Военный план Путина, или Последняя надежда Москвы. Что задумали в Кремле 22 декабря, 07:13 Эксклюзив НВ Военные планы Путина сводятся к надежде на то, что повторяющиеся ракетные удары подорвут волю Украины к сопротивлению (Фото:REUTERS)

За 10 месяцев начатой президентом РФ войны возможности российской военной машины сильно ухудшились

Дерзкие и непредсказуемые маневры должны стать визитной карточкой российского президента Владимира Путина. Однако на прошлой неделе он удивил наблюдателей разного толка не активным ходом, а необычным актом избегания. Ежегодная итоговая пресс-конференция Путина была отменена, так же как и традиционная «прямая линия» с тщательно подготовленной аудиторией, а его конституционно предусмотренное ежегодное обращение к Федеральному собранию отложено на неопределенный срок.

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Предположения о якобы ухудшающемся здоровье Путина, которых всегда пруд пруди, довольно сдержанны, поскольку российский президент проявлял явную активность в многочисленных встречах, иногда даже лицом к лицу, с различными лояльными подданными, а также недавно ездил в Киргизстан. Более убедительным кажется подрывной тезис, обсуждаемый многими наблюдателями в изгнании о том, что Путин не хочет слышать никаких даже слегка неудобных вопросов и не может найти позитивную или обнадеживающую тему для своего, как правило, напыщенного выступления.

Стремясь развеять сомнения в своей эффективности, Путин провел долгое (но виртуальное) заседание Совета по стратегическим разработкам и национальным проектам, подробно вдаваясь в экономическую ситуацию и ругая Европу за ее санкционный режим. Эта демонстрация повышенного внимания к социальным вопросам