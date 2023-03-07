С каждым днем риски растут. К чему готовятся россияне на ЗАЭС 7 марта, 17:15 Эксклюзив NV

Оккупанты составляют список оборудования на ЗАЭС. Начали с учебного центра, поскольку там есть чипы

Мы обсуждали с экспертами, что рано или поздно это произойдет. Россияне способны снять ключевое оборудование, которое можно демонтировать, например, главные циркуляционные насосы. В общем-то, судя по тому, что они воруют все, в том числе — оборудование в больницах, не сомневаюсь, что они этот вариант также просчитывают. Поэтому идет инвентаризация оборудования, которое они собираются украсть и начинают с учебно-тренировочного центра.

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Я ориентируюсь на свежий отчет МАГАТЭ по Украине, который был на днях опубликован. В отчете подчеркивается, что с момента оккупации персонал станции не имеет доступа к аварийному центру. Соответственно, вся организационно-техническая цепочка реагирования на аварийную ситуацию нарушена. То, что они могут оставить станцию в неработающем состоянии, я даже не сомневаюсь. И после деоккупации сколько времени пройдет на обследование станции, на нахождение всяких ловушек, которые могут там оставить. Также команда миссии МАГАТЭ на Запорожской станции пишет об увеличении сил военных.

С каждым днем риски развития аварии типа Фукусимы увеличиваются. Почему? Потому что резервная линия электропередач 330 киловольт от Запорожской тепловой на прошлой неделе трижды была повреждена, ее восстанавливали. То есть получается, что для внутренних нужд Запорожская АЭС получает электроэнергию с единственной линии Запорожская АЭС-Днепро от объединенной энергосистемы Украины 750 киловольт. За прошлую осень пять раз была полная потеря внешнего энергоснабжения и Запорожская АЭС работала на резервных дизель-генераторах. И мы помним, как трое суток 6-й энергоблок работал на сверхминимальной мощности для того, чтобы дождаться, пока будет восстановлено внешнее энергоснабжение для обеспечения работы циркуляционных насосов и подачу воды в бассейны выдержки для охлаждения и так далее.

Работники Росатома, которых привезли на ЗАЭС, не самоубийцы

В отчете МАГАТэ также написано, что состояние персонала — выгорание и это тоже опасно, именно человеческие ошибки в условиях разрушенного аварийного реагирования могут привести катастрофе. В случае потери внешнего энергоснабжения и незапуска резервных дизель-генераторов или если у них закончится дизельное топливо, то может произойти расплавление активной зоны с последующим радиоактивным выбросом. Эти сценарии рассчитывались еще с момента оккупации Госатомрегулированием.

Конечно, те работники Росатома, которых привезли на ЗАЭС, не самоубийцы. Поэтому, когда атаковали и захватывали станцию, то все обстрелы координировались Росатомом, поскольку у них была задача — сохранить работоспособность, переключить ЗАЭС на свою энергосистему. Они, кстати, эту идею не оставили до сих пор. Безусловно, до фукусимского сценария они не доведут, поскольку в зависимости от ветра облако с большой концентрацией радионуклидов полетит на оккупированной территории, где находятся войска России. Это имеются в виду и Херсонская область, и Запорожская и, при повороте ветра, Луганская, Донецкая, Краснодарский край. Но они могут действительно демонтировать оборудование для того, чтобы в случае деоккупации, мы не смогли быстро запустить станцию.

Сколько нужно будет времени на запуск станции — зависит тот того, что они там сделают, какое оборудование демонтируют. Масштабы минирования тоже очень большие, поэтому, прежде всего, будет разминирование территории вокруг, а потом уже инвентаризация оборудования и проверка всех систем. Это может и на год, и на два растянуться.

Как может развиваться ситуация дальше? Я уже говорила неоднократно еще до того, как министр энергетики Украины Герман Галущенко пришел к выводу, что дипломатические переговоры зашли в тупик, что это ничего не даст, и единственный инструмент — ВСУ, которые деоккупируют Запорожскую АЭС и Энергодар. Меня удивило, что Украина не выступила с инициативой к годовщине оккупации ЗАЭС провести срочное заседание Совета Безопасности ООН. Понятно, что там есть Россия, но это надо было сделать обязательно с учетом того факта, что Россия препятствовала ротациям миссии экспертов, в течение трех недель, она их фактически держала заложниками. Это был отличный повод. Ротация состоялась только 2 марта, и Гросси выложил видео, как эта команда пробиралась по тропкам с чемоданами.

Поэтому никто уже повлиять на Россию не может, кроме вооруженных сил Украины. Я думаю, что только они деоккупируют Запорожскую АЭС. Ядерный террор вокруг АЭС не пройдет. Последствия будут не только для Украины, но и для РФ, думаю, что они на это не пойдут. Вот поэтому, я думаю, оккупанты и начали инвентаризацию оборудования, метки какие-то ставить. Это, возможно, также говорит о том, что они готовятся к отходу или к такому сценарию.

Полную версию интервью с Ольгой Кошарной слушайте на Радио NV: