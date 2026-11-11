Враг рвется к Славянску и Краматорску. Нужно спасать мирных жителей
Необходима принудительная эвакуация
Необходима принудительная эвакуация мирных жителей из Славянска, Краматорска и других населенных пунктов на передовой, чтобы спасти их жизни.
Враг рвется к Славянску и Краматорску — это стратегическая цель наступления российских оккупантов. Каждый день по городам бьют бомбы, ракеты и сотни дронов. Россияне охотятся на любого человека и любой автомобиль.
Очень часто гибнут мирные жители; часто приходится проводить эвакуацию, доставлять продукты и воду пожилым людям и семьям с детьми, которые не могут позаботиться о себе сами. Людей, не способных выжить без посторонней помощи, а также несовершеннолетних детей необходимо вывозить в первую очередь.
Видел, как люди пытаются спастись, когда уже поздно
Я видел много случаев гибели мирных жителей в разных городах, видел, как люди пытаются спастись, когда уже поздно, и гибнут под российскими обстрелами.
Надеюсь, что найдется ответственный руководитель, который приложит усилия для спасения мирных жителей из зоны боевых действий.
Текст опубликован с разрешения автора