Сырский готовит новое «чудо на востоке»? 16 августа, 18:27

Чем жила страна 16 августа 2023 года

● СБУ визнала атаку на Кримський міст. Телеканал CNN отримав від СБУ відео, на якому зафіксовано момент липневої атаки експериментального морського дрона на незаконно збудований Росією Кримський міст. Голова СБУ Василь Малюк розповів CNN, що використаний безпілотник Sea Baby (Морський малюк) — результат багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Так, він уперше визнав причетність України до другого підриву Кримського мосту. У липні він заявив, що його спецслужба здійснила і перший — у жовтні 2022 року.

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«Надводні дрони — це унікальний винахід СБУ. Жодна з приватних компаній не має до цього стосунку. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля Оленегорский горняк і танкера Сиг», — заявив Малюк.

● Міноборони визнало звільнення Урожайного. Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Урожайне у Донецькій області, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. «Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», — додала вона. Зранку Генштаб ЗСУ писав, що росіяни під Урожайним безуспішно намагалися відновити втрачене становище. За словами речника Андрія Ковальова, після звільнення українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях окупантів, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Урожайне — селище у Волноваському районі Донеччини. Кілька днів тому російські «воєнкори» заявляли, що армія РФ відступила звідти. Також це зафіксовано на карті DeepState, проте від українського командування офіційного підтвердження довго не було.

● Сирський готує нове «диво на сході»? Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський зустрівся з командирами, які тримають оборону на підступах до Куп’янська (схід Харківщини), та заявив про прийняття низки важливих рішень. «За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони», — підкреслив він.

Сирський зауважив, що ворог на Лиманському напрямку (північ Донеччини) здійснює перегруповування та замінює частини, які втратили боєздатність через втрати, та не покидає планів про нові наступальних дій. Він наголосив, що задача Сил оборони України полягає у тому, щоб скористатися цією ситуацією у противника та суттєво покращити своє положення.

Водночас Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку ситуація складна, проте контрольована. Росіяни контратакують, здійснюють мінування, інтенсивно обстрілюють та застосовують авіацію проти військ ЗСУ. Проте, попри всі складнощі, українські захисники поступово просуваються вперед.

«Впевнений, що невдовзі ворог буде розбитий, а наші Прапори знову замайоріють на наших кордонах!» — підкреслив командувач сухопутними військами.

● Саме Сирський минулого року керував операціє по звільненню східної частини Харківщини.

● Нова технологія пошуку мін. Українські військові використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, щоб виявляти на полі бою російські міни. Журналісти CNN відвідали передові позиції бійців Нацгвардії поблизу селища Роботине Запорізької області. Вони встановлювали тепловізійну камеру на безпілотник, яка може виявити десятки теплових слідів. Деякі з них є кратерами, але багато — ледь приховані під поверхнею міни.

● Мінус 11 танків та 24 гармати. В Україні за минулу добу ліквідували 650 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 255 570 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4324 (+11 за добу), бойових броньованих машин — 8380 (+10), артсистем — 5152 (+24), РСЗВ — 714 (+0), засобів ППО — 485 (+3), літаків — 315 (+0), вертольотів — 314 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4248 (+6), крилатих ракет — 1404 (+17) та багато іншого.

● Росія намагається тримати свій флот у Чорному морі ближче до своїх офіційно визнаних берегів після атак українських морських дронів на кораблі. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

● Перший пішов. З портів Великої Одеси вийшло і тримає курс на Босфор перше торговельне судно в рамках тимчасового коридору. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. «Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України», — написав він.

За словами віцепрем'єра, контейнеровоз знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту — понад 30 тис. т вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

● Вдарили по зерну. Російські окупанти у ніч проти середи двічі вдарили по Одеській області безпілотниками, атакувавши портову та зернову інфраструктуру. Про це повідомив глава місцевої ОВА Олег Кіпер. Унаслідок влучань по одному з портів на Дунаї постраждали складські приміщення та зерносховища. Спалахнули пожежі, які вже погасили. Постраждалих і загиблих від російського удару немає.

● США через USAID доставили українській агрокомпанії Нібулон 50 вагонів для перевезення зерна. Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, надані вагони допоможуть Нібулону транспортувати зерно до портів Дунаю, «звідки воно буде відправлено на світові ринки, щоб допомогти стабілізувати світові ціни на зерно та прогодувати найбільш вразливі верстви населення світу».

● Збито 13. Під час удару РФ по Україні в ніч на 16 серпня сили української ППО збили 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, які намагалися атакувати Одеську область. Частину ударних безпілотників збити не вдалося. Їх кількість не називають.

● США пропонують Ірану припинити надавати РФ «шахеди». США закликають Іран припинити продаж Росії безпілотників у межах обговорення «негласної домовленості» між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості та стримування ядерної кризи. Про це повідомила Financial Times з посиланням на джерела. За словами людей, знайомих з обговореннями, адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання з ісламським режимом на непрямих переговорах у Катарі та Омані, які відбулись цього року.

● У розвідці Британії припустили, що Росія, ймовірно, почала застосовувати у війні проти України БПЛА власного виробництва на основі іранських проєктів безпілотників типу Shahed. Там зазначили, що російські окупанти імпортують іранські БПЛА з вересня 2022 року.

● НАТО увімкнуло «задню». Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен назвав помилкою свої вчорашні заяви про те, що Україна могла б стати членом Альянсу в разі територіальних поступок країні-агресору Росії.

І ще таке:

● Американський журнал Newsweek видав матеріал, у якому заявив (з посиланням на джерело) про нібито «розбіжності» серед керівництва України щодо стратегії контрнаступу й можливість змін у військовому командуванні. У Міноборони заявили, що це наративи російської пропаганди, і відмовилися коментувати «вкиди від джерел» журналу, заявивши, що між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв’язок.

● Кволий рубль розлютив Путіна. Російський диктатор проведе екстрену нараду, присвячену посиленню валютного контролю в РФ, після різкого падіння курсу рубля (який нещодавно подолав відмітку. Як написала Financial Times з посиланням на власні джерела, її необхідність викликана тим, що підвищення облікової ставки російським Центробанком з 8,5% до 12% не змогло зупинити падіння рубля.

За словами джерел FT, Путін вислухає пропозиції міністерства фінансів РФ вимагати від експортерів конвертувати частину своєї валютної виручки (до 80%), більша частина якої наразі перебуває за кордоном, у рублі.

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14 серпня курс долара в РФ перевищив позначку в 100 рублів. Російська валюта впала на 9% з початку серпня і на 40% з початку року. Таким чином вона увійшла до трійки найслабших валют світу.

І насамкінець:

● Великі гроші на військових. Грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду держбюджету і становило майже 520 млрд грн за сім місяців року — або третину всіх видатків за цей час. Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на дані Держказначейства.

Усього за січень-липень цього року видатки загального фонду держбюджету становили 1,64 тлрн грн, з яких у липні - 231,8 млрд грн.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.