Как менялась риторика российских пропагандистов за время войны с Украиной 4 октября, 17:57

От отрицания, жонглирования приоритетами задач «спецоперации» к «жесту доброй воли» и признанию поражения

Впервые за всю войну путинская пропаганда признала — Кремль потерпел поражение на поле боя. Россия потеряла контроль над Харьковской областью, которая была оккупирована еще в первые дни войны. Пропагандисты и даже чиновники обсуждают причины разгрома оккупационных войск. Также перед ними встала трудная задача отбелить образ Путина-победителя, существенно запятнанный военными ВСУ. Дискурс СМИ приобрел необычный ракурс для российского общества, которое «мариновали» в нарративах о военных успехах России и оружии «аналогов нет».

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Полгода попыток сохранить репутацию российского оружия — впустую

Резкое изменение риторики российских пропагандистов относительно результатов «спецоперации» можно сравнить с переобуванием в воздухе. Утверждение о «полтора-три дня нужно для того, чтобы украинской армии было нанесено полное поражение» превратилось в «Украина — это 35 млн населения, бесконечные человеческие ресурсы, колоссальный боевой опыт украинской армии…». «В горячей войне мы Украину победим за два дня», — утверждала пропагандистка Маргарита Симоньян на февральских эфирах. А осенью начала примирительно рассуждать об общем прошлом и будущем, где будут учить и русский, и украинский.

Через две недели после начала войны Россия уже раздавала награды за участие в ней: пропаганда внушала мысли о скорой победе. Даже в конце марта, после вывода войск из Киевской области, РФ продолжала повторять об успешности своей армии и достижении поставленных целей, уничтожении украинской системы ПВО и Военно-воздушных сил. Но в сентябре даже один из главных рупоров кремля Владимир Соловьев сменил свою уверенную риторику на: «Как-то тревожно мне, все равно. Конечно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. Важно, чем все закончится».

Интересно, что после весеннего контрнаступления ВСУ РФ апеллировала к «избеганию жертв среди местного населения». В апреле Песков назвал выход российских войск из Киевской области «жестом доброй воли для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения». Осенью Минобороны РФ предложило аналогичное объяснение своим харьковским неудачам. Пропаганда распространяла нарратив о том, что Россия выводит войска для перегруппировки. Но этой версии не поверило даже замаринованное пропагандой российское общество.

Пропагандисты массово призывают к ракетным ударам по критической инфраструктуре Украины. Эти новые нарративы резко контрастируют с предварительными утверждениями о том, что Россия не бьет по гражданским объектам. К тому же, россияне начали открыто говорить, что газовый шантаж Европы является ответом на военные провалы. И действительно, вместо армии теперь — газовые трубы и нефтепроводы.

Еще одним следствием освобождения Харьковщины и активизации ВСУ по другим направлениям стали спекуляции российских СМИ вопросами мобилизации и референдумов на временно оккупированных территориях Украины. Все действия России преследуют цель очередного этапа манипуляций сознанием украинцев и начала новой волны шантажа со стороны РФ. Но правда в том, что шантаж и угрозы больше не работают. У украинцев нет страха, а есть только желание восстановить справедливость и наказать российских преступников.

Лихорадочные попытки отбелить Путина — неминуемая неудача

Следует подчеркнуть, что российская пропаганда сейчас активно пытается отбелить Путина, используя три инструмента.

Стратегия пропагандистов « генерали плохие, а главнокомандующий хороший» является абсурдом

Перенаправление внимания за поражение с президента в Минобороны РФ. Пропагандистские каналы возлагают вину за потерю Харьковской области на недостаточно информированных военных советников в путинском окружении. Один из членов кремлевского совета по межнациональным отношениям даже заявил, что головы военных чиновников, не увидевших сосредоточение украинских войск и техники, должны «лежать на столе у Путина». Раскритиковал Минобороны РФ и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Постепенный отход от нарративов, связанных со «спецоперацией», и начало «священной войны против Запада-НАТО». Лидеры российских политических партий неоднократно выступают с заявлениями о необходимости полной мобилизации и продолжения борьбы в геополитической «схватке» с Западом: «спецоперацию» можно закончить в любой момент, но война может закончиться только победой или поражением, и мы не имеем права проиграть".

Отвлечение внимания от поражений. Российские СМИ цитировали Путина на Восточном экономическом форуме, указывая на ведущую роль России на нем. Другой медиавброс для перефокусировки внимания на войну и мобилизацию касался законопроекта, который обяжет мужчин, не получивших сообщение о военном призыве по почте, в любом случае явиться в призывной пункт.

Сегодня кремлевские государственные СМИ открыто выражают недовольство ходом войны и отсутствием ситуационной осведомленности о событиях на местах. Путин со своей стороны переходит от цензурирования к привлечению критически настроенного сообщества. Российские блоггеры уже рекламируют телеграмм-каналы, освещающие события на фронте 24/7 и призывающие россиян подписаться, если они «верят в Путина». Пропаганда увеличивает внимание к факторам продолжения войны, фактически апеллируя к опыту Второй мировой, цель мобилизовать вокруг «национального лидера». С помощью широкой сети телеграмм-каналов и ИПСО хакеры сознания внушают, что Россия не проиграла глобально и геополитически, а речь идет только о «тактическом поражении». На фоне очевидных провалов на фронте стратегия пропагандистов «генералы плохие, а главнокомандующий хороший» является абсурдом. Манипуляторы вынужденно признали неприятную для России правду, но их попытки повернуть ситуацию в свою пользу проваливаются.

Почему не время расслабляться

Радоваться медленной смерти российской пропаганды рано. И у Украины, и Европы еще много работы по опровержению пропагандистских утверждений. Я призываю всех обратить особое внимание на театр информационных военных действий, который кремль разворачивает в Азии и Африке. Общественное мнение в азиатских и африканских странах в значительной степени питается именно на русских нарративах. Их влияние можно хорошо проследить и при голосовании по осуждению действий России в ООН, и в речах соответствующих региональных лидеров. Мы можем сколь угодно утешаться тем, что «группа поддержки» Путина состоит из слаборазвитых стран, но они являются наиболее густонаселенными регионами мира. Сбрасывать их мнение с рычагов влияния будет большой ошибкой.

Будем откровенны — даже в самой Европе есть те, кто прямо или скрыто поддерживает стратегию Москвы. И это не просто о личном мнении одного политика. Они опираются на определенные социальные слои избирателей. Людей, ослепленных пропагандой, чье сознание хакнуто российскими СМИ. Это важная площадка для общей работы украинского кибервойска, волонтеров, коммуникационщиков и партнеров в Европе и мире. Противостояние дезинформационным кампаниям кремля должно стать делом чести для европейских политических лидеров, которые действительно понимают, что именно сейчас разворачивается последняя битва между правдой и ложью, светом и тьмой.

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