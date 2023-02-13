Очень важный момент. Наступление россиян уже началось — что дальше? 13 февраля, 09:29 Эксклюзив NV

Технически российское большое так называемое наступление уже началось. Оно началось с момента назначения Герасимова

І саме від цього моменту вони поступово піднімають градус військової напруги. Вони поступово тиснуть на нас на різних напрямках і збільшують інтенсивність бойових дій. І це триває вже певний час.

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Якщо відслідкувати лінію фронту. Скільки в нас зараз активної лінії фронту? 900 км. Із них трохи більше 300 км по Дніпру, тобто суходолом в нас майже 600 км лінія фронту, якщо грубо рахувати. То на 600 кілометрах скрізь спостерігається активізація бойових дій, активізація обстрілів. І фактично скрізь вони пробують проводити обмежені або повномасштабні штурмові дії. Тобто цей наступ вже триває.

Але у цього наступу є один момент, який важливий для нас. Для того, щоб активно наступати, їм треба більше людей. Цих людей треба нагодувати, надіти на них форму, посадити їх на техніку, яку треба зарядити снарядами, набоями, боєкомплектами. Цю техніку треба заправити. А ще треба підтягнути шпиталі.

Якщо ми говоримо про сотні тисяч людей, які є потрібними їм для цього наступу, то ми кажемо про ще більше людей, задіяних в логістичній схемі. А цієї логістики в них немає. І логістика — це їхня головна проблема.

Тому думаю, що все ж вони не робитимуть повномасштабний наступ на всій ділянці фронту, на всіх 600 км суходолу, а шукатимуть наші слабкі місця — ті локації, де вони, як думають, зможуть пробити нашу оборону. І на цих локаціях будуть намагатися концентрувати значні сили і пробивати.

Зараз починається цікава партія цікавої гри. Шахи і гра в Чапаєва одночасно. Гра в Чапаєва, тому що вони витрачають шалену кількість людей, марнуючи їх просто, посилаючи їх на смерть, на загибель. А з іншого боку — шахи, тому що вони намагаються вгадати, де в нас є слабкі місця, а ми намагаємося вирахувати напрямок їхнього головного удару. От так мені бачиться ця ситуація.

Починається цікава партія цікавої гри. Шахи і гра в Чапаєва одночасно

Отже, наступ розпочався, вони поступово накручують, піднімають градус, активізують бойові дії, намагаються прощупати наші слабкі місця. І питання в тому лише, коли буде кульмінація, коли і де буде цей їхній головний прорив.

І абсолютно праві ті, хто кажуть, що росіяни поспішають до того моменту, допоки ми отримаємо повний пакет допомоги. Бачите, в нас цікава картина відбувається. Ми отримуємо дуже багато номенклатури західної зброї. Дуже багато. З різних країн, різні виробники, різного типу техніка — від достатньо старої, як гармати М101, які використовувалися ще за часів Другої світової, до речі, які достатньо якісні і хороші; до новітньої техніки — таких систем як IRIS-T, які в нас в Україні взагалі вперше в реальних бойових діях використовуються.

Тобто нібито багато техінки, але якщо взяти кожну позицію, то не так вже і багато. Нам зараз західної техніки реально бракує для того, щоб провести якісь ефективні контрнаступальні дії проти такої шаленої навали росіян — солдатів і техніки.

У нас просто зараз на окупованій території, я думаю, що знаходиться не менше 300 тисяч російських солдатів.

Звісно, що коли ми отримаємо достатню кількість якісної техніки, якщо ми на цю техніку посадимо наших підготовлених солдатів, які мають досвід реальної війни, то наша якісна перевага буде ключовою. І, звісно, росіяни це розуміють. Принаймні їхні командири не такі дурні. І вони поспішають до того моменту, допоки ми не отримаємо цей пакет допомоги.

Тому я думаю, що до кінця березня буде кульмінація.

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