Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Наконец-то на юге началось наступление?

29 августа, 18:51
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Чем жила страна 29 августа 2022 года

● Наконец-то на юге началось наступление?
Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг.

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«Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо отдавать себе отчет, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными, — добавила Гуменюк. — Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений».

«Также сейчас будут происходить, возможно, некоторые изменения на Херсонском направлении, — сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. — О них вы будете слышны в новостях от военных. Не поддавайтесь на провокации с российской стороны».

● Прорыв обороны. Днем стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой. Сообщение об этом появилось в ФБ Оперативной группировки войск Каховка. Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что ВСУ «прорвали первую линию обороны».

Михаил Подоляк, советник главы ОП, написал по поводу наступления на юге, что переговоры с Россией в единственном возможном формате ведет «специальная украинская делегация» на южном направлении фронта. «Переговоры» проходят успешно. Ожидаем новые «компромиссы» в виде «жестов доброй воли», — добавил он.

● Оккупанты отрезаны от снабжения. Также Оперативная группировка Каховка сообщила, что реактивные системы HIMARS уничтожили практически все большие мосты через Днепр в Херсонской области: Антоновский железнодорожный и автомобильный, и Новокаховский. Тем самым оккупанты на правом берегу Днепра оказались отрезаны от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. В их распоряжении остались только пешеходные переходы.

Тем временем оккупанты ударили в ответ, — но не по военным:

Враг мстит мирным николаевцам. В Николаеве раздаются мощные взрывы, — оккупанты обстреливают жилые дома. Уже известно о двух погибших и пятерых раненых. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

И еще:

● Удар по Энергодару. В результате сегодняшнего обстрела россиянами жилых кварталов оккупированного Энергодара (города-спутника Запорожской АЭС) были ранены десять человек, повреждено по меньшей мере 20 автомобилей. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

● Донбасс держится. На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево. Их попытки были остановлены украинскими военными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. На Авдеевском направлении враг для улучшения тактического положения вел наступательные бои в районе Первомайского, но безуспешно.

Минус 350 солдат и 5 танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в Украине достигли 47,1 тыс. военных, а за сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов. Таковы данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, враг потерял: танков — 1947 (+5 за сутки) ед., боевых бронированных машин — 4269 (+12) ед., артсистем — 1060 (+10) ед., РСЗО — 279 (+5) ед., средства ПВО — 149 (+1) ед., самолетов — 234 (+0) ед., вертолетов — 203 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 (+6) и многое другое.

● Путин убрал Шойгу. Военный министр РФ Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за проблем РФ в Украине. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Великобритании. По данным ведомства, теперь оперативные командиры непосредственно информируют кремлевского диктатора Владимира Путина о ходе войны.

Новая дата от Путина — 15 сентября. Кремль требует от оккупантов, чтобы они вышли на административную границу Донецкой области до 15 сентября, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, вновь возобновилась подготовка к «референдуму».

Предатель из СН убит. Следственный комитет РФ подтвердил смерть коллаборанта и бывшего народного депутата ВР от Слуги народа Алексея Ковалева, которого оккупанты называли «замглавы администрации Херсонской области».

В сообщении российского СК в Telegram сказано, что Ковалев погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома накануне. Вместе с ним якобы погибла его сожительница.

Еще днем украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что депутат-предатель от Слуги народа был убит в собственном доме, получив смертельные ножевые ранения. «У его дома очень много оккупационных „полицейских“. Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от Слуги народа и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставки своей продукции в Россию через Крым», — сообщил журналист.

Ковалева, по словам Сергея Хланя, советника главы Херсонской ОВА, ликвидировали в Железном Порту.

● Скоро будет следующий Рамштайн. Следующие заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке со ссылкой на американского министра обороны Ллойда Остина.

Остин вновь пригласил глав Минобороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения войны России против Украины и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

● Европа прикроет двери перед россиянами. Министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены на следующей неделе приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, написала Financial Times. Такое решение главы дипломатий планируют принять во время двухдневной встречи в Праге (Чехия), которая начнется 30 августа.

● Дело генерала Кривоноса. Скандальное дело Госбюро расследований (ГБР), фигурантом которого является генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, начато по факту разграбления аэропорта Киев (Жуляны) во время его обороны от РФ. Такое заявление сделали в самом ГБР. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Кроме того, проверяется правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что «не обусловливалось военной необходимостью».

При этом в ГБР настаивают, что речи о «преследовании» украинских защитников не идет.

Ранее Кривонос заявил, что против негосфабриковали дело о «незаконной» обороне аэропорта, чтобы уволить его с военной службы по распоряжению президента Владимира Зеленского. «Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу», — заявил генерал.

А президент Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподаря с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Зеленский наградил волонтеров, журналистов и пару своих. Опубликован указ президента Украины о присуждении наград в честь Дня Независимости Украины. Среди награжденных Сергей Притула, Юрий Горбунов, а также Евгений Кошевой и Александр Пикалов из Квартала 95. Кроме них, награды получили и другие публичные лица, государственные и культурные деятели, волонтеры, работники СМИ и спортсменам. Вместе с ними награды разных степеней получили обычные люди разных профессий, которые проявили исключительное мужество во время полномасштабных боевых действий в разных городах Украины: водители, машинисты, слесари, механики, главы городских и поселковых советов, врачи и другие.

Среди волонтеров наградами отмечены Виталий Дейнега, Сергей Притула, Юрий Сапронов — они получили орден За заслуги II степени. Руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут получил отличие Защитник Отечества.

И для финала:

Жертвы не станут напрасными. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал, что жертвы украинских Героев, отдавших свои жизни в войне с РФ за свободную и независимую Украину, не станут напрасными. Об этом он заявил в своем обращении в ФБ по случаю сегодняшнего Дня памяти защитников страны.

«Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь», — сказал по тому же поводу президент Владимир Зеленский.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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