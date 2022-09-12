Россия сейчас сменит стратегию. Что произошло на харьковском направлении 12 сентября, 15:44 Эксклюзив НВ

Сейчас нельзя говорить о том, что мы уже выиграли войну и противник теперь повсюду будет убегать. Я хотел бы всех прежде всего предостеречь от такой истории

Надо сказать, что эта историческая победа в балаклейской операции, этот исторический прорыв, он проходил в очень сложных условиях, потому что враг как владел, так и сейчас обладает значительным преимуществом в боевой технике, артиллерии, танках, авиации и боеприпасах.

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Все, что произошло — это не демонстрация того, что российская армия решила побежать домой. Нет. Это украинская армия, украинское командование подготовило операцию, определило оптимальное место, время и скрыто сосредоточило для удара наши лучшие, очень мотивированные подразделения, получившие задание, командиры были готовы.

Во время этой операции было полностью преимущество в маневре, в мышлении.

Украина погнала Российскую Федерацию, прежде всего, интеллектом, разведкой и мотивацией бойцов.

Что произошло? Почему так быстро? Потому что была достигнута абсолютная тактическая внезапность. Враг вообще не ожидал атаки именно в том месте, где атаковали наши войска, где произошел прорыв. Враг не был готов, во-вторых, к тому, что это будет не просто атака, а глубокая операция с широкими целями. Что еще?

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