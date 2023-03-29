Путин очень недоволен ситуацией. В каком тупике застряла Россия и на что готов пойти Кремль 29 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Путин может настаивать на продолжении текущего курса. Но я бы не слишком удивился, если бы он вдруг позвонил своему другу Си Цзиньпину и поинтересовался, как продвигается его мирная инициатива

«Гром был громкий, а дождя мало». Китайская пословица.

Эту пословицу историк Сергей Радченко использовал, чтобы описать результаты широко разрекламированной встречи Путина и Си, завершившейся 22 марта. Она могла бы также охарактеризовать типичную черту российской войны. Многое обещается с хвастовством и бахвальством, а заканчивается — весьма мизерными результатами, идет ли речь о попытках убедить страны Запада прекратить поддержку Украины или принудить Украину к отказу от войны, или о наступательных операциях России. Цена этих неудачных попыток, конечно, совсем не мизерная. Потери и страдания, причиненные этой войной, огромны, что делает ее полную бесполезность еще более вопиющей.

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Это также поднимает вопрос о том, как долго Россия сможет продолжать в том же духе. Общепринятое мнение склоняется к тому, что «всегда», поскольку это война Путина, а он твердо стоит у власти. Экономика России как-то выживает, и в ее воздухе не витает никаких признаков революции. Таким образом, единственный способ довести эту войну до конца — успешное украинское наступление. Уже какое-то время я придерживаюсь именно такого мнения.

Однако цель моих колонок не в том, чтобы предсказывать, а в том, чтобы анализировать текущие события и тенденции и рассматривать будущие возможности, которые могут не реализоваться, но заслуживают внимания. В этом материале я разбираю возможность того, что нынешнее наступление России потерпит неудачу — это вероятно, но еще не точно, — и последствия того, что у Путина нет очевидного пути к победе. Именно в таком контексте стоит рассматривать мирный план Китая.

Саммит Путин-Си