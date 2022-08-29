Наконец-то на юге началось наступление? 29 августа, 18:51

Чем жила страна 29 августа 2022 года

● Наконец-то на юге началось наступление?

Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг.

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«Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо отдавать себе отчет, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными, — добавила Гуменюк. — Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений».

● «Также сейчас будут происходить, возможно, некоторые изменения на Херсонском направлении, — сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. — О них вы будете слышны в новостях от военных. Не поддавайтесь на провокации с российской стороны».

● Прорыв обороны. Днем стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции. Также с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой. Сообщение об этом появилось в ФБ Оперативной группировки войск Каховка. Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что ВСУ «прорвали первую линию обороны».

● Михаил Подоляк, советник главы ОП, написал по поводу наступления на юге, что переговоры с Россией в единственном возможном формате ведет «специальная украинская делегация» на южном направлении фронта. «Переговоры» проходят успешно. Ожидаем новые «компромиссы» в виде «жестов доброй воли», — добавил он.

● Оккупанты отрезаны от снабжения. Также Оперативная группировка Каховка сообщила, что реактивные системы HIMARS уничтожили практически все большие мосты через Днепр в Херсонской области: Антоновский железнодорожный и автомобильный, и Новокаховский. Тем самым оккупанты на правом берегу Днепра оказались отрезаны от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. В их распоряжении остались только пешеходные переходы.

Тем временем оккупанты ударили в ответ, — но не по военным:

● Враг мстит мирным николаевцам. В Николаеве раздаются мощные взрывы, — оккупанты обстреливают жилые дома. Уже известно о двух погибших и пятерых раненых. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

И еще:

● Удар по Энергодару. В результате сегодняшнего обстрела россиянами жилых кварталов оккупированного Энергодара (города-спутника Запорожской АЭС) были ранены десять человек, повреждено по меньшей мере 20 автомобилей. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

● Донбасс держится. На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево. Их попытки были остановлены украинскими военными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. На Авдеевском направлении враг для улучшения тактического положения вел наступательные бои в районе Первомайского, но безуспешно.

● Минус 350 солдат и 5 танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в Украине достигли 47,1 тыс. военных, а за сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов. Таковы данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, враг потерял: танков — 1947 (+5 за сутки) ед., боевых бронированных машин — 4269 (+12) ед., артсистем — 1060 (+10) ед., РСЗО — 279 (+5) ед., средства ПВО — 149 (+1) ед., самолетов — 234 (+0) ед., вертолетов — 203 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 (+6) и многое другое.

● Путин убрал Шойгу. Военный министр РФ Сергей Шойгу отстранен от руководства войсками из-за проблем РФ в Украине. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Великобритании. По данным ведомства, теперь оперативные командиры непосредственно информируют кремлевского диктатора Владимира Путина о ходе войны.

● Новая дата от Путина — 15 сентября. Кремль требует от оккупантов, чтобы они вышли на административную границу Донецкой области до 15 сентября, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, вновь возобновилась подготовка к «референдуму».

● Предатель из СН убит. Следственный комитет РФ подтвердил смерть коллаборанта и бывшего народного депутата ВР от Слуги народа Алексея Ковалева, которого оккупанты называли «замглавы администрации Херсонской области».

В сообщении российского СК в Telegram сказано, что Ковалев погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома накануне. Вместе с ним якобы погибла его сожительница.

Еще днем украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что депутат-предатель от Слуги народа был убит в собственном доме, получив смертельные ножевые ранения. «У его дома очень много оккупационных „полицейских“. Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от Слуги народа и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставки своей продукции в Россию через Крым», — сообщил журналист.

Ковалева, по словам Сергея Хланя, советника главы Херсонской ОВА, ликвидировали в Железном Порту.

● Скоро будет следующий Рамштайн. Следующие заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке со ссылкой на американского министра обороны Ллойда Остина.

● Остин вновь пригласил глав Минобороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения войны России против Украины и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

● Европа прикроет двери перед россиянами. Министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены на следующей неделе приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, написала Financial Times. Такое решение главы дипломатий планируют принять во время двухдневной встречи в Праге (Чехия), которая начнется 30 августа.

● Дело генерала Кривоноса. Скандальное дело Госбюро расследований (ГБР), фигурантом которого является генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, начато по факту разграбления аэропорта Киев (Жуляны) во время его обороны от РФ. Такое заявление сделали в самом ГБР. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Кроме того, проверяется правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что «не обусловливалось военной необходимостью».

При этом в ГБР настаивают, что речи о «преследовании» украинских защитников не идет.

● Ранее Кривонос заявил, что против негосфабриковали дело о «незаконной» обороне аэропорта, чтобы уволить его с военной службы по распоряжению президента Владимира Зеленского. «Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ, подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны и о зачислении меня на военную службу», — заявил генерал.

● А президент Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподаря с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

● Зеленский наградил волонтеров, журналистов и пару своих. Опубликован указ президента Украины о присуждении наград в честь Дня Независимости Украины. Среди награжденных Сергей Притула, Юрий Горбунов, а также Евгений Кошевой и Александр Пикалов из Квартала 95. Кроме них, награды получили и другие публичные лица, государственные и культурные деятели, волонтеры, работники СМИ и спортсменам. Вместе с ними награды разных степеней получили обычные люди разных профессий, которые проявили исключительное мужество во время полномасштабных боевых действий в разных городах Украины: водители, машинисты, слесари, механики, главы городских и поселковых советов, врачи и другие.

Среди волонтеров наградами отмечены Виталий Дейнега, Сергей Притула, Юрий Сапронов — они получили орден За заслуги II степени. Руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут получил отличие Защитник Отечества.

И для финала:

● Жертвы не станут напрасными. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал, что жертвы украинских Героев, отдавших свои жизни в войне с РФ за свободную и независимую Украину, не станут напрасными. Об этом он заявил в своем обращении в ФБ по случаю сегодняшнего Дня памяти защитников страны.

● «Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь», — сказал по тому же поводу президент Владимир Зеленский.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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