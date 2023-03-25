Это другой тип войны. Что происходит с большим наступлением России 25 марта, 10:03 Эксклюзив NV

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В целом, я бы охарактеризовал «большооое» наступление Герасимова как «вышедшее в тираж"/завершенное, за исключением района Бахмута, где об успехах заявляют даже не Keystone cops (так автор называет Министерство обороны РФ — NV), а Пригожин и его ЧВК «Вагнер». Этому наступлению не удалось ​добиться сколько-нибудь устойчивых достижений. Наоборот, большая часть линии фронта находится именно там, где она была еще в декабре.

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Сватово-Кременная. Линия фронта в основном там, где она была раньше, то есть вдоль трассы Р-66, или в километре-двух западнее от нее. Русские, кажется, оттеснили 25-ю дивизию от Червонопоповки, отвоевали всю Диброву и оттеснили ВСУ от юго-запада Кременной в леса под ней.

Северск. Не то чтобы русские не пытались, но все их штурмы Белогоровки (той, что на Северском Донце), Верхнекаменского и нескольких мелких деревень к югу от Северска в последние дни были — опять же — отбиты. 81-я воздушно-десантная и 10-я горно-штурмовая бригады ВСУ сдерживали все, что попадалось им на пути.

Бахмут. Последние три дня русские продолжали расширять свое продвижение вдоль трассы М03 к северо-западу от города.