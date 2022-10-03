Красные линии Путина пересечены. Что дальше? 3 октября, 19:13 Эксклюзив НВ

Многие красные линии, которые «начертил» Путин, пересечены

Украинские войска вновь берут под свой контроль поразительное количество территории, на этот раз, особенно вокруг Херсона, что немного похоже на ситуацию с харьковским прорывом на Изюм.

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Все внимание было сосредоточено на выступлении Путина 30 сентября, аннексии оккупированных территорий и объявлении их российскими, вследствие чего они оказываются под российским ядерным зонтиком.

Но вот смотрите:

— Лиман и другие населенные пункты, которые также попали под сценарий аннексированной территории/ядерного оружия, освобождены ВСУ, а Путин ничего не сделал. Конечно, если бы он намеревался использовать тактическое ядерное оружие, был бы смысл сделать это вокруг Лимана.

— Путин теряет контроль над многими территориями вокруг Херсона, опять же, новоаннексированного, и Путин ничего не сделал.

— Аннексированный Крым давно находится под путинским ядерным зонтиком, и Украина уже давно бьет по нему, но Путин ничего не сделал.

Многие красные линии, которые «начертил» Путин, пересечены. Что дальше?