Россия уже сломлена. Когда настанет время для переговоров
Сейчас время наступательных операций и освобождения нашей территории
Любой, кто намеренно или по недоразумению говорит о сегодняшних переговорах между Украиной и Россией, играет на стороне РФ. Потому что Россия проигрывает войну. Более того, сейчас у нее нет ресурсов вести успешные боевые действия, а Украина эти ресурсы наращивает. И на месте американских деятелей я бы говорил не о переговорах, а о резком увеличении потенциала Украины за счет предоставления вооружения. А переговоры — передышка для России, это замораживание конфликта, это все то же желание сохранить лицо агрессору и военному преступнику Путину вместе с его фашистским режимом. Сегодня это подыгрывание агрессору, дать возможность перегруппироваться, накопить силы, найти вооружение, мобилизовать новую партию военных, обучить их
Потому Украина не должна идти ни на какие переговоры, она должна продолжать боевые операции. А переговоры с Россией возможны только тогда, когда РФ готова будет выполнить все условия, которые прежде всего включают освобождение украинских территорий в пределах границ 1991 года. Все остальное — капитуляция и подыгрывание агрессору.
Сломить ее может только физическая ликвидация Путина. Ну, и наши победы
А после этого условия должны следовать: демилитаризованная зона РФ не менее чем на 100 км вдоль границы, многолетние репарации и возмещение всех убытков, нанесенных этой войной Украине, вопросы выхода России из ООН и международный контроль за ядерным потенциалом.
Но сейчас точно не время для переговоров. Сейчас время наступательных операций и освобождение нашей территории. Думаю, что Россия уже сломлена, просто она будет отступать дорогой ценой как для своих солдат, так и, к сожалению, для украинских граждан. Потому сломить ее может только физическая ликвидация Путина. Ну, и наши победы.
И, как мне кажется, следующая операция на сегодняшний момент — это выход наших войск к Бердянску — Мариуполю и взятие под огневой контроль Крымского моста. Тогда вся южная группировка врага окажется в ситуации, в которой она была на херсонском плацдарме. И это не последняя операция, потому что нам необходимо еще освобождать Донбасс.
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