Путин между двух стульев 17 августа, 18:14

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым: Путин между двух стульев Чем жила страна 17 августа 2023 года

● Путин между двух стульев. Ослабление рубля (недавно его курс превысил отметку в 100 за $1), — один из очевидных признаков давления санкций на российскую экономику. Массированные ограничения, введенные странами Запада против РФ после вторжения в Украину, будут иметь кумулятивный эффект и в конце концов заставят Путина выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики. Об этом говорится в статье о работе антироссийских санкций от американской The Washington Post.

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По состоянию на июль 2023 года США ввели санкции против более чем 3600 российских физических и юридических лиц, судов и самолетов. Американские санкции включали 10 крупнейших российских банков, компаний ВПК и государственных деятелей вплоть до Путина. Количество санкций Евросоюза превысило 1800.

Самые масштабные и наиболее значимые санкции включают скоординированное блокирование западными правительствами примерно $300 млрд зарубежных активов ЦБ РФ и запрет на транспортировку российской нефти в любую точку мира, а также ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

● Как писала накануне Financial Times со ссылкой на собственные источники, российский диктатор проведет экстренное совещание, посвященное ужесточению валютного контроля в РФ, после резкого падения курса рубля. Его необходимость вызвана тем, что повышение учетной ставки Центробанком страны-агрессора с 8,5% до 12% не смогло остановить падение рубля.

● Кремль будет принимать меры по поддержанию стабильности российского рубля — экспортерам представят «неформальные» рекомендации по их внешней деятельности вместо дополнительных ограничений на движение капитала. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указало агентство, Кремль готовит руководящие принципы для крупных экспортеров. Они выйдут за рамки обязательной продажи иностранных доходов и будут предусматривать такие аспекты, как сохранение иностранной валюты, выплаты дивидендов и пользование кредитами.

● Рубль упал на 9% с начала августа и на 40% — с начала года. Таким образом он вошел в тройку самых слабых валют мира.

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● Подрезанные крылья. Осенью этого года Россию отключат от «авиационного SWIFT» — SITA, которая занимается разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг. Это сулит проблемы как российским перевозчикам, так и иностранным авиакомпаниям, которые продолжают летать в РФ.

● НАТО не играет в эту игру. В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ (как позавчера заявил руководитель канцелярии генсека НАТО). Соответствующее заявление сделал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция генсека НАТО Йенса Столтенберга четкая: никакой торговли территориями Украины быть не может.

А сам генсек НАТО Йенс Столтенберг после резонансного заявления своего коллеги подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда будут благоприятные условия для любых переговоров.

● Еще три союзника. Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации, заключенной странами G7, о гарантиях безопасности для Украины (к ней накануне также присоединилась Болгария). Об этом говорится в заявлении глав правительств трех государств. «Мы будем помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО и ЕС», — написала премьер Эстонии Кая Каллас.

● Без всех условий. Киев не сможет выполнить до октября все семь условий Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении в ЕС все равно начнутся. Об этом рассказала Ольга Стефанишина, вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

● Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с партнерами работает над тем, чтобы увеличить в разы производство дронов, в которых очень нуждаются украинские военные.

● ВСУ не только освободили Урожайное на Бердянском направлении (западная часть Донецкой области), но и достигли новых успехов западнее, в районе поселка Работино на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Геолоцированные кадры от 16 августа свидетельствуют, что украинские войска продвинулись на северо-востоке от Работино (10 км к югу от Орехова, Мелитопольское направление) и, вероятно, достигли более широких успехов в прилегающих районах. Российские «военкоры» утверждают, что сейчас бои продолжаются за северную часть Работино и что украинская техника может свободно передвигаться в этом районе благодаря разминированию полей украинскими силами.

● И дальше на юг. Украинские войска имели успех южнее освобожденного накануне Урожайного в Донецкой области, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

● Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не почувствует давления западных стран в вопросе наступления, но отметил рост «голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве».

● Восток остается сложной зоной. Под Купянском (восток Харьковщины) российские оккупанты частично повторяют тактику, которую оккупанты использовали под Бахмутом. В атаки там противник бросает штурмовые отряды, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Ситуация на Лимано-Купянском направлении, по его словам, остается сложной.

● Сразу два вертолета РФ стали безударными. Утром бойцы 47 отдельной мехбригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 в районе Работино Запорожской области. Ранее в этот же день сообщалось об уничтожении такого же вертолета на Бахмутском направлении.

Один такой вертолет стоит $16 млн.

● Минус 24 БПЛА. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 256 050 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4329 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 8398 (+18), артсистем — 5169 (+17), РСЗО — 714 (+0), средств ПВО — 486 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 314 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24), крылатых ракет — 1406 (+2) и многое другое.

● Вероятная цель усиления атак России на объекты в тылу Украины — лишить Киев способности запускать западные ракеты дальнего радиуса действия с бомбардировщиков Су-24. Об этом написала Financial Times.

Издание напоминает, что на этой неделе Россия выпустила по западу Украины 28 ракет, пытаясь попасть в авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов, которые расположены далеко от линии фронта.

● Плюс две IRIS-T. Правительство Германии обновило список предоставленного Украине оборудования в рамках военной помощи от страны. В него в частности вошли две системы ПВО IRIS-T.

● Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

● Зеленский продлил военное положение. Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 15 ноября.

Это уже восьмое продление с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

● Путин готов взорвать свою АЭС. Россия уже давно подготовила план провокаций на Курской АЭС (ближайшей к территории Украины). Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

● Тем временем 16 августа первое судно — контейнеровоз Joseph Schulte — прошло через созданный Украиной временный коридор для гражданских кораблей в Черном море. Андрей Клименко, глава Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства в Институте черноморских стратегических исследований заявил, что Украина реализует стратегию создания «зернового коридора» без России.

● Индия ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы со скидкой на фоне резкого роста мировых цен, что является редким шагом (Дели много лет не импортировал пшеницу), направленным на увеличение поставок и сдерживание продовольственной инфляции в преддверии выборов в стране в следующем году. Об этом написало Reuters со ссылкой на 4 источника. Окончательное решение может быть принято через несколько недель.

И в заключение:

● Аlibaba — спонсор войны. НАПК внесло в список международных спонсоров войны китайскую Alibaba Group. Она предоставляет свои платформы для продажи товаров из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди. Кроме того, в РФ работает платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой управляет «российская дочка» Alibaba. По итогам прошлого года та заработала 16,3 млрд рублей (около $160 млн).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.