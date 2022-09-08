Украинцы продвигаются очень быстро. Что происходит в самых горячих точках фронта 8 сентября, 10:40

«Повода для паники нет»? Осторожно — в отчете очень много сарказма

6 сентября был «большой день» в России. Настолько, что должен заранее предупредить, что после мониторинга реакции в российских соцсетях за последние 36−48 часов трудно удержаться: этот отчет наверняка будет начинен сарказмом.

Видео дня

Во-первых, я серьезно беспокоюсь за голос и пальцы главного по коммуникациям у московских Keystone cops (так автор называет Минобороны РФ — НВ), генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Я потерял счет его выпускам 6 сентября. Думаю, он не выступал так много всю последнюю неделю. Я забыл математику почти 40 лет назад, но бегло просмотрев отчеты Конашенкова, насчитал около 20 тысяч обезвреженных украинских боевиков, 6−7 уничтоженных бригад ВСУ, с полдесятка уничтоженных боевых самолетов уже уничтоженных ВВС Украины, четыре уничтоженных БМП Bradley американского производства и… много, много чего ещё. Думаете, впредь можно считать все украинские вооруженные силы дважды уничтоженными (ударение на дважды «уничтоженными», в ожидании эскалации и того, что их уже уничтожат четырежды)?

Битва за Донбасс

Харьков. Русских не удалось застать врасплох. Вы знаете, их нельзя застать врасплох. Они уже несколько недель знали, что придут украинцы. Даже воробьи на местных крышах знали все подробности о том, что украинское подкрепление прибыло в район юго-восточнее Харькова и замышляло зловещий заговор, но (какое неприятное слово) украинцы посмели взорвать российские позиции в Волоховом Яру, Яковенково, Вербовке — плюс железную дорогу в Купянске — с помощью HIMARS. Вскоре после этого 3-я танковая и бригада ТД захватили Вербовку, обогнули северную Балаклею, чтобы освободить Яковенково, а затем двинулись в северную Балаклею, вызвав такие потери и панику в полку ЛНР, базирующемся в городе, что, прежде чем бежать, они взорвали мост, необходимый для снабжения русских войск южнее локального участка Северского Донца.

«Но»… конечно же, повода для паники нет, вот почему не только это подразделение ЛНР, но, по данным российских источников, и предполагаемый командующий украинской операцией убежали в панике. Видимо, это как в конце одного из шоу Бенни Хилла: все разбежались. Сначала сепаратисты, потом русские, потом украинцы. Все они бегут, бегут и бегут, пока не достигают группы деревень под названием Морозовка, Савинцы, Раковка, Довгаловка и Залиман, в 15−20 км восточнее Балаклеи.

Было ещё больше активности дальше на восток, особенно в районе Бахмута

Чтобы было интереснее, думаю, украинцы к тому времени уже удерживали Залиман.

Что, по сути, означает: все русские войска южнее местного участка Северского Донца — скажем: те, что в южной части Балаклеи, Байрака, Новой Гусаровки, Норцовки и т. д. — теперь отрезаны, окружены и находятся в глубоком затруднении. В течение дня призывы молиться за «героев Самары и Башкирии… и Саратова тоже» начали медленно наполнять российские социальные сети.

Разве это не душераздирающе?

Я уверен, что Путин будет чувствовать себя намного лучше, если вернется, чтобы наблюдать за учениями «Восток-22»: ВС РФ там все время «побеждает».

Фото: medium.com/@x_TomCooper_x

Но, и опять же: «повода для паники нет». Российская артиллерия и авиация сейчас «в деле», российские ветераны войны в Афганистане 1980-х уже контратакуют, используя снаряды северокорейского производства. В районе между Бригадировкой и Борщевкой, что примерно в 10 км к северу от Балаклеи, и с таким огромным успехом, что и 7 сентября утром, шел бой в Волоховом Яру, еще в 10−15 км севернее.

Все это, знаете ли, означает, что украинцев в Балаклее нет вообще. Поймите это, наконец. Поэтому о глубоком прорыве украинцев не может быть и речи.

Это был момент, когда я впервые «фейспалмил» (прикрыл лицо руками).

Было ещё больше активности дальше на восток, особенно в районе Бахмута, где, как утверждает ЧВК «Вагнера», она захватила всю Кодему, показав видео проезда от Углегорской ТЭС к первым домам на южной окраине села.

В районе Славянска. Нет, это неправильная характеристика… в районе Лимана, после освобождения Озерного, (или, по крайней мере, захвата большей части территории), три дня назад украинцы освободили Брусовку и Старый Караван. Что означает: да, они определенно над Северским Донцом и в этом районе.

Те немногие россияне, которые еще не в горячке по этому поводу и всем упомянутым выше и ниже победам, или из-за обсуждения Байдена, кулинарии и спорта, все-таки впали в горячку, заявляя, что их III армейский корпус начал («долгожданное», конечно) наступление на Запорожье И взял две деревни западнее Орехова в ожидании быстрого продвижения в северном направлении. Как обычно, никаких доказательств в поддержку таких утверждений представлено не было.

Херсон

Север

Краткая версия: вчера уничтоженная 128-я горно-пехотная бригада была повсюду. В конце концов, судя по отчетам, которые я видел и читал, она должна была быть где-то между Черешневым и Гавриловкой на Днепре. Единственное, в чем я уверен (и с чем согласны даже русские), так это в том, что они освободили Нововоскресенское (ок, русские не упоминают 128-ю, потому что все — прежде всего представители социальных сетей из Великобритании, Южной Африки и Аргентины — уже знают, что она уже была «ликвидирована»). В действительности это означает, что 128-я продвинулась не менее чем на дюжину километров примерно за 24 часа. Я уверен, что вся Германия и половина Австрии согласятся, что это заслуживает описания «неудачное наступление».

Учитывая это развитие событий, я думаю, что украинский Южный ОК считает вполне приемлемым, если ВДВ и Вагнер продолжат удерживать южное Архангельское — по крайней мере, до тех пор, пока украинцы не окажутся значительно южнее этого района.

Ингулецкий плацдарм

Согласно (правда: наиболее авторитетным) российским источникам, ВДВ разрушило все три украинских моста через Ингулец — между тем как минимум в 9-й или 10-й раз. А когда украинцы попытались построить новый, он был уничтожен залпом БМ-27. Затем «5-я (украинская) атакующая волна», которая, как известно всем русским, состоит из плохо обученных «фольксштурмоверов и женщин за рулем БМП-1», переправилась через реку, чтобы продолжить наступление с плацдарма.

Никто там не задается вопросом, как вообще кто-то перешел Ингулец, если все мосты снесены? Или как получается, что после всех разрушений (во множественном числе) Ингулецкого плацдарма эта надоедливая украинская 35-я бригада морской пехоты захватила не только ВДВ в Костромке, но и освободила Безымянное и Счастливое — только для того, чтобы при поддержке 17-й танковой — прогнать всех до Чкалова (если уже не в том месте)?

Озадачены? Не берите в голову. Я уверен, что российские социальные сети быстро перегруппируются и начнут новую контратаку, а затем снова уничтожат плацдарм. Поверьте, это так просто: просто введите «destroyed» (а затем географическое положение) на клавиатуре/смартфоне.

На самом деле конечным результатом всего этого является то, что XX AC и 49-й CAA (общевойсковая армия РФ) сейчас пытаются построить новую линию обороны южнее. Она сейчас в процессе создания двумя БТГ 76-го ВДВ и 124-го танкового батальона… и это в районе Чкалова. Т. е. была гонка, кто первым доберется до этого места: украинская морская пехота или российская ВДВ. Сейчас я не знаю, кто ее выиграл.

Кстати, из Новой Каховки в северном направлении также срочно переброшена одна БТГ Амурской бригады и еще одна БТГ 126-й бригады береговой обороны: обе переброшены 6 сентября с восточного берега Днепра (см. мои предыдущие отчеты).

Юг

Последние несколько дней многие онлайн-россияне заявляли: «пусть приходят, пусть приходят». Сейчас некоторые из них плачут об отсутствии артиллерийской поддержки и некомпетентных командирах. Звучит иронично? Ждите. Есть новости и получше: вместе с тем становится все более очевидным, что украинцы движутся так быстро и в таком количестве мест и направлений одновременно, что подавляют возможности командования, связи и управления как XX AC, так и HQ 49th CA 49 САА. ВКС уже «работает» — в значительно улучшенном виде — и собирается спасти ситуацию. В мае-июне 2017 года в Сирии его перехватчики Су-30СМ (стоимостью $60 млн) совершали боевые вылеты с непосредственной авиационной поддержкой, вооруженные неуправляемыми ракетами калибра 80 мм.

При Путине российские вооруженные силы настолько продвинулись вперед за последние пять лет, что теперь ВКС летают на своих супер-турбо-Вундерваффен Су-35С (цена: $83 млн), вооруженные теми же 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами для «пли и молись» атак.

И украинские ВВС они «уничтожают» вновь и вновь с легкостью: Keystone Cops заявили, что три украинских Су-25 были сбиты «истребителями ВКС и ЗРК» — все «в Н… в Николаевской области».

Как обычно, никаких доказательств предоставлено не было, а значит, сомнений никаких нет.

На самом деле: известно, что ситуация очень плоха, если ВКС РФ отправляются в такие атаки и на таких самолетах — и это вдобавок к Ка-52 и Су-25. Я просто теперь точно не знаю, где именно, потому что с утра 6 сентября не нашел и не получил никаких новых сообщений о крупных украинских наступлениях.

Днепр

6 сентября во второй половине дня народная разведка передала, что один из двух паромов ВСРФ, пересекавших Днепр возле Херсона, был поражен украинской артиллерией и затонул — вместе с грузом российской военной техники.

***

Итак, после всего этого, я думаю, я возьму несколько выходных. Было волнительно и утомительно наблюдать за этой войной последние несколько дней. Настолько, что я даже не хочу знать, через что сейчас проходят вовлеченные во все это бойцы. Кроме того, мне нужно взять отпуск — в том числе для того, чтобы должным образом перепроверить различные отчеты и повторно связаться с несколькими источниками. Ведь там очень быстро все меняется, и я не хочу вас кормить какими-то неточностями.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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