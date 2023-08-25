ВСУ пересекли первую линию обороны РФ и стоят на пороге прорыва 25 августа, 18:26

Чем жила страна 25 августа 2023 года

● ВСУ пересекли первую линию обороны россиян, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, Украина сейчас проводит наступательную операцию, которая длится уже почти восемь недель. Наступление идет кроваво и медленно, однако изо дня в день наблюдается постоянный прогресс — силы обороны Украины ежедневно продвигаются на 400−500 м, а иногда на километр.

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«Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, зубы дракона и противотанковые траншеи», — сказал Милли каналу Al-Mamlaka. По его словам, украинцы еще имеют большую боевую мощь. «Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки (…) Очевидно, что пока достигнут частичный успех», — добавил генерал.

Накануне американская The Wall Street Journal напечатала такой текст:

● На пороге прорыва. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, написала WSJ. По данным издания, официальные лица США и Украины в течение нескольких недель были вовлечены в интенсивные закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики контрнаступления Киева. Американские военные призвали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону РФ и выйти к Азовскому морю.

По данным неназванного американского чиновника, во время одного из разговоров с американцами Залужный ответил: «Вы не понимаете природу этого конфликта». «Это не борьба с мятежниками. Это Курск», — добавил командующий, имея в виду главную битву Второй мировой войны между Германией и СССР.

По словам источника WSJ, объем военной техники, которую США передали Украине (на более чем $43 млрд), достаточен для этого наступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

По мнению официальных лиц США, Украина еще может достичь успехов. Украинские командиры также утверждают, что время для их контрнаступления еще не прошло, а Залужный сообщил официальным лицам США, что «его войска находятся на пороге прорыва».

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● «Дальше будет трудно». Украина добилась прогресса на линии фронта, «но дальше будет трудно и трудности будут продолжаться», заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что одной из причин этого являются минные поля. «Мы сосредоточимся на консультациях с ними и обеспечении, чтобы у них было все необходимое для успеха на поле боя», — добавил генерал.

Западные СМИ продолжают сеять сомнения:

● Подтолкнут к переговорам? Союзники Украины обеспокоены тем, что развязанная Россией война перерастает в длительную борьбу и это может укрепить позицию Путина, сообщило агентство Bloomberg. Речь идет о следующем: надежды на то, что украинские войска совершат окончательный прорыв в этом году, исчезают. Мол, европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в конце концов попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с РФ, если Силы обороны не добьются значительного прогресса на поле боя.

● Байден позвонил Зеленскому. Американский лидер Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с Днем Независимости Украины и отметить восемнадцать месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Белого дома, в разговоре главы обоих государств обсудили обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией «столько, сколько это будет нужно», а также привлекать Россию к ответственности за ее действия. Байден и Зеленский также обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и обеспечение ускоренного одобрения для других государств на передачу Украине самолетов после завершения тренировок.

● Президент США Джо Байден все еще не дал однозначного ответа относительно поставок Украине ракет большой дальности ATACMS, рассказал вышеупомянутый генерал Марк Милли.

● Боевые действия — продвижение и сдерживание. ВСУ, как сообщил Генштаб, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В районе Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое украинские военные имели успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

● Продвижение ВСУ в районе Работино (юго-западная часть Запорожской области) все больше ослабляет оборонительные линии российских оккупантов не только в этом районе, но и на фронте в целом. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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● Минус 470 оккупантов и одна мощная система ПВО С-400. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 259 630 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4378 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 8521 (+10), артсистем — 5361 (+28), РСЗО — 724 (+1), средств ПВО — 495 (+1; та самая С-400, которую ГУР уничтожил на Тарханкуте на День Независимости), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4356 (+12), крылатых ракет — 1409 (+3) и многое другое.

● В ночь на 25 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей, а также запустили БПЛА типа Shahed 136/131. Все цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

Тем временем продолжается «разбор последнего полета» человека, который едва не сбросил Путина с кремлевского трона:

● США считают Пригожина почти мертвым. Минобороны США считает вероятным, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мертв, но не готово сейчас это подтвердить. Об этом сообщила Guardian со ссылкой на представителя Пентагона генерала Патрика Райдера. «Наша первоначальная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, скорее всего, был убит», — сказал тот. Генерал добавил, что у Пентагона нет никаких доказательств того, что самолет с Пригожиным был сбит ракетой класса «земля-воздух».

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина). «Авария» произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

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● Вашингтону потребуется время. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что может пройти некоторое время, прежде чем западные спецслужбы смогут точно ответить, был ли главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в самолете, который разбился в России 23 августа. Милли отметил, что пока неизвестно, что стало причиной падения бизнес-джета Пригожина, хотя предварительные данные разведки США указывают на взрыв на борту самолета.

● Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ожидаемо назвал предположения Запада о причастности Путина к гибели главаря ЧВК Вагнера «абсолютной ложью».

● А белорусский диктатор Александр Лукашенко теперь начал утверждать, что не давал Пригожину гарантий безопасности (хотя после мятежа шеф ЧВК и тысячи его людей оказались именно в Беларуси, а Лукашенко тогда говорил, что именно благодаря его усилиям поход вагнеровцев на Москву прекратился).

● Хотя Путин претендует на роль «царя великой державы», его прогнившая империя держится только на терроре, лжи, подкупе и репрессиях. Вероятное убийство Пригожина доказало это с новой силой, написал в редакционной статье британский журнал The Economist.

● Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне ВСУ, обратились к вагнеровцам с призывом перейти на сторону Украины в случае, если они не совершали военных преступлений. «Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому», — сказано в заявлении РДК.

Вот еще что:

● За взрывами на газопроводах Северный поток (произошедшими в сентябре прошлого года) могут стоять люди, «связанные с Украиной», говорится в расследовании немецких ZDF и Der Spiegel. Журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, пишут, что версия об «украинском следе» является «особенно убедительной».

Украина всегда отрицала любую свою причастность к взрывам.

И напоследок:

● Странная история странных курток для ВСУ. Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку одежды для ВСУ. По дороге куртки из летних стали зимними и подорожали втрое. В то время одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая, заместителя председателя комитета ВР по обороне и человека, близкого к подозреваемому в госизмене Вячеславу Богуслаеву. Об этом говорится в расследовании УП и ЦПК, которое стало продолжением материала ZN.ua.

Из документов, обнародованных ZN.ua, следует, что 4900 курток (и штанов), которые в одном документе указываются общей стоимостью $142 тыс., впоследствии указываются с ценой $421 тыс. Цена за «камуфляжные» куртки с $29 за штуку выросла до $86 за «зимние воздухозащитные» куртки.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.