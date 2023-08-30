Прорыв линии Суровикина. В чем уникальность продвижения и стратегии ВСУ
Есть важный пример использования объединенных сенсоров и битвы сигнатур на юге Украины: продвижение украинских войск через линию Суровикина
Я рассматривал развитие объединенной сенсорной системы нового времени, которое ускорила война в Украине. Дал определение того, что представляет собой эта новая объединенная сенсорная система, и как она влияет на растущую интеграцию военной деятельности и многопрофильные операции.
Эта сенсорная система состоит из шести компонентов: