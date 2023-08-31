Заглянем за горизонт войны. Какая главная битва нас ждет впереди 31 августа, 07:13 NV Премиум

Где будет жест доброй воли, а где — серьезное сражение

В контексте того, что происходит на Юге, меня спрашивают — какой из оккупированных мегаполисов россиянам важнее удержать в этом году — Мелитополь или Мариуполь.

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Рассмотрим оба варианта.

Мариуполь. Может отсечь наступающие украинские войска и остановить их. Дело в том, что в районе Мариуполя и к Мариуполю за 9 месяцев построена очень мощная система обороны россиян вдоль трассы Донецк-Волноваха-Мариуполь. Они отстроили намного мощнее и толковее систему обороны, причем она прикрывает и Мариуполь в том числе. Потому в этом смысле россиянам однозначно нужнее и важнее