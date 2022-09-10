Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Что предпримет Путин на фоне военного поражения России

10 сентября, 07:13
Эксклюзив НВ
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Павел Баев: Путин боится проявить слабость, отказавшись от Херсона (Фото:REUTERS)

Павел Баев: Путин боится проявить слабость, отказавшись от Херсона (Фото:REUTERS)

Подобно другим слабым лидерам, Путин предпочитает откладывать трудный выбор — пока не станет слишком поздно

Долгожданное украинское контрнаступление на юге пока не увенчалось освобождением Херсона, но все же это критический поворотный момент в войне. Россия не может надеяться на победу, придерживаясь схемы окопной войны и артиллерийских дуэлей. Некоторые «патриотические» обозреватели предположили, что неудачи украинских атак откроют путь к новому российскому наступлению на Николаев и Одессу, но высшее командование Кремля вряд ли питает такие стратегические фантазии. Во время летнего наступления Россия захватила Северодонецк и Лисичанск, положив на это столь большие материальные ресурсы и батальоны, что для нового броска осталось мало возможностей.

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И напротив, украинские силы в большей степени полагались на целенаправленные дальние удары и на использование слабых мест в плохой обороне российских войск. Здравый стратегический смысл диктует отступление России с открытых позиций к востоку от реки Днепр, но политические амбиции, которые не ослабило исчерпание военной мощи, требуют удержания Херсона любой ценой.

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Теги:   Владимир Путин Военные учения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Андрей Макаревич Горбачев Ядерный шантаж Контрнаступление Военные учения Восток-2018

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