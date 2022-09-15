Сигнал Западу? Как изменит ход войны успех ВСУ на харьковском направлении 15 сентября, 13:34 Эксклюзив НВ

Харьковское наступление имеет большое значение и вне поля боя

Большинство людей за пределами Украины, даже военные аналитики, никогда не слышали об Александре Сирском. Но генерал-полковник Сирский претендует на звание самого успешного генерала 21 века. Успех операции на востоке Украины, которой он командовал, является самой значительной украинской победой в войне на сегодняшний день, наряду с разгромом 57-летним военачальником российских войск у ворот Киева в марте.

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Тактически наступление на Купянск и Изюм представляло собой хорошо спланированный и великолепно выполненный удар по слабо удерживаемой части русских позиций. Успех можно частично объяснить плохой российской и отличной украинской разведкой.

Один украинский чиновник прокомментировал: «Они слепы, мы все видим». Вполне вероятно, что это произошло, по крайней мере, частично, из- за того, что Украина взяла на себя временный контроль над воздухом, уничтожив российские радары и используя свои поставленные Германией зенитные системы Gephard, чтобы сбивать их самолеты и беспилотники.

Многомесячное телеграфирование об операции («успешной» и «продолжающейся») по возвращению Херсона на юге Украины привело к тому, что российское командование передислоцировало значительные силы для защиты этого сектора. Это послужило ослаблению и без того перенапряженных позиций на востоке.

За всем этим последовал стремительный общевойсковой удар, объединивший танки, пехоту, артиллерию и авиацию в превосходящие силы, который можно было бы считать успешным, даже если бы удалось захватить только жизненно важную базу снабжения в Купянске. Но дело пошло куда дальше, и теперь еще более важный Изюмский узел находится в руках украинцев.

Изюмский узел находится в руках украинцев

Перед лицом этого нападения русские в замешательстве, и у их вооруженных сил катастрофически не хватает вариантов, и все имеющиеся силы заняты что называется экстренным тушением пожаров, там где огонь, похоже, выходит из-под контроля.

Лучшее, что россияне могут сделать — это попытаться укрепить свою оборону на берегах широкой реки Оскол на востоке Харьковской области и надеяться, что украинцы сделают паузу, чтобы их логистика наверстала упущенное.

Дерзкая путинская мечта

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