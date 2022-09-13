«Адская битва». Контрнаступление Украины и перспективы победы 13 сентября, 17:21 Эксклюзив НВ

С 2014 года американские и немецкие политические лидеры недооценивают украинские вооруженные силы и одновременно переоценивают военную эффективность России

Военные достижения Украины

«После того, как закончится авиация и артиллерия и начнется настоящая наземная война, я думаю, что Киев падет всего за 96 часов», — заключили 24 февраля 2022 года три высокопоставленных офицера разведки США с большим опытом. Начальники штабов дали более короткую оценку падения столицы Украины: всего 72 часа.

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За шесть месяцев этой войны украинские вооруженные силы не только отразили наступление россиян на Киев (и город, и область), но и освободили всю Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области, а также значительную часть Харьковcкой.

С 2014 года американские и немецкие политические лидеры недооценивают украинские вооруженные силы и одновременно переоценивают военную эффективность России. Это было очевидно во время вторжения в Крым, когда и администрация Обамы, и канцлер Меркель советовали не сопротивляться в Крыму, а вместо этого предпочесть санкции и дипломатию. Идя дальше, бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал часть российской позиции по Крыму и лоббировал ее в Германии, работая в Газпроме.

Одной из причин неточного прогноза официальных лиц США было пристальное внимание к тому, что делали россияне, включая их военные реформы после позорного выступления в Грузии, реорганизацию армии в батальонные тактические группы и использование высокоэффективной тактики гибридной войны. А вот украинским адаптациям, нововведениям и достижениям после летнего контрнаступления 2014 года на Донбассе и после него уделялось сравнительно мало внимания.

С 2015 года почти каждая пехотная, артиллерийская и бронетанковая бригады (кроме частей ВВС) прошли как минимум три программы специальной подготовки под руководством американских, британских и/или канадских инструкторов. Учебные курсы прерывались лишь боевыми командировками на Донбасс, а затем ротацией и возвращением на более продвинутую подготовку.

Первая фаза войны ( февраль-апрель) завершилась стратегическим поражением путинских войск

В 2016 году я присутствовал на годовщине революции Евромайдана в Киеве. «Добро пожаловать на Тахрир-Север», — поприветствовал меня друг на Майдане. Это был добрый жест. Тахрир был уничтожен на несколько лет раньше, а Оранжевая революция — старшая и более спокойная сестра Майдана — была примерно на 7 лет старше всей «арабской весны». Что еще более важно, мне сказали: «Крым больше не повторится. Мы будем сражаться до последнего человека». Офицеры и волонтеры выступали не только с мотивационными речами. 11 из 14 военнослужащих, с которыми я беседовал в 2016 году, впоследствии были убиты в бою при сопротивлении оккупационным силам в 2022 году. Остальные трое ранены.

К маю 2019 года военные приготовления Украины замедлились почти до полной остановки, что дало еще один шанс для дипломатии (после фактического провала Минска-1 и Минска-2). Это была задержка боевой готовности, но не ее смерть. К февралю 2022 года, по словам полковника СВО, взвод резервистов из 27 солдат в Киевской области был обучен и оснащен 11 противотанковыми управляемыми ракетами, в том числе американскими Javelin и британскими Nlaws; двумя самыми опасными ПТРК из когда-либо созданных. Другими словами: вооружены до зубов.

Итак, резервный взвод, состоящий из солдат, занятых неполный рабочий день, которые по утрам работают на гражданских работах, был обучен и оснащен, чтобы противостоять российской бронетанковой колонне размером с роту. Битва при Гостомеле отчасти отражает результаты многолетних тренировок и оснащения — даже под воздействием шока и трепета. Украинские резервисты в Киевской области смогли дать отпор элитным российским десантникам (бойцам ВДВ 11-й и 31-й десантно-штурмовых бригад). В целом первая фаза этой войны (февраль-апрель) завершилась стратегическим поражением путинских войск.

Неизбежные контрнаступления: Херсонская, Запорожская области и Донбасс

Во второй фазе войны (апрель-июль) значительно сократилось сочетание маневренных боевых действий, быстрого и глубокого проникновения, длинных бронетанковых колонн на автомагистралях и других признаков. Война на этом этапе временами выглядела ближе к ситцкригу, чем к блицкригу. Тем не менее, артиллерийские дуэли, короткие маневры, нестандартная сигнализация на ударах беспилотников АЭС «Энергодар», нерегулярные и партизанские боевые действия в городе Мелитополь, Херсонской области и Республике Крым продолжались.

Главным итогом второго этапа стало падение Луганской области; единственной провинции, которая была полностью захвачена после аннексии Крыма в марте 2014 года. С тех пор ни одна другая область не пала, что делает политическую консолидацию российской оккупации весьма проблематичной. Проще говоря, российские войска не могут проводить «референдумы» по аннексии украинских областей, которые они не контролируют военным путем.

Это подводит нас к нынешнему южному контрнаступлению, объявленному президентом Зеленским 29 августа. Украина неизбежно должна была попытаться освободить Херсонскую область или ее части до зимы по нескольким причинам.

Во-первых, всегда вырисовывался сценарий «политической консолидации» через проведение «референдума» в Херсоне по-крымски — даже без российского контроля над краем.

Во-вторых, Украина реализовала успешную стратегию «эшелонированной обороны» на севере, в основном торгуя территорией за время и истощение. Эта стратегия, похоже, не работает на юге. Учитывая количество оборудования, тренировок и финансирования, предоставленных друзьями и союзниками Украины, украинским вооруженным силам, возможно, придется продемонстрировать, что они могут вернуть территории до наступления зимы, приход которой усугубит энергетический кризис в Европе. Следовательно, цели Европы могут измениться от освобождения через контрнаступления к прекращению огня и де-факто сохранению статус-кво — опять же а-ля Крым.

В-третьих, Херсонская область имеет геостратегическое значение для общих освободительных усилий Украины, учитывая ее близость к Крыму. Херсон контролирует электро- и водоснабжение оккупированного полуострова, приближает украинские силы к командным пунктам Черноморского флота, аэродромам, складам оружия и боеприпасов, военно-морским объектам (многие из которых являются украинскими военно-морскими и морскими пехотными силами, разграбленными в феврале и марте 2014 г.). Наконец, контроль доступа к реке Днепр из Херсона позволяет Украине прорвать первый уровень двухслойной российской морской блокады (вторым уровнем является блокада Черного моря).

Оперативный результат третьего этапа?

Пока еще рано прогнозировать исход сложной южной кампании, включающей более 200 километров линии фронта. «Наши силы наносят удары по российской военной технике и инфраструктуре по всему фронту. (Мы нацеливаемся) на линии тылового снабжения России, склады боеприпасов и командные центры, (с целью) серьезно подорвать ее способность продолжать эту войну», — сказал мне Андрей Кузьменко, посол Украины в Катаре, который ранее был свидетелем войны на Донбассе и договаривался о положениях о безопасности во время минских переговоров. Однако это первый украинский общевойсковой наступательный маневр с начала войны и, возможно, учитывая его масштабы, с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. И, несмотря на то, что украинские силы были обучены практически исключительно оборонительным маневрам, им удалось добиться неравномерного наступления на трех направлениям.

Первое находится на крайнем северо-востоке Херсонской области в направлении Дудчан. Второе — в центре Херсонской области в сторону стратегического города Новая Каховка, где поблизости находится ГЭС и водоснабжение северного Крыма. Третье — на юге области в сторону города Херсона. Это наиболее сложное направление наступления из-за военных приготовлений россиян, мощности российских линий обороны, городского и пригородного характера окружающей среды и, следовательно, ограничений для всех типов украинской авиации и артиллерийских систем. управляемых и неуправляемых.

Если украинским силам удастся успешно отбросить российские войска на восточный берег Днепра, это, безусловно, развернет новую фазу этой войны и, возможно, даже сократит ее. «Украина выиграет эту войну. Мы боремся за нашу свободу и наше государство. За что сражаются русские?» — говорит Кузьменко.

Перевод НВ

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