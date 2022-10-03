Красные линии Путина пересечены. Что дальше?
Многие красные линии, которые «начертил» Путин, пересечены
Украинские войска вновь берут под свой контроль поразительное количество территории, на этот раз, особенно вокруг Херсона, что немного похоже на ситуацию с харьковским прорывом на Изюм.
Все внимание было сосредоточено на выступлении Путина 30 сентября, аннексии оккупированных территорий и объявлении их российскими, вследствие чего они оказываются под российским ядерным зонтиком.
Но вот смотрите:
— Лиман и другие населенные пункты, которые также попали под сценарий аннексированной территории/ядерного оружия, освобождены ВСУ, а Путин ничего не сделал. Конечно, если бы он намеревался использовать тактическое ядерное оружие, был бы смысл сделать это вокруг Лимана.
— Путин теряет контроль над многими территориями вокруг Херсона, опять же, новоаннексированного, и Путин ничего не сделал.
— Аннексированный Крым давно находится под путинским ядерным зонтиком, и Украина уже давно бьет по нему, но Путин ничего не сделал.
Многие красные линии, которые «начертил» Путин, пересечены. Что дальше?