Прорыв линии Суровикина. В чем уникальность продвижения и стратегии ВСУ 30 августа, 19:11 NV Премиум

Есть важный пример использования объединенных сенсоров и битвы сигнатур на юге Украины: продвижение украинских войск через линию Суровикина

Я рассматривал развитие объединенной сенсорной системы нового времени, которое ускорила война в Украине. Дал определение того, что представляет собой эта новая объединенная сенсорная система, и как она влияет на растущую интеграцию военной деятельности и многопрофильные операции.

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Эта сенсорная система состоит из шести компонентов: