Это начало двух вещей: контрнаступления ВСУ и гражданской войны в РФ? 5 июня, 17:43

Чем жила страна 05 июня 2023 года

● Повстанці продовжують битись за Бєлгород. Представники воюючого на боці ЗСУ Легіону Свобода Росії заявили, що вночі за допомогою дронів знищили два танки, один БМП-3 і один БРДМ російської армії у районі КПП Шебекіно (трохи більше 30 км на південь від Бєлгорода). «Рухаємося далі до повного знищення режиму. Росія буде вільною!» — йдеться в повідомленні легіону в TГ.

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З 1 червня бійці Легіону та Російського добровольчого корпусу (РДК) почали свій черговий рейд у прикордонні з Україною райони Бєлгородської області.

● Губернатор своїх кинув. РДК і ЛСР мають намір передати російських полонених, узятих ними під час рейдів у РФ, в обмінний фонд України. Про це вони заявили 4 червня, після того, як губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков не запропоновану добровольцями зустріч у прикордонній Новій Таволжанці для обміну полонених на можливість поспілкуватись з цим чиновником. «Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо», — заявили представники РДК і ЛСР. На знятому ними відео видно 10 полонених. Скільки загалом людей вони планують передати Україні, добровольці не уточнили.

Вчора ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин пропонував прислати свого представника на зустріч з РДК та ЛСР заради цих полонених, — «якщо губернатор цього не зробить». Він навіть був готовий прибути туди особисто, якщо там з’явиться, як він сказав, «Володимир Олександрович Зеленський».

Взагалі навколо Пригожина і «вагнерівців» кружляє щось схоже на передчуття громадянської війни:

● Армія РФ почала справжню війну з Пригожиним. Пресслужба ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина опублікувала відео допиту такого собі підполковника Романа Веневітіна, командира 72-ї мотострілецької бригади армії РФ. «Вагнерівці», яким той заважав робити анонсований Пригожиним відвід сил ПВК від Бахмута у тил, нібито взяли офіцера в полон.

На кадрах у Веневітіна пошкоджене перенісся, запитання йому ставлять у напівпідвальному приміщенні. Підполковник зізнається, що наказав роззброїти групу швидкого реагування ПВК Вагнера та п’яним обстріляв машину, у якій були «вагнерівці». Він заявив, що зробив це «через особисту неприязнь», а на запитання, як можна схарактеризувати його дії, відповів: «Винен».

«Тримайте вишеньку на торті, щоб не залишалося жодних сумнівів», — прокоментував відео з Веневітіним Пригожин у відповідь на запитання про конфлікт із підрозділами міноборони РФ.

Перед цим пресслужба Пригожина опублікувала рапорт, у якому сказано, що «вагнерівці» розпочали перестрілку з військовими міноборони РФ біля села Семигір'я, що неподалік від Бахмута. Це нібито сталося 17 травня, коли бойовики з’ясували, що російські військові «мінують шляхи» відступу ПВК з Бахмута. Коли ж найманці спробували розмінувати дорогу, то їх нібито обстріляли російські війська, пошкодивши автомобіль Урал (про нього і каже Веневітін).

● Представники ЛСР пізніше звернулися до Євгена Пригожина з пропозицією виміняти підполковника Веневітіна: «Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС РФ, узятих нами в полон під час визвольних боїв у Білгородській області». Після чого в РДК заявили, що вже передали Україні всіх полонених військових країни-агресора для обміну на українських захисників, як і обіцяв командир корпусу. «Якщо представник Легіону Свобода Росії з позивним Цезар має власних полонених, він, безумовно, може вести переговори про їх обмін», — прокоментували в РДК заяву ЛСР щодо Веневітіна.

Повернусь до теми рейдів російських добровольців біля Бєлгорода:

● Польська влада непричетна до діяльності Польського добровольчого корпусу (ПДК) поблизу російсько-українського державного кордону, написав уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

Раніше бійці ПДК повідомили, що разом із РДК і ЛСР беруть участь у рейдах на території Росії. У РДК уточнили, що польські добровольці забезпечують конвой полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державних кордонів України.

● Брюссель почав розслідування щодо повідомлень ЗМІ про те, що російські добровольці, які здійснюють рейди на території РФ, нібито використали там надану Україні зброю бельгійського виробництва. Коментуючи тему ініційованого бельгійцями розслідування, у ГУР МО заявили: ці підрозділи (РДК та ЛСР) діють автономно і запитання треба ставити безпосередньо їм.

● У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів. Попередньою причиною загоряння став вибуховий пристрій, скинутий із безпілотника, повідомив губернатор регіону Гладков.

● По Кремлю вдарили люди ГУР? Україна створила мережу агентів усередині Росії для проведення диверсій проти російських об'єктів і почала надавати їм безпілотники для проведення атак. Про це написав CNN із посиланням на людей, знайомих із даними американської розвідки з цього питання. Американські офіційні особи вважають, що ці проукраїнські агенти здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з Росії. У матеріалі сказано: незрозуміло, чи були інші атаки безпілотників, здійснені останніми днями, також справою цієї таємної мережі.

● Чорна скринька працює. Спільний таємний проєкт ГУР, Фонду Повернись живим та блогера Ігоря Лаченкова Black Box лише протягом останнього місяця завдав російським загарбникам збитків на суму понад $700 млн. Про це повідомила військова розвідка в ТГ. Там уточнили, що у квітні-травні роботу проєкту окупанти помітили «у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях».

Поки на півночі потроху палає Бєлгородщина і навіть Москва, на сході і півдні починається щось велике і надважливе:

● Неназваний представник Генштабу ЗСУ спростував сьогоднішню заяву міноборони РФ про те, що українські військові 4 червня нібито «розпочали великий контрнаступ» на південь від Донецька, але «не досягли успіху». «Ми не коментуємо фейки», — повідомив представник Генштабу.

● Наступ частково почався? У рамках оборонної операції ЗСУ на деяких напрямках переходять до наступу. Таку заяву під вечір оприлюднила в ТГ Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Також, за її словами, в районі Бахмута, українська армія успішно рухається широким фронтом. «Оборонна операція містить усе, зокрема й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій», — пояснила вона.

Також Маляр зазначила, що на півдні ворог перебуває в обороні, і там тривають бої місцевого значення. «Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку», — додала заступниця міністра.

● Росіян налякав наступ під Запоріжжям. З’явились численні повідомлення російської провоєнної спільноти про локальні контратаки та просування ЗСУ на кордоні Запорізької та Донецької областей на відстань від 500 м до 3 км (це район між Вугледаром та Гуляйполе). На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), хоча там поки не мають доказів таких цифр.

● Україна оточує Бахмут. Сьогодні ватажок ПВК Вагнера заявив, що ЗСУ повернули під свій контроль частину населеного пункту Берхівка (передмістя, розташоване майже чітко на північ від центру Бахмута). «Зараз частина населеного пункту Берхівка вже втрачена, драпають війська [РФ] потихеньку. Ганьба! [Міністр оборони РФ] Шойгу, [начальник генштабу РФ] Герасимов, закликаю вас: приїжджайте на фронт, підніміть із пістолетами армію, щоб уперед йшли», — сказав він у зверненні в ТГ.

Раніше Пригожин наказав своїм найманцям залишити Бахмут до 1 червня, передавши позиції регулярній армії РФ. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, у Бахмут замість «вагнерівців» заходять російські десантники й мотострілецькі підрозділи.

● Сили оборони продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він опублікував кадри, на яких танки 3-ї окремої штурмової бригади «рознесли» посадку з росіянами під час штурму позицій окупантів під Бахмутом.

4 червня Сирський заявив про успішну контратаку ЗСУ на Сватівському напрямку (північний схід Луганщини) та просування українських бійців уперед на 400 м.

До речі:

● Україна готова до контрнаступу, однак його хід і часові межі неможливо передбачити, заявив президент Володимир Зеленський у великому інтерв'ю The Wall Street Journal. «Ми твердо віримо, що нам це вдасться», — сказав він, але відмовився від будь-яких прогнозів щодо тривалості такого наступу.

Президент також нагадав про ціну контрнаступу за умов переваги Росії в повітрі, зокрема на передовій. «Ми хотіли б отримати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями», — наголосив Зеленський.

Україна не братиме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо не отримає чітких сигналів і гарантій, — це ще одна теза, озвучена Зеленським. Він не сподівається, що Україна стане членом Альянсу, доки тривають бойові дії. Однак на черговому саміті НАТО (11−12 липня) хотів би почути обіцянку, що країну приймуть після війни. Український лідер також розраховує отримати від країн НАТО конкретні гарантії безпеки та чіткий шлях до членства.

А ще Зеленський назвав найбільшу поточну потребу України — 50 батарей ЗРК Patriot (зараз є лише дві), аби захистити свої міста та війська на передовій. «Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей — Patriot», — констатував глава держави.

Також Зеленський вірить у здатність Китаю відіграти важливу роль у встановленні миру в Україні.

● США вірять у ЗСУ. Довгоочікуваний український контрнаступ призведе до повернення Києвом «стратегічно важливих територій». Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван. «Скільки саме і в яких місцях — це буде залежати від розвитку подій на місці, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі», — пояснив він.

● Україна «дуже добре підготувалась» до контрнаступу, але ще «занадто рано говорити про результати», вважає Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальнику штабів армії США.

● Вже більше 210 тис. В Україні за минулу добу ліквідували 410 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення досягли 210 350 військових. Це дані Генштабу ЗСУ.

Крім того українці знищили: танків — 3848 (+11 за добу), бойових броньованих машин — 7523 (+11), артсистем — 3567 (+12), РСЗВ — 584 (+1), засобів ППО — 349 (+5), літаків — 313 (+0), вертольотів — 298 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3189 (+14), крилатих ракет — 1136 (+4) та багато іншого.

● Знешкоджена путінська «хмара». У травні лише над Києвом було знищено: сім аеробалістичних ракет Кинджал; 13 балістичних ракет Іскандер; 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Калібр; 169 безпілотників. Цю орієнтовну статистику навели у Київській міській військовій адміністрації.

● Іран активно допомагає Путіну. Британський телеканал Sky News ознайомився з імовірним контрактом між Іраном та Росією, згідно з яким Тегеран продав Москві різні типи боєприпасів на понад $1 млн. Документ від 14 вересня 2022 року видання отримало від джерела й провели детальний аналіз із експертами, які назвали його «правдоподібним».

Зокрема, у додатку до документа йдеться, що Тегеран передавав Москві 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові та артилерійські боєприпаси. Загалом це коштувало близько $740 тисяч. Також перелічено частини спорядження, які планують надіслати.

● Україна провела аналіз способів, якими Росії вдається обходити санкції. Наступним етапом є припинення всіх шляхів, якими Москва може здійснювати такі дії. Про це розповів президент України. «Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції і хто їй допомагає», — наголосив Володимир Зеленський.

● ЄС — найбільший фінансовий помічник. Україна у 2023 році вже отримала від міжнародних партнерів $19,79 млрд фіндопомоги. Як уточнили у Мінфіні, станом на 1 червня країні надали: від ЄС — $8,12 млрд; від США — $6 млрд; від МВФ — $2,7 млрд; від Канади — $1,76 млрд; від Світового банку — $547 млн.

У 2022 році Україна одержала $32,14 млрд від міжнародних партнерів.

● Підготовлений Єврокомісією регламент, який продовжує після 5 червня дію заборони на імпорт українського агроекспорту, стосуватиметься меншої кількості товарів. Про це ЄП розповіло джерело в українському уряді: з-під дії заборони буде виключено тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби та спельту.

2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині (при цьому українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС).

● Судді Вищого антикорсуду оголосили в міжнародний розшук підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина. Той виїхав з країни 13 травня на підставі листа від ГУР (який ініціювали Сили спецоперацій).

Детективи НАБУ затримали Трубіцина у лютому минулого року на отриманні хабара у 1,26 млн грн. (пізніше той вийшов під заставу у 15 млн грн).

І насамкінець:

● Перша у світі країна мініреакторів? Україна може стати першою країною у світі, в якій американська компанія Westinghouse побудує малий модульний реактор AP300. Про це заявив президент відділу Energy Systems Westinghouse Electric Девід Дюрем, вказавши, що сертифікацію реактору вони отримають до кінця 2027 року.

Зараз Україна співпрацює з американцями щодо побудови до дев’яти великих енергоблоків АР1000 (потужністю до 1200 МВт, мають забезпечувати енергією мегаполіси або великі промислові центри), перші два з них з’являться на майданчику Хмельницької АЕС. AP300 використовують технології АР1000, але має потужність 300 МВт і підходить для невеликих громад або великих промислових підприємств.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.