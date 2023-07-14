ВСУ близки к большому успеху? 14 июля, 18:19

Чем жила страна 14 июля 2023 года

● ВСУ близки к большому успеху? Украинская армия близка к «большому успеху» во время контрнаступления, считает Марго Гросберг, руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии. Он рассказал, что ВСУ уничтожают командные пункты и логистические центры российских войск точечными ударами. Также Гросберг сообщил об успехах украинских сил под Бахмутом (где захвачены ключевые участки на севере и юге, что позволяет вести артиллерийский обстрел удерживаемого российскими войсками города и контролировать ведущие к нему дороги) и признаки истощения российских резервов.

Видео дня

Подготовительные наступательные операции ВСУ, по его словам, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу, пояснил он.

На южном фронте, в районе Запорожья и Большой Новоселовки, украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты РФ, сказал Гросберг. Он также обратил внимание на недавнее увольнение российского генерала Ивана Попова из-за его критики в адрес командования РФ и утечку записей о положении 58-й армии под его командованием (по словам Попова, части очень долго находятся на передовой и не заменяются, а кроме того, солдаты массово гибнут из-за артиллерии противника). «Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации исчерпываются, поскольку подразделения не ротируются», — констатировал Гросберг.

● США подтвердили поставку кассетных боеприпасов в Украину.

Американские кассетные боеприпасы так быстро были переданы Украине, потому что их заранее разместили в Европе, сообщил CNN со ссылкой на официального представителя США.

● Пентагон оценил темпы наступления ВСУ. В Пентагоне, отвечая на вопрос о темпах украинского контрнаступления, отметили, что любое продвижение требует больших усилий, поскольку территории заминированы, а двигаться приходится под непрерывным огнем. Об этом сказал генерал-лейтенант Дуглас Симс во время брифинга.

Он добавил, что с учетом всех факторов, украинские бойцы продвигаются в «организованном порядке вдоль всего поля боя». «Это тяжелая война, она ведется на очень труднопроходимой местности, она под огнем, и действительно, если вы учитываете все это, все достаточно замечательно», — заявил генерал.

● Путь на Мелитополь. Силы обороны Украины за прошедшую неделю продвинулись на Мелитопольском направлении еще на 1,7 км. Об этом рассказал Николай Уршалович, представитель Нацгвардии. По его словам, подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ Кара-Даг вместе с подразделениями ВСУ продолжают вести наступательные действия.

Вернусь к теме генерала Попова, поскольку она связана с обороной оккупантов на юге:

● Скандальное обращение боевого российского генерал-майора Ивана Попова, командующего 58-й армией (дислоцирована на оккупированном юге Украины), уволенного после жалобы на проблемы оккупационной группировки (отсутствие контрбатарейной борьбы, артрозведки, истощение подразделений), выявило, насколько хрупкой является оборона оккупантов и какой широкой является оппозиция Валерию Герасимову, главе генштаба РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Несколько дней назад Попов обратился к военным 58-й армии, объяснив, что был уволен Сергеем Шойгу после того, как доложил командованию о «всех проблемных вопросах, существующих сегодня в армии». По мнению аналитиков ISW, он, скорее всего, осознавал, что его аудиозапись получит широкую огласку и будет слита наружу. Ведь передал аудио разным лицам, включая командование, личный состав и ветеранов 58-й общевойсковой армии. Депутат госдумы Андрей Гурулев, который в итоге распространил запись публично, является бывшим начштаба 58-й армии и известным радикальным голосом в российском военном сообществе, который ранее критиковал ведение войны минобороны РФ.

Текущие проблемы в российском командовании, которое контролирует оборонительные операции оккупантов на юге Украины, вероятно, будут иметь немедленное, но незначительное влияние на оккупационные подразделения. Однако в целом увольнение Попова еще больше подтверждает оценку ISW о том, что российская оборона в Украине, вероятно, очень хрупкая.

● Минус 550 оккупантов и 5 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 236 590 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4097 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 8008 (+9), артсистем — 4449 (+24), РСЗО — 680 (+2), средств ПВО — 423 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3783 (+31), крылатых ракет — 1273 (+2) и многое другое.

● ЧВК Вагнера нет — ни в Украине, ни в РФ. Террористы частной военной компании Вагнер больше не принимают существенного участия в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

А вот Путин сегодня сказал, что «группа есть, но юридически не существует… Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве». И добавил, что в ситуации вокруг ЧВК все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы Вагнера воевали достойно, да… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», — сказал диктатор.

● Откровенность Зеленского едва не завершилась большой ссорой. Пост в Twitter, в котором президент Владимир Зеленский называет формулировку о приглашении Украины в Альянс без конкретных сроков и условий «беспрецедентным и абсурдным» (был обнародован в первый день саммита в Вильнюсе), разозлил делегацию США. Поэтому официальные лица рассматривали возможность «отозвать приглашение» для Киева, сообщила WP со ссылкой на анонимные источники.

● Украину реально видят членом НАТО, был преодолен психологический барьер, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

● Каждый из НАТО говорил Зеленскому об этом. Каждый член НАТО заверил президента Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса. Об этом заявил CNN министр обороны США Ллойд Остин. «Было прекрасно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверила его одна за другой, что он станет членом НАТО», — сообщил руководитель Пентагона, отвечая на вопрос о словах Зеленского об абсурдности отсутствия сроков вступления в альянс. И добавил, что украинский лидер также получил заверения от всех членов оборонного блока, что они будут поддерживать Украину так долго, как это будет нужно.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что за 48 часов до начала саммита НАТО в официальном коммюнике еще не было упоминания о приглашении для Украины.

● G7+10. К совместной декларации по поддержке Украины, которая была согласована G7 и представлена на саммите НАТО в Вильнюсе (поддержка оружием, техникой, данными, финансами путем подписания двусторонних соглашений), присоединилось еще десять стран. Об этом руководитель ОП Андрей Ермак написал в ТГ.

По словам Ермака, к гарантиям безопасности, предложенным странами G7, присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия и Португалия.

● Российские оккупанты используют ухудшение погодных условий для воздушных атак по территории Украины, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. 14 июля, во время грозы и ливня, враг атаковал иранскими дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Есть попадания в Кривом Роге.

Силы ПВО сбили над Украиной 16 ударных дронов и семь разведывательных беспилотников.

● Россия ударила по штаб-квартире ГУР в Киеве в конце мая, но это была не первая атака. Об этом руководитель разведки Кирилл Буданов заявил Reuters. При этом он опроверг масштабы последствий майского удара, о которых сообщала роспропаганда, в частности, придумав фейк о «тяжелом ранении» самого Буданова.

Буданов заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших кабинетах к Путину.

● Угрозы со стороны Беларуси нет. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего — обсудили ситуацию на фронте, продвижение, оборону. «Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского — ситуация на фронте, продвижение, оборона», — сообщил глава государства. Также обсудили новые оборонные пакеты. «Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка», — добавил Зеленский. Он также рассказал, что с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

● Турция планирует избежать кризиса со стороны России в связи с прекращением последней действия зернового соглашения (его срок истекает 17 июля). В стране также готовятся к переговорам президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором.

● Москва поссорилась со своим главным союзником. Тегеран вызвал посла России. Причиной стало одобрение Москвой заявления по трем островам Персидского залива, из-за которых спорят Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Три острова — Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб — с 1971 года контролируются Ираном, однако ОАЭ также на них претендуют. Недавно Эмираты возобновили свои требования на эти территории, заявив, что «несмотря на искренние призывы мирно урегулировать конфликт в течение последних пяти десятилетий, Иран не ответил». На этой неделе РФ и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обнародовали совместное заявление, в котором призвали к дипломатическому решению спора. В МИД Ирана попросили Москву «исправить свою позицию», а через два дня после заявления Тегеран вызвал российского посла. «Эти острова навсегда принадлежат Ирану, и такие заявления противоречат дружественным отношениям между Ираном и его соседями», — заявил представитель МИД Насер Канаани.

● Путина ждет Африка. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР) будет очным, поэтому лично должен приехать и российский диктатор. В Кремле говорят, что с форматом еще не определились. Ведь в ЮАР Путина могут арестовать согласно ордеру Международного уголовного суда по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Рамафоса просил, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получил отказ, сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Он отметил, что дискуссии с Кремлем относительно присутствия российского диктатора продолжаются.

Саммит стран БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

● РПЦ хочет передать Венгрии еще одну группу пленных. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что так называемая Русская православная церковь (РПЦ) хочет передать Венгрии новую группу украинских военнопленных — этнических венгров. Разведка получила соответствующую информацию и проверяет ее. По словам Юсова, этими передачами руководят российские спецслужбы, но договариваются с Венгрией представители РПЦ.

● Компания Нибулон — один из крупнейших операторов на зерновом рынке страны — начала строительство судна для разминирования на судоверфях Николаева.

● ВР просит освободить Саакашвили. Верховная Рада обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием помиловать бывшего грузинского президента и украинского гражданина Михеила Саакашвили. В документе также есть призыв допустить к нему украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. Рада также обращается к парламентам стран — членов ЕС с просьбой принять соответствующие решения о необходимости помилования Саакашвили из-за его тяжелого состояния.

В сентябре 2021-го Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое.

В феврале 2023-го Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну. С июля политик впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно похудел.

● Количество нардепов достигло исторического минимума. Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой. Теперь, как написал в ТГ народный избранник Ярослав Железняк, в парламенте осталось всего 404 депутата, — это рекорд парламентского минимализма.

● Кабмин назначил руководителем Нацполиции Ивана Выговского, нынешнего и. о.

Читайте также: Владимир Вятрович Почему важно изменение в календаре государственных праздников

И напоследок:

● Рождество придет 25 декабря. Верховная Рада приняла закон, который изменит даты государственных праздников в Украине. Он вступит в силу с 28 июля.

Отныне Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января. Также вместо 28 июля День Украинской Государственности будут праздновать 15 июля, но в этом году праздник будут отмечать по старой дате. День защитников и защитниц Украины и День Покрова Пресвятой Богородицы соответственно будут праздновать 1 октября вместо 14 октября.

И еще:

● Усик пойдет в президенты? Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик в комментарии Seconds Out заявил, что после завершения карьеры планирует баллотироваться в президенты Украины. «Уйду в крузервейт [первый тяжелый вес — до 90,72 кг; сейчас Усик выступает в тяжелом весе — свыше 91 кг], еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Следует ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — сказал он.

Если Усик станет президентом, именно ему придется решать сложную проблему:

● Огромный кризис — Украине не хватает 4,5 млн рабочих. В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих на рынок труда. «Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы соответствовать требованиям экономического восстановления», — заявили в Минэкономики.

В министерстве отметили, что Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы еще до начала полномасштабного вторжения. «Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической», — отметили там. И добавили, что решить проблемой с нехваткой рабочей силы стране помогут Международная организация по миграции и Международная организация труда.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.