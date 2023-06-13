И это очень расстраивает. Тактический анализ боевых действий на юге Украины 13 июня, 07:13 NV Премиум

Давайте все-таки приступим к «тактическому анализу» того, что происходит на юге Украины, особенно на юге Запорожской области

Для начала выразив мое (бесконечное) разочарование по поводу российских чудовищ, а также очевидной некомпетентности, продемонстрированной слишком многими офицерами ВСУ, давайте все-таки приступим к «тактическому анализу» того, что происходит на юге Украины, особенно на юге Запорожской области.

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1. Сначала о главном. Местность и расстояния

Местность в основном равнинная и открытая. Невысокие волнистые холмы. Открытые поля, окруженные живой изгородью. Погода прекрасная, почва в порядке. Дорожная сеть достаточно развита.

Первые два фактора дают возможность — в основном — беспрепятственного обзора невооруженным глазом (и с помощью бинокля) на расстояние более 10 километров.

Обратите внимание на огромные размеры поля боя. Мы здесь обсуждаем события, происходящие за десятки километров. Пока кто-нибудь не разработает (реально действующую) технологию «передачи излучений», сам по себе вопрос общения и путешествий на рассматриваемые расстояния, будет оставаться крайне проблематичным. Тем более, учитывая превосходство России в средствах радиоэлектронной борьбы (подразумевается умение сделать обычные средства связи, такие как радио — де-факто бесполезными).

Ради здравого смысла — потому что поле боя действительно «слишком большое» — давайте сосредоточимся только на «западном фланге» линии фронта на юге Запорожской области. Сектор Орехова. Это все еще около 100 километров в ширину.