а также штабы. Тем не менее, впервые появились сообщения о том, что украинские M142 HIMARS были развернуты и для поражения российских позиций на передовой (а не только целей далеко за линией фронта).

Обстрел района Новой Каховки достиг такой интенсивности, что российские власти должны были отдать приказ об эвакуации оттуда как местного населения, так и войск ВСРФ. Кроме того, россияне сообщают, что все «стационарные» мосты через Днепр повреждены и закрыты для движения.

Еще одной важной целью украинской артиллерии оставался Антоновский автомобильный мост, который был поражен 22, 25 и 27 августа, тем более, русские строят под ним свой «понтонный» мост. Последний представляет собой массивную конструкцию, фактически состоящую из барж из стали и бетона длиной 30, 50 и более метров, шириной 15−20 метров и весом около 1000 тонн каждая. На утро 29 августа они преодолели около 600 метров, и, таким образом, до завершения этого моста не хватило 300−350 метров.

Это могло быть одной из причин, почему украинцы начали свои атаки «именно 29 августа».

Такая « форсированная переправа с последующим наступлением» — неплохая идея

Теперь что касается украинских наступательных операций, причем с севера на юг. В районе Высокополья украинцы должны были атаковать Нововознесенское и Любимовку. Россияне утверждают, что их войска ВДВ отразили обе атаки, а также атаки на «Ольгино» и Бериславский район, и подбили два украинских ОБТ.

Некоторая путаница в отношении ситуации в Золотой Балке, на Днепре (правда, не уверен, источники имеют в виду это место или что-то другое): одни говорят, что оно было освобождено; другие говорят, что нет, это была Томина Балка, южнее Херсона.

Что творится южнее, не особо понятно, потому что претензий и встречных претензий предостаточно. Но, по сути, похоже, что украинцы атакуют на большей части реки Ингулец, примерно от Архангельского на севере, через Александровку (та, что севернее Давидова Брода), до Белогорки. Россияне сообщают, что ожидали атаки с Ингулецкого плацдарма, но вместо этого она пришла из района Андреевки: якобы украинский мотострелковый батальон, усиленный танковой ротой, перешел там только что построенный понтонный мост, а затем быстро продвинулся оттуда дальше.

Действительно, первым зарегистрированным украинским успехом (и с этим согласны обе стороны), кажется, было освобождение населенного пункта Сухой Ставок, примерно в 3−4 км к югу от Давидова Брода: там украинские обстрелы напугали российских ВДВ-шников, заставив их бежать и оставив позади «добровольцев» 109-го полка «ДНР». Последние были разгромлены…

Такая «форсированная переправа с последующим наступлением» — неплохая идея: она вынуждает россиян рассеивать артиллерийский огонь по множеству целей. То же самое справедливо и для распределения их резервов: трудно решить, что куда посылать или где контратаковать, если «вся линия фронта в огне». Решающим фактором будет по-прежнему способность Украины, несмотря на превосходство российской артиллерии (или сначала нейтрализовав ее), сосредоточить достаточные силы в выбранных точках. Это, безусловно, останется решающим для исхода этой операции: чем лучше и быстрее они смогут сдерживать русскую артиллерию, тем быстрее и с меньшими потерями они смогут продвигаться вперед.

Между тем, по данным народной разведки, кроме Сухого Ставка освобождены также Архангельское, Новомитриевка, Александровка. Однако официально ничего из этого не подтверждено.

Наконец, на юге украинцы атаковали по обе стороны трассы М14 и вдоль побережья. Рассказывают, что им удалось окружить российский гарнизон Благодатовки, но они пока не смогли занять место.

Россияне сообщают, что украинцы вошли в Правдино и Киселевку, но затем были отброшены оттуда. Также говорят, что отразили украинскую атаку на Александровку на побережье. При этом, по данным CNN, украинцы заняли Правдино и Томину Балку. С первым все должно быть в порядке, второе может быть преувеличением — 29 августа место находилось примерно в 10−15 км от линии фронта. Но кто может сказать: может быть, это действительно так, поскольку говорят, что в некоторых районах украинцы тем временем проехали на 10−12 км вглубь российских рубежей и громят ВСРФ «на широкую ногу». Позднее мы, конечно, узнаем больше.

Над Херсоном дежурят ВКС РФ. Сообщается о двух десятках боевых вылетов ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52, дислоцированных на базах в оккупированном Крыму. Большая часть их атак должна была быть направлена ​​против украинских войск в районе Андреевки и Калиновки, и, кажется, русские все еще используют Херсонский аэропорт.

Keystone cops в Москве (так автор называет Минобороны РФ — НВ) заявили об уничтожении 26 украинских танков, 23 БМП, 9 других бронетранспортеров, двух Су-25 и двух вертолетов. Российская система ПВО была поражена ракетой AGM-88B HARM рано утром, но в течение дня была восстановлена и опять действовала. Между прочим: сообщается о том, что были сбиты два украинских вертолета.

…и с вечера 29 августа российские позиции в районе Херсона и Новой Каховки снова сильно обстреливаются…

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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