Момент истины вот-вот наступит. Кто и какие делает ставки на наступление Украины 3 мая, 10:44 NV Премиум

Ход предстоящих боев определит очень многое

Море грязи на юге Украины твердеет, постепенно превращаясь в устойчивую, проходимую для танков почву, а политические баталии внутри и между всеми заинтересованными сторонами в войне России против Украины обостряются до кульминационной точки, результат которой будет определяться ходом предстоящих боев.

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Политики, планировщики и торговцы от Брюсселя до Пекина — особенно в Москве — переживают по поводу сроков, силы и исходе давно обещанного украинского наступления. Все стороны стараются сохранить возможность выбора и управления рисками.

Президент Владимир Зеленский и его команда молодых, но уже закаленных воинов очень ловко ведут игру в напряжение, стремясь максимально заручиться поддержкой Запада и тревогой в Москве, но момент истины вот-вот наступит. Время было на стороне Украины, поскольку зимнее наступление русских захлебнулось и выродилось в бессмысленную атаку на руины Бахмута, которую ведущие московские СМИ все еще пытаются изобразить как стратегический успех.

Однако в настоящее время именно украинская армия начинает ощущать давление времени.