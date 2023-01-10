Самый важный вопрос на ближайшие месяцы. Как менялся ход войны и чего ждать дальше 10 января, 09:28 Эксклюзив NV Путин начал войну, в которой невозможно победить (Фото:REUTERS)

Российская тактика по-прежнему кажется лишенной воображения и шокирующей тратой жизней собственных солдат

Следуя примеру Сэма Фридмана, сделавшего анализ того, что он совершил в 2022 году, я подумал, что тоже должен попытаться оценить свои результаты. С того момента, как мы создали нашу онлайн-платформу, стало ясно, что серьёзной проблемой для меня станет российская угроза Украине. Я написал пять колонок в период до войны и еще 35 после ее начала. В довоенных материалах вопрос заключался в том, будет ли война, и если да, то в какой форме. Как только началась война, вопрос стал, каким будет ее вероятное развитие. Большие вопросы были — и, к сожалению, остаются — о том, кто «победит», как долго будут продолжаться боевые действия и что потребуется, чтобы положить им конец, наряду с риском применения ядерного оружия и экономическими аспектами войны.

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Многие из моих колонок были как перспективными, так и ретроспективными, пытающимися объяснить предысторию событий. Заглядывая вперед, я опасался делать какие-то предсказания. Прежде всего, один человек несет ответственность за эти ужасные войны, и хотя попытка разобраться в приоритетах и ​​предположениях Владимира Путина важна для любого анализа, я не могу претендовать на особое понимание его решений. Более того, хотя обычно можно ожидать, что более сильные силы возьмут верх над более слабыми, используемые тактика и стратегии имеют значение, что в значительной степени и произошло в данном случае.

Эта война была чрезвычайно целенаправленной, поскольку в основном происходила на территории Украины. В то же время в ней участвовали многие страны, большинство из которых привержены поддержке Украины, некоторые симпатизируют России, другие стремятся выступить посредниками.

Поэтому я предпочитаю говорить о тенденциях, возможностях и событиях, появляющихся в поле зрения. Войны проходят через этапы, в зависимости от удачи двух сторон в бою, их способности обеспечивать снабжение и подкрепление сил, а также меняющегося воздействия таких факторов, как местность и погода. Также нужно осознавать, что обе стороны пытаются формировать восприятие ситуации. Привычка лгать российской стороны означает, что мы склоняемся к тому, чтобы просто игнорировать все, что говорит Кремль, хотя было бы важно попытаться изучить информационное поле в Москве. С украинской стороны военные перспективы иногда приукрашались для поднятия морального духа и поощрения поддержки, а затем преуменьшались, чтобы подчеркнуть ужасные последствия в случае, если больше не будет поддержки со стороны Запада.

По всем этим причинам может быть трудно заглянуть далеко за пределы нынешнего этапа войны, не говоря уже о том, что будет дальше. Но важно попробовать.