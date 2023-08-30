Мик Райан

Мик Райан

Генерал-майор австралийской армии в отставке, автор книги «Трансформация войны»

Прорыв линии Суровикина. В чем уникальность продвижения и стратегии ВСУ

30 августа, 19:11
NV Премиум
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Есть важный пример использования объединенных сенсоров и битвы сигнатур на юге Украины: продвижение украинских войск через линию Суровикина

Я рассматривал развитие объединенной сенсорной системы нового времени, которое ускорила война в Украине. Дал определение того, что представляет собой эта новая объединенная сенсорная система, и как она влияет на растущую интеграцию военной деятельности и многопрофильные операции.

Видео дня

Эта сенсорная система состоит из шести компонентов:

Теги:   Разведка Минные поля Война России против Украины наступление ВСУ линия Суровикина

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