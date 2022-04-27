Давид и Голиаф. Чем закончится битва за Донбасс 27 апреля, 07:13 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ

В ближайшие недели и месяцы Украина должна получить больше помощи, чтобы одержать победу, иначе мир столкнется с чем-то невообразимым

На этой неделе Россия начала полномасштабное наступление, чтобы захватить территории восточного Донбасса Украины, которые она не завоевала в 2014 году. Обе стороны приготовились к решающей битве с участием тысяч танков, артиллерии, с окопами и более 100 000 солдат, которые будут сражаться за контроль над промышленным и угледобывающим центром размером с Нью-Гэмпшир. «В этом наступлении сейчас сосредоточена огромная часть всей российской армии, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. — Сколько бы российских войск они туда не отправили, мы будем сражаться. Мы будем защищаться».

Видео дня

Но победа, поражение или «трясина» — это украинское «Аламо», и теперь мир станет свидетелем героической борьбы за независимость патриотов с превосходящей их по численности монолитной стеной, несущей с собой горе.

24 февраля Россия вторглась, чтобы захватить остальную часть Донбасса и всю Украину. После того, как путинская армия не смогла захватить Киев, она сконцентрировала свои усилия на битве за Донбасс, чтобы заявить о своего рода победе. В ответ на это там сосредоточилась украинская армия, и в последние дни в Украину хлынул поток оружия, включая несколько истребителей, из США, Великобритании и других членов НАТО. Поступая таким образом, президент Джо Байден и его альянс игнорируют предупреждения Путина о прекращении поставок смертоносного оружия или о возможной ядерной эскалации. Это ключевой момент, и Россию нужно остановить.

Украина никогда не была легкой добычей

Было бы наивно думать, что Украина может быстро выиграть эту битву, тем более войну, но наивно также думать, что Украина проиграет. Мотивированная необходимостью выжить, оборона Украины уже отразила 40-километровую колонну российских машин смерти и десятков тысяч солдат, направлявшихся в сторону Киева. Эта неудача вынудила Россию сместить стратегию в восточный регион. Теперь «битва за Донбасс» началась и «имеет важное значение и может повлиять на ход войны», как заявил Зеленский.

Для Путина здесь важна победа. Эксперты говорят, что он хочет объявить победу над Донбассом 9 мая (российская годовщина поражения Германии в 1945 году). «Ему нужен символ успеха», — объяснил американский военный чиновник. Этот комментарий сам по себе многое говорит. Но такова же и убежденность Путина в том, что поражение Украины будет эквивалентно поражению Гитлера. Такое искажение истории игнорирует факт: в сражении с Германией во Второй мировой войне погибло столько же украинцев, белорусов и поляков, сколько погибло людей в остальных республиках бывшего Советского Союза вместе взятых. Рассказ Путина о том, что русские победили нацизм и спасли мир от Гитлера, — его фантазия.

По иронии судьбы, эта битва за Донбасс будет происходить там, где произошло одно из самых кровопролитных и затяжных столкновений Второй мировой войны, в результате которого была разгромлена немецкая армия, оккупировавшая Донбасс в течение 22 месяцев. Теперь украинцы сражаются с мародерами с востока, и это борьба, которая также может длиться несколько месяцев. К счастью, сегодняшние преимущества Украины заключаются в ее моральном духе, мобильности, знании местности, владении инновациями, такими как турецкие беспилотники-убийцы, массе нового оружия и данным разведки, постоянно предоставляемым США и НАТО. «Никогда не недооценивайте влияния морального духа на реализацию», — прокомментировал генерал-майор США в отставке Пол Итон. «Украинцы хотят скальпов русских. Моя ставка — на украинскую оборону региона».

Помогает и то, что пока Россия бомбит Украину, Запад бомбит российскую экономику, корпорации, институты, экспорт, импорт, олигархов, людей и репутацию. Каждый день, когда продолжается война, Россия теряет финансовую устойчивость: ее реализация стоит $1 млрд в день, а экспорт энергоносителей приносит $1 млрд в день и постепенно дешевеет. Европейские страны изо всех сил пытаются найти альтернативные источники энергии, и огромное давление оказывается, в частности, на Германию, Венгрию и Австрию, чтобы они активизировались и прекратили экспорт энергии в ближайшее время, даже если это приведет к рецессии в их экономике. Российский импорт теперь считается «кровавыми деньгами», и как только импорт уменьшится, никто не сделает ставку на будущее России.

Но в настоящее время Россия остается Голиафом. Его преимущества заключаются в размерах и воздушной мощи. «План русских состоит в том, чтобы зажать клещи внизу с севера и вверху с юга в попытке окружить украинские силы и выйти за линию соприкосновения», — сказал представитель Пентагона. Численное преимущество России в виде тяжелой военной техники, танков, бронетехники и авиации может помочь, но Украина никогда не была легкой добычей.

Несмотря на асимметрию, военный исход далеко не определен. И политический исход тоже неясен. Если украинские силы помешают России захватить ее восток, это укрепит позиции Киева на переговорах — если Россия когда-либо согласится на переговоры. Но если Россия добьется успеха, она будет использовать недавно оккупированные земли для обмена на уступки, чтобы положить конец конфликту и остановить экономические страдания. Однако российский гроссмейстер и политический деятель Гарри Каспаров считает, что если Россия не одержит «решающую победу к 9 мая», Украина начнет контрнаступление, чтобы вернуть страну, что будет угрожать путинскому режиму. «Путину нужна победа. Он не может выглядеть слабым».

Некоторые опасаются, что поражение России может разозлить доведенного до отчаяния Путина и привести к дальнейшей эскалации в виде применения оружия массового уничтожения. Он уже выпустил предупредительную межконтинентальную ракету на этой неделе в самом начале борьбы на Донбассе в качестве «проверки» и предупреждения. Но Каспаров сбрасывает со счетов это и говорит, что «не ему [Путину] решать, нажимать ли на кнопку. Замешаны и генералы, и адмиралы, и если Украина начнет восстанавливать свою территориальную целостность, для Путина все кончено… крах его диктаторского правления».

Что интересно, некоторые делают вывод, что даже если Россия выиграет битву на Донбассе, она проиграет войну. «Независимо от того, что происходит на Донбассе, цена, скорее всего, будет настолько высока, что российские военные растратит все свои силы, — сказал американский генерал в отставке. Россия уже колеблется: ее потери в два раза больше, чем у Украины, а ее армия нигде не смогла продвинуться радикально. Взять Киев было невозможно, Путин отказался от взятия Мариуполя, а флагман российского флота «Москва» был потоплен украинскими ракетами, а вместе с ними и надеждами на десантное вторжение вдоль побережья Черного моря.

Тем не менее, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, ожидает, что конфликт продлится долгие годы. «Я думаю, что это измеряется годами. Насчет десятилетия не знаю, но по крайней мере годы точно. Это очень длительный конфликт, который инициировала Россия, и я думаю, что НАТО, США, Украина и все союзники и партнеры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в него в течение достаточно долгого времени».

Затянувшийся конфликт в Украине станет плохой новостью для Путина, потому что он создаст ужасные обстоятельства для россиян, а также для мировой экономики, вызвав глобальный спад и рецессию в некоторых регионах. Оценки темпов роста были сокращены Всемирным банком с 4,1 до 2,8% из-за войны. И если Украина не сможет собрать урожай зерна, который она только что посеяла, продовольственный и ценовой кризис усугубится, что приведет к голоду и инфляции.

Лучший исход для мира — это если украинцы остановят Путина на Донбассе. Только в этом случае, — если Голиаф не сможет победить Давида, — возможна смена режима в Москве. То, что началось в 2014 году на Донбассе, теперь стало холодной войной 2.0. Украина одновременно и жертва, и главный герой Запада. Вот почему в ближайшие недели и месяцы Украина должна получить больше помощи, чтобы одержать победу, иначе мир столкнется с чем-то невообразимым.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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