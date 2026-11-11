Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Командир роты БпЛА 23-го штурмового полка в составе Второго корпуса Нацгвардии Хартия

Враг рвется к Славянску и Краматорску. Нужно спасать мирных жителей

11 ноября, 17:41
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Необходима принудительная эвакуация

Необходима принудительная эвакуация мирных жителей из Славянска, Краматорска и других населенных пунктов на передовой, чтобы спасти их жизни.

Враг рвется к Славянску и Краматорску — это стратегическая цель наступления российских оккупантов. Каждый день по городам бьют бомбы, ракеты и сотни дронов. Россияне охотятся на любого человека и любой автомобиль.

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Очень часто гибнут мирные жители; часто приходится проводить эвакуацию, доставлять продукты и воду пожилым людям и семьям с детьми, которые не могут позаботиться о себе сами. Людей, не способных выжить без посторонней помощи, а также несовершеннолетних детей необходимо вывозить в первую очередь.

Видел, как люди пытаются спастись, когда уже поздно

Я видел много случаев гибели мирных жителей в разных городах, видел, как люди пытаются спастись, когда уже поздно, и гибнут под российскими обстрелами.

Надеюсь, что найдется ответственный руководитель, который приложит усилия для спасения мирных жителей из зоны боевых действий.

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Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   Славянск Краматорск Война России против Украины Юрий Бутусов Принудительная эвакуация

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