На Банковой назвали гарантов и условия безопасности Украины 13 сентября, 18:34

Чем жила страна 13 сентября 2022 года

● На Банковой назвали гарантов и условия безопасности Украины. Офис президента представил рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины, которые разработали по поручению Владимира Зеленского. Их разработала экспертная группа под руководством главы ОП Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

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Рекомендации, в частности, предусматривают:

● Украине необходимы ресурсы на содержание мощной армии, способной противостоять войскам и другим военизированным формированиям России;

● многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО;

● гарантии безопасности должны быть конкретными и перечислять обязательства, которые берут на себя гаранты. Гарантии должны быть политически и юридически обязывающими на основании двусторонних соглашений, но объединенными в рамках общего документа о стратегическом партнерстве — Киевского безопасностного договора;

● в основную группу союзников и гарантов Украины могут входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы;

● гарантии должны включать превентивные меры «военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера», чтобы не допустить новой агрессии, а также меры, которые нужно будет принять немедленно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины;

● Киевский безопасностный договор должен предусматривать полноценный пакет санкций против РФ и может включать дополнительные соглашения о передаче Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, региональные соглашения о безопасности в Черноморском регионе и так далее;

● гарантии безопасности — не альтернатива вступлению Украины в ЕС и НАТО. Они должны обеспечивать нашей стране возможность сдерживать вооруженное нападение или акт агрессии, а в случае нападения — защищать суверенитет, территориальную целостность и безопасность в любых условиях.

Ермак уточнил, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.

● Почему наступление на юге идет медленнее, чем на востоке? Контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, поскольку это сельскохозяйственный регион «с ирригационными каналами». Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников. Эти водные преграды войска РФ могут использовать как оборонительные траншеи.

Резников добавил, что РФ отправила на Херсонщину чеченцев, задача которых не дать российским войскам покинуть свои позиции.

● В ВСУ говорят, что россиянам приказали сдавать юг. Линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 км и более 500 кв. км территорий здесь ВСУ освободили от российских оккупантов. Об этом Суспільному рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко (тот, которого недавно Минобороны публично заподозрило в «раскрытии секретной информации»). Он напомнил, что благодаря удачному планированию Оперативного командования Юг украинские военные освободили 13 населенных пунктов.

Марченко сообщил, что руководство оккупантов приказало войскам РФ на юге Украины проводить переговоры с ВСУ: «Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории».

● 29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.

● Украинские силы подбираются к Херсону. Не только харьковский прорыв, но и «значительные успехи контрнаступления ВСУ на юге продолжают существенно бить по боевому духу и военному потенциалу российской армии». Об этом в своей сводке по итогам 12 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на спутниковые снимки его аналитики сообщают, что значительная часть войск РФ отошла из Киселевки, что в 15 км к северо-западу от Херсона. Это согласуется с другими сообщениям о том, что подразделения «ДНР» покинули это место и отошли к Днепру.

«Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, самой отдаленной [к северо-западу] частью Херсона», — напоминает ISW.

Кроме того, аналитики ISW отметили, что российские силы не в состоянии закрепить новую линию фронта после освобождения Украиной восточной части Харьковщины, и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

● На освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных армией РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

● Как Белый дом оценил успехи на востоке. Белый дом выразил острожный оптимизм после успешного освобождения украинскими силами большей части Харьковской области. «У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно на северо-востоке страны, на Донбассе. Только из этого отчета вы увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи», — сказал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям.

Кирби добавил, что на юге Украины еще предстоят боевые действия и украинцы сталкиваются с более жестким сопротивлением россиян, но ВСУ уже достигли некоторого прогресса на этом направлении.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские вооруженные силы добились «значительного прогресса» в своем контрнаступлении.

● А еще в Белом доме заявили, что кремлевскому диктатору Путину все труднее скрывать от россиян масштабы своих провалов в Украине.

● «У россиян проблемы». После успешной операции в Харьковской области ВСУ могут вытеснить российские войска с других территорий Украины, которые были оккупированы в феврале. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США.

WP пишет, что за считанные дни украинские силы вернули себе почти всю Харьковскую область. И эта скорость, похоже, ошеломила российские войска и командиров. «У россиян проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как они отреагируют, но их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники», — сказал американский чиновник.

Другой чиновник рассказал, что украинские силы осторожно продвигаются вперед и закрепляют свои успехи, а оккупационные войска осознали, что им не хватает оружия и живой силы для удержания городов и сел на северо-востоке Украины.

Чиновники скептически отнеслись к тому, что Путин прибегнет к крайним мерам, таким как применение химического или тактического ядерного оружия.

Кроме того, некоторые чиновники предупредили, что, у РФ все еще есть возможность перегруппироваться и нанести ответный удар.

● Успешные действия ВСУ вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию страны-агрессора РФ, сообщила украинская разведка.

● С чего начнется освобождение Луганщины. Масштабная деоккупация Луганской области начнется со Сватово (северо-запад Луганской области) и Кременной (на юг от Сватово, район Рубежного-Северодонецка). Об этом написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, — мол, основной удар будет именно там.

По словам Гайдая, оккупанты полностью покинули Кременную, но ВСУ пока не зашли в город. Партизаны там подняли флаг Украины. Похожая ситуация и в Старобельске (северо-восточнее Кременной). А вот из Сватово оккупанты сначала сбежали, но после вернулись, добавил он.

«Наблюдаем за ситуацией в Лимане [западнее Кременной, это север Донецкой области], освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои», — отметил Гайдай.

● К слову, в соседний с Лиманом Святогорск вошли украинские войска, — в Нацгвардии подтвердили его освобождение. Также ВСУ взяли под контроль расположенное рядом Богородичное.

● РФ не оставляет попыток «освободить» Донбасс. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское (все — севернее Горловки), Красногоровка, Водяное (западнее и северо-западнее Донецка), Безымянное и Новогригоровка (южнее Краматорска). Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по семи опорным пунктам и местам скопления вражеской живой силы и техники. Были уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов. Потери живой силы и техники уточняются.

● ВСУ разгромили элитную танковую армию РФ. Часть выведенных на прошлой неделе из Харьковской области российских войск — это 1-я гвардейская танковая армия (гта), подчиняющаяся Западному военному округу (ЗВО). В сводке британского Минобороны в Twitter говорится, что та понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не была полностью переформирована до контрнаступления украинских войск в Харьковской области.

Данная армия была одной из самых престижных в России, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО. «Поскольку 1 гта и другие соединения ЗВО сильно деградировали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, РФ потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал», — сообщили британцы.

● Уже 53 тыс. «хороших русских». С начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ составили около 53,3 тыс. военных, из них около 350 ВСУ ликвидировали за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Кроме того, россияне потеряли: танков — 2175 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 4662 (+22), артсистем — 1279 (+10), РСЗО — 311 (+0), средства ПВО — 165 (+3), самолетов — 244 (+1), вертолетов — 213 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 (+1) и многое другое.

● Киев просит у Вашингтона танки и ракеты для наступления. Украина запросила у США десятки видов оружия и боеприпасов, чтобы продолжить освобождение украинских территорий от войск РФ. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документ, переданный украинскими властями Конгрессу США.

Перечень необходимого ВСУ оружия для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. В него входят: танки; дроны; артсистемы; больше противокорабельных ракет Harpoon; ATACMS (баллистические ракеты, способные поражать цель на расстоянии до 300 км); 2000 ракет для HIMARS.

● ВСУ получат истребители? США и страны-союзники обсуждают возможность передать Украине истребители и ПВО в «средне- и долгосрочной перспективе» после успешного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минобороны США.

И еще одна новость из сферы предположений:

● Появилась надежда, что Украина получит $300 млрд от РФ? Страны Запада достигли политического согласия по вопросу передачи Украине замороженных золотовалютных резервов РФ. А речь идет о $300 млрд центробанка РФ, а далее — и об активах российских госкомпаний и олигархов. Но для этого нужен специальный юридический механизм. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська.

«С какой страной мы бы не разговаривали, политическое согласие есть. Вопрос только в том, как это сделать», — отметил Малюська. И добавил, что Украина уже работает над созданием такого механизма передачи ей замороженных российских активов.

И для финала:

● Суд закрыл дело по иску Порошенко к Зеленскому. Верховный Суд закрыл производство по иску экс-президента Петра Порошенко к президенту Владимиру Зеленскому, который касался комментариев главы государства в отношении «пленок Медведчука».

В иске было сказано, что в интервью от 24 июня 2021 года Зеленский заявил: у него есть данные о том, что «с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом», «вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали». Порошенко потребовал от Зеленского обнародовать эти данные.

● В 2021-м журналисты Bihus.Info опубликовали записи разговоров Виктора Медведчука (в период президентства Порошенко), на которых фигурировал сам пятый президент. Записи касались поставок угля из «ЛДНР», возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара-Западное направление и обмене пленными с РФ. В порошенковской Евросолидарности тогда заявляли, что расследования по «пленкам Бигуса» — заказные, а их бенефициар — Офис президента.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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