Военное искусство. Что удалось провернуть ВСУ и чего дальше ждать на фронте 14 сентября, 13:45

Ситуация продолжает меняться в нашу пользу

Я бы очень хотел произнести такое хорошее словосочетание как «каскадный обвал обороны» российских войск, но, к сожалению, не могу употребить это словосочетание, потому что мы видим скорее хаотическое отступление. Как оказалось, мы прорвали первую линию обороны, а дальше не оказалось ни второй, ни третьей линий обороны. Поэтому российские войска сейчас не могут остановиться, и мы их постоянно преследуем. В этом случае можно сказать, что мы на плечах отступающего противника продвигаемся вперед.

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Сейчас мы наблюдаем военное искусство. И наш Генеральный штаб так организовал боевые действия, что мы ввели в заблуждение российское командование. Фактически спровоцировали и убедили российское командование в том, что главное направление контрнаступления будет на юге. Противник в это поверил и начал перебрасывать туда свои войска. Когда они ослабили некоторые участки фронта на востоке Украины, мы этим воспользовались, поработала наша разведка, и обнаружили, что это направление самое слабое. Поэтому там и нанесли удар. Мы угадали, а враг — нет.

При этом мы, скорее всего, работали плечо к плечу с нашими западными партнерами — как в плане обмена разведывательной информацией, так и в плане передачи нам вооружения, что позволило нашим вооруженным силам накопить необходимое количество техники, боеприпасов и вооружения для осуществления этой операции. Тем более, она еще не закончилась, она продолжается. И в некоторых направлениях набирает обороты.

Основные подразделения россияне перебросили на другие участки фронта.

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